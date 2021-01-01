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وثائق Power
صف من رفوف الخوادم في مركز بيانات، يتميز بتصميم باب IBM Power10

استكشف الموارد الخاصة بخوادم IBM Power، وقدرات السحابة الهجينة المحسّنة لتحقيق مزايا مثل الحصول على الأداء المتميز والأمان وسهولة الصيانة وتقليل التكاليف التشغيلية. 

 

 
تشمل سلسلة الندوات عبر الإنترنت (بث الويب) المقدمة من IBM Power ما يلي: AIX، وSAP HANA، وOracle، والاستهلاك المرن، والأتمتة.

بناءً على عام من التركيز على مساعدة عملاء IBM Power على النمو باستخدام تقنية السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي
الدعم صفحات دعم المنتج

استكشف صفحات دعم المنتج للعثور على المستندات والأدوات والموارد الخاصة بنظامك المحدد.

 ابحث عن صفحة الدعم الخاصة بك أفضل الممارسات للخدمة والدعم

اطَّلع على حالات النجاح لإجراءات التخطيط والدعم التي تعزز عمليات إدارة النظام.

 اقرأ أفضل الممارسات Fix Central

تمكّن من تنفيذ الإصلاحات والحصول على تحديثات البرامج والأجهزة وأنظمة التشغيل المرتبطة بمنتجات محددة.

 انتقل إلى Fix Central الضمانات والتراخيص والصيانة

ابحث عن ضمانات الأجهزة ومعلومات الترخيص ذات الصلة لجميع مشكلات صيانة أنظمة ®Power لديك.

 

 استكشف خياراتك
الخدمات الخدمات التقنية

احصل على المساعدة من مجموعة من الاستشاريين الفنيين ذوي الخبرة المثبتة في البنية التحتية لأنظمة Power.

 خدمات تمويل Power

تعرّف على خيارات التأجير والدفع لتحسين الأداء وخفض التكاليف، من خلال التمويل المخصص.

 خدمات البنية التحتية من IBM

راقب البنية التحتية لنظام Power لديك لتسهيل التعامل واتخاذ القرارات بشأن الاعتمادات والقيود وما إلى ذلك.
التدريب والتواصل الشبكي
تفضل بزيارة IBM Knowledge Center

تعرف على النظرة العامة لنظام الخادم لديك والإجراءات والعناصر التكميلية وتمكّن من الوصول إلى الخدمات والدعم والتشخيصات.
المواد التعليمية والتدريبية ذات الصلة بنظام Power

كن خبيرًا في IBM Power وتمكّن من تطوير أعمالك مع هذا المركز التعليمي والتدريبي.

احصل على الدعم من المجتمعات

شارك الأفكار أثناء التواصل مع مستخدمي Power الآخرين واحصل على أحدث الرؤى والمعلومات حول IBM Power.
تم تصميم قسائم IBM لنظام Power لمساعدتك على فهم واستخدام الميزات والقدرات المتقدمة لنظام IBM i بشكل كامل.
أنظمة التشغيل ®AIX

احصل على أعلى مستوى من الأداء والأمان والموثوقية لجميع أنظمة تشغيل UNIX.

 IBM i

احصل على المعارف المهمة بفضل التوافر المستمر وأحدث ميزات الأمان وسهولة التكامل.

 ®Linux

اكتشف إمكانات لا نهاية لها عن طريق تشغيل Power على Linux، نظام التشغيل مفتوح المصدر الذي يدير العالم.
برنامج شركاء أعمال IBM

اكتشف كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من الشراكة مع IBM.

 تفضل بزيارة IBM PartnerWorld