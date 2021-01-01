استكشف الموارد الخاصة بخوادم IBM Power، وقدرات السحابة الهجينة المحسّنة لتحقيق مزايا مثل الحصول على الأداء المتميز والأمان وسهولة الصيانة وتقليل التكاليف التشغيلية.
بناءً على عام من التركيز على مساعدة عملاء IBM Power على النمو باستخدام تقنية السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي
استكشف صفحات دعم المنتج للعثور على المستندات والأدوات والموارد الخاصة بنظامك المحدد.
اطَّلع على حالات النجاح لإجراءات التخطيط والدعم التي تعزز عمليات إدارة النظام.
تمكّن من تنفيذ الإصلاحات والحصول على تحديثات البرامج والأجهزة وأنظمة التشغيل المرتبطة بمنتجات محددة.
ابحث عن ضمانات الأجهزة ومعلومات الترخيص ذات الصلة لجميع مشكلات صيانة أنظمة ®Power لديك.
احصل على المساعدة من مجموعة من الاستشاريين الفنيين ذوي الخبرة المثبتة في البنية التحتية لأنظمة Power.
تعرّف على خيارات التأجير والدفع لتحسين الأداء وخفض التكاليف، من خلال التمويل المخصص.
راقب البنية التحتية لنظام Power لديك لتسهيل التعامل واتخاذ القرارات بشأن الاعتمادات والقيود وما إلى ذلك.
تعرف على النظرة العامة لنظام الخادم لديك والإجراءات والعناصر التكميلية وتمكّن من الوصول إلى الخدمات والدعم والتشخيصات.
كن خبيرًا في IBM Power وتمكّن من تطوير أعمالك مع هذا المركز التعليمي والتدريبي.
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