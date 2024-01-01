الصفحة الرئيسية
حلول منع الاحتيال والكشف عنه
يطرح مشهد الأعمال الجديد تحديات جديدة: كيف يمكنك تحقيق النمو الرقمي مع تلبية توقعات العملاء؟ وما مدى تعرض شركتك للاحتيال في أثناء نموها رقميًا؟
يزداد الاحتيال والهجمات السيبرانية تعقيدًا باستمرار، مستغلين نقاط الضعف في المؤسسات، مما يتسبب في أضرار جسيمة للشركات مثل شركتك. في المتوسط، يسرق المجرمون الإلكترونيون 33 مليار سجل بيانات شخصي ويتسببون في تعويضات بقيمة 6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ونعم، قد تكون لديك بعض الأدوات والتطبيقات التي تساعدك، ولكن برامج الكشف عن الغش الحالية معقدة ومخصصة ولا تتكامل بشكل جيد مع بعضها. يمكن لبعض المؤسسات استخدام ما يصل إلى 85 أداة من ما يصل إلى 40 بائعًا، مما يزيد من تعقيد مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ويمنحك الكثير من البيانات بحيث لا يمكنك التعامل معها.
كيف تتعامل مع هذا التعقيد والكم الهائل من البيانات؟ حلول منع الاحتيال من ®IBM Security. يساعدك IBM Security على تبسيط جهود منع الاحتيال وإنشاء هوية رقمية موثوقة توفر مصادقة مستمرة وسلسة طوال رحلة المستخدم، مما يخلق تجربة إيجابية للمستخدم.
الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات.
باستخدام نموذج إدارة مخاطر الثقة الصفرية ، ستعرف أن المستخدمين المناسبين سيكون لديهم حق الوصول إلى البيانات المناسبة في ظل الظروف المناسبة.
تحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة ومراجعة الشركة، وتجنب مخاطر الاحتيال من خلال الكشف المبكر عن أنماط الاحتيال.
يمكنك دمج تجربة المستخدم الآمنة والسلسة ورحلة العميل بسهولة مع منح المستخدمين النهائيين المزيد من التحكم وتمكين نمو الأعمال.
IBM Trusteer عبارة عن مجموعة من الخدمات السحابية وبرامج نقطة النهاية التي تساعد في تقييم المخاطر وتكشف أنواع مختلفة من الاحتيال وتحديد الهوية ومصادقة المستخدمين والحماية من المستخدمين الضارين عبر جميع القنوات في الوقت الفعلي.
مع حلول IBM لاستعلامات التهديدات، يمكنك الحصول على أكثر من مجرد مؤشرات وتنبيهات. يمكنك الحصول على معلومات استعلامية دقيقة ومحدّثة حول التهديدات عالية الخطورة ونقاط البيانات والمهاجمين، بالإضافة إلى كيفية عملها وكيفية الدفاع ضدها.
يمكن أن يساعدك الخبراء وحلول الحماية من البرامج الضارة من IBM في فحص تحليلات الأمان العميقة، وتكامل أدوات الأمان للحصول على رؤى حول التهديدات وإعداد فرقك باستخدام دليل إرشادي عن الاستجابة.
اكتشف رؤى حساسة للوقت حول الجهات الفاعلة في التهديدات السيبرانية ودوافعها حتى تتمكن من تعطيل التهديدات الحالية والأنشطة المشبوهة مع تعزيز خوارزميات الأمان ضد التهديدات المستقبلية باستخدام حلول اصطياد التهديدات السيبرانية.
قم بحماية مؤسستك من التهديدات الداخلية الخبيثة أو غير المقصودة من خلال الكشف عن هذه التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة للهجمات باستخدام حلول أمن التهديد الداخلي.
تعد هجمات التصيد الاحتيالي رابع أكثر الأسباب شيوعًا للاختراق الخبيث، لذلك من المهم حماية المؤسسة ومنع التصيد الاحتيالي ولكن أيضًا مع القدرة على معالجة الآثار بسرعة في حالة حدوث اختراق أو نشاط احتيالي.
تعرف على كيفية مساهمة إدارة التهديدات في مواجهة الهجمات المتقدمة التي يشنها المجرمون الإلكترونيون في يومنا هذا.
تعرف على ماهية الثقة الصفرية وكيف تعمل وما هو الحد الأدنى من متطلباتها. تعرف أيضًا على ما يجعل نموذج الثقة الصفرية فعالًا وعن الوصول إلى شبكة الثقة الصفرية (ZTNA). تقييمات لمصادقة المستخدمين بسلاسة واكتشاف الاحتيال.
اقرأ حالة الاستخدام الخاصة بكيفية قيام مكتب المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) في شركة IBM بتطبيق مبدأ الثقة صفرية في مجموعة أمان الشركة.