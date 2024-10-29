الصفحة الرئيسية التحليلات Cloud Pak for Data Match 360 IBM Match 360
تقديم طرق عرض مُحوكَمة وموحَّدة لبيانات المؤسسة المهمة من خلال المطابقة الذكية للبيانات
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لقطة شاشة لمشروع لوحة معلومات Match 360 يطابق البيانات

يدمج IBM Match 360 البيانات من مصادر مختلفة بكل سلاسة لإنشاء عرض واحد موثوق به ذي رؤية شاملة لعملائك. ويعد جزءًا من IBM Cloud Pak for Data ويتضمن مطابقة سحابية أصلية ومدعومة بالتعلم الآلي لتقديم رؤى للبيانات ووجهات نظر شاملة لها.

تحتاج المؤسسات التي تعتمد على البيانات إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء. لكن الطلب على الرؤى في الوقت الفعلي وضرورة إتاحة البيانات للجميع، وانتشار البيانات على أنظمة متعددة، واللوائح التنظيمية المتزايدة جعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة ما هي البيانات المتاحة، وما البيانات التي يمكن الوثوق بها، وما البيانات المناسبة للمهمة المطروحة.

يوفر برنامج IBM Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها بدقة وتدريبها لتقديم وجهات نظر موثوقة وموحَّدة ومُحوكَمة حول البيانات الحساسة للمؤسسة. حيث يوفر إمكانات لحل الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. وبفضل استخدام برنامج IBM Match 360، يمكنك منح المستخدمين والأنظمة في مؤسستك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجون إليها.
كشفت شركة IBM النقاب عن مركز منتجات البيانات لتمكين مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة
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يتوفر الحل IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات، وتكاملها، وإدارتها
المزايا عرض شامل الرؤية للكيانات

تستطيع تمكين رشاقة العمليات وتحقيق عائد استثمار متسارع مع عرض أوضح لكل الكيانات، ويشمل العملاء الأفراد والعائلات والمؤسسات، من أنظمة البيانات المنتشرة في مؤسستك.

 رؤى قوية وعالية الجودة

تفكيك صوامع البيانات لتطوير عرض متكامل لجميع بياناتك للحصول على رؤى محسَّنة.

 إدارة البيانات بكل ثقة

تلبية احتياجات خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عن طريق ربط البيانات الموجودة في صوامع البيانات وربط معيار الامتثال المناسب لكل كيان.

المزايا

سهولة استكشاف الكيانات أنجِز عملك بسرعة وسهولة داخل منصة واحدة. جرّب الخدمة الآن
مطابقة مصادر جديدة مطابقة المصادر الجديدة بسرعة والتأكد من جودة البيانات. جرّب الخدمة الآن
تطبيق حماية البيانات تطبيق سياسات الخصوصية وحماية البيانات. جرّب الخدمة الآن
الضبط والتخصيص إجراء ضبط دقيق باستخدام تحليل الأزواج ووضع الحدود. جرّب الخدمة الآن
حالات الاستخدام الحوكمة

تحسين فهم البيانات المتسقة باستخدام أساس بيانات مُحوكم لتسريع نتائج البيانات ولمعالجة متطلبات الخصوصية والامتثال.

 تعرف على إدارة البيانات من IBM Master Data Management

تحسين Master Data Management الحالي باستخدام بيانات خارجية، ما يمكّن مستخدمي الأعمال من إطلاق العنان لرؤى أعمق من خلال طرق عرض شاملة للبيانات باستخدام التعلم الآلي.

 تعرف على Master Data Management جودة البيانات

يتيح تمكين المستخدمين من تحديد مشكلات جودة البيانات وفهمها وتصعيدها وتصحيحها ومنعها، وإدارة ثقة الكيان والتكرار.

 تعرّف على جودة البيانات
الموارد العميل 360 لقادة البيانات

اكتشف كيفية تمكين نهج يتمحور حول العميل بفضل استخدام بنية نسيج البيانات في هذا الكتاب الإلكتروني.

 تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة

اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.

منتجات ذات صلة IBM Knowledge Catalog

استخدم الفهرسة الذكية، المدعومة ببيانات التعريف النشطة وإدارة السياسات، لتوسيع السياسات والقواعد حتى تشمل Match 360 من أجل تحقيق الحوكمة والامتثال.

 IBM Data Product Hub

تستطيع تمكين مشاركة منتجات البيانات واكتشافها وتسليمها على نطاق المؤسسة بأكملها.

IBM InfoSphere Master Data Management

يقوم IBM Match 360 بتعزيز IBM Master Data Management (MDM) الحالي بمصادر خارجية جديدة دون تأثير على البيانات رئيسية المصدر.
البدء

استفد من الإصدار التجريبي المجاني والمزيد للحصول على خبرة عملية في تطوير رؤية موحَّدة وموثوقة للكيانات التنظيمية الرئيسية.

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