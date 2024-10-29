يدمج IBM Match 360 البيانات من مصادر مختلفة بكل سلاسة لإنشاء عرض واحد موثوق به ذي رؤية شاملة لعملائك. ويعد جزءًا من IBM Cloud Pak for Data ويتضمن مطابقة سحابية أصلية ومدعومة بالتعلم الآلي لتقديم رؤى للبيانات ووجهات نظر شاملة لها.
تحتاج المؤسسات التي تعتمد على البيانات إلى البيانات الصحيحة للمنافسة في الأسواق المتغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء. لكن الطلب على الرؤى في الوقت الفعلي وضرورة إتاحة البيانات للجميع، وانتشار البيانات على أنظمة متعددة، واللوائح التنظيمية المتزايدة جعل من الصعب على ممارسي البيانات معرفة ما هي البيانات المتاحة، وما البيانات التي يمكن الوثوق بها، وما البيانات المناسبة للمهمة المطروحة.
يوفر برنامج IBM Match 360 مطابقة ذكية يمكنك ضبطها بدقة وتدريبها لتقديم وجهات نظر موثوقة وموحَّدة ومُحوكَمة حول البيانات الحساسة للمؤسسة. حيث يوفر إمكانات لحل الكيانات عبر مصادر ونطاقات وأنظمة متنوعة، بما في ذلك البيانات الداخلية والخارجية، لتوفير رؤية موثوقة لتلك الكيانات. وبفضل استخدام برنامج IBM Match 360، يمكنك منح المستخدمين والأنظمة في مؤسستك رؤية كاملة للبيانات التي يحتاجون إليها.
يتوفر الحل IBM Cloud Pak for Data 5.0 الآن بميزات جديدة لتبسيط مشاركة البيانات، وتكاملها، وإدارتها
تستطيع تمكين رشاقة العمليات وتحقيق عائد استثمار متسارع مع عرض أوضح لكل الكيانات، ويشمل العملاء الأفراد والعائلات والمؤسسات، من أنظمة البيانات المنتشرة في مؤسستك.
تفكيك صوامع البيانات لتطوير عرض متكامل لجميع بياناتك للحصول على رؤى محسَّنة.
تلبية احتياجات خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عن طريق ربط البيانات الموجودة في صوامع البيانات وربط معيار الامتثال المناسب لكل كيان.
تحسين فهم البيانات المتسقة باستخدام أساس بيانات مُحوكم لتسريع نتائج البيانات ولمعالجة متطلبات الخصوصية والامتثال.
تحسين Master Data Management الحالي باستخدام بيانات خارجية، ما يمكّن مستخدمي الأعمال من إطلاق العنان لرؤى أعمق من خلال طرق عرض شاملة للبيانات باستخدام التعلم الآلي.
يتيح تمكين المستخدمين من تحديد مشكلات جودة البيانات وفهمها وتصعيدها وتصحيحها ومنعها، وإدارة ثقة الكيان والتكرار.
اكتشف كيفية تمكين نهج يتمحور حول العميل بفضل استخدام بنية نسيج البيانات في هذا الكتاب الإلكتروني.
اكتشف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للمرة السابعة عشرة على التوالي في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 عن حلول جودة البيانات المعززة.
استخدم الفهرسة الذكية، المدعومة ببيانات التعريف النشطة وإدارة السياسات، لتوسيع السياسات والقواعد حتى تشمل Match 360 من أجل تحقيق الحوكمة والامتثال.
تستطيع تمكين مشاركة منتجات البيانات واكتشافها وتسليمها على نطاق المؤسسة بأكملها.
يقوم IBM Match 360 بتعزيز IBM Master Data Management (MDM) الحالي بمصادر خارجية جديدة دون تأثير على البيانات رئيسية المصدر.