استكشف الموارد الخاصة بخوادم IBM Power، وقدرات السحابة الهجينة المحسّنة لتحقيق مزايا مثل الحصول على الأداء المتميز والأمان وسهولة الصيانة وتقليل التكاليف التشغيلية.

سلسلة بث الويب تشمل سلسلة الندوات عبر الإنترنت (بث الويب) المقدمة من IBM Power ما يلي: AIX، وSAP HANA، وOracle، والاستهلاك المرن، والأتمتة. سجِّل الآن