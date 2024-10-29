تحتاج المؤسسات التي تعتمد على البيانات إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء. لكن الطلب على الرؤى في الوقت الفعلي وضرورة إتاحة البيانات للجميع، وانتشار البيانات على أنظمة متعددة، واللوائح التنظيمية المتزايدة جعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة ما هي البيانات المتاحة، وما البيانات التي يمكن الوثوق بها، وما البيانات المناسبة للمهمة المطروحة.

يوفر برنامج IBM Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها بدقة وتدريبها لتقديم وجهات نظر موثوقة وموحَّدة ومُحوكَمة حول البيانات الحساسة للمؤسسة. حيث يوفر إمكانات لحل الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. وبفضل استخدام برنامج IBM Match 360، يمكنك منح المستخدمين والأنظمة في مؤسستك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجون إليها.