حلول الكشف عن التهديدات الداخلية

تحدث التهديدات الداخلية بسبب أشخاص لديهم حق وصول مشروع إلى شبكتك وهم يستخدمون هذا الحق بطريقة تُلحق الضرر بالمؤسسة. وقد يصعب الكشف عن التهديدات الداخلية المحتملة فتمر في أغلب الحالات دون أن يلاحظها أحد لمدة أشهر أو سنوات.
وفقًا لما جاء في تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023 الصادر عن شركة IBM، كانت عمليات اختراق أمن البيانات التي بدأت بهجمات داخلية خبيثة هي الأكثر تكلفة، بمبلغ يُقدر بحوالي 4.90 ملايين دولار أمريكي في المتوسط أو بنسبة 9.5% أعلى من متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات الذي يبلغ 4.45 ملايين دولار أمريكي. لهذا السبب فإن كلًّا من إدارة المخاطر الداخلية ومنع وقوع التهديدات الداخلية عنصرًا مهمًا في أي برنامج للأمن الإلكتروني.
وسواء كان الشخص المطلع موظفًا حاليًا أو سابقًا خبيثًا أو متعاقدًا خبيثًا لديه بيانات اعتماد مخترَقة، يجب على فِرق الأمن التزام الدقة والسرعة في الكشف عن النشاط المريب وتسريبات البيانات، والتحقيق في حالات اختراق أمن البيانات والاستجابة للهجمات المدمِّرة المحتملة.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
تعاوَن مع أحد الشركاء في مواجهة التهديدات الإلكترونية لمنع وقوعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وللكشف والاستجابة بشكل أسرع وبدعم من الذكاء الاصطناعي
يمكنك الكشف عن الهجمات الداخلية الخبيثة واختراق بيانات الاعتماد باستخدام تحليلات في زمن شبه حقيقي.
يمكنك تحديد جميع حسابات الخدمات والتطبيقات وحسابات المسؤولين والحسابات الرئيسية وتأمينها في أنحاء مؤسستك.
اكتشِف كيف يستجيب الموظفون لهجمة ما، وما إذا كانوا يتّبعون سياسات الإبلاغ المعمول بها.
اكتسِب رؤية واضحة للحالات السلوكية الشاذة التي قد تنمّ عن وجود هجوم داخلي نشط.
اكتشِف جميع أنواع الحسابات المميّزة في مؤسستك وتحكَّم بها.
ضَع موظفيك وعملياتك على محك التجربة من خلال محاكاة الخصوم وضبط عناصر التحكم وخدمات الهندسة الاجتماعية.
احمِ البيانات الحساسة الخاصة بمؤسستك من تهديدات برامج الفدية، وهي البرامج الضارة الخبيثة التي يمكن أن تحتجز بياناتك.
تعمل Novaland على تسريع معالجة التهديدات من خلال دمج البيانات، وتحليل السجلات، وتحديد أولويات حوادث الأمن الإلكتروني.
تدمج شركة TalkTalk تنسيق وأتمتة واستجابة عمليات الأمان (SOAR) من IBM QRadar مع تطبيقاتها وأنظمتها الأمنية التقليدية للاستجابة للمشكلات المحتملة واحتوائها.
تنشر إحدى شركات الشحن الدولي حماية نقاط النهاية المؤتمتة على السفن ذات الاتصال المحدود بالأقمار الصناعية.
في عصر تشوبه التعقيدات الأمنية وبيئات التهديدات الصعبة المتزايدة، تحتاج فِرق الأمن إلى توسيع نطاق قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها. راجِع كيف يمكن أن تقدم شركة IBM المساعدة في هذا الفيديو التوضيحي عن Cloud Pak for Security لمدة 3 دقائق.
كل دقيقة لها أهميتها عندما يكون عامل التهديد نشطًا في بيئة AWS الخاصة بك. وفي حال وقوع حوادث مؤثِّرة على الأعمال، يساعد تكامل خدمات الاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) من IBM QRadar مع المستجيبين للحوادث من منصة IBM X-Force على ضمان تقليل حجم الضرر إلى أدنى حد.
شاهِد عرضًا توضيحيًا لتستكشف كيفية قيام مجموعة QRadar Suite بتسريع زمن الاستجابة باستخدام تجربة تحليلية موحَّدة، والذكاء الاصطناعي المتقدم والأتمتة المتقدمة، ومنصة أمنية مفتوحة للاتصال بأدوات الإدارة الحالية لديك.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
يمكن التعبير عن الكشف والاستجابة المجزأة (PDR) بعدة طرق. إذا تطابقت أي من هذه العلامات مع مؤسستك، فقد حان الوقت لمعالجة الكشف والاستجابة المجزأة (PDR).
إنّ المستخدمين الذين لديهم حق وصول مصرَّح به ومشروع إلى أصولك ويسيئون استخدامها عمدًا أو عن غير قصد يشكّلون تهديدات داخلية.
تعرَّف على أحدث استعلامات التهديدات والاتجاهات في مجال أمن التقنية السحابية، وافهم لماذا تستهدف مجموعات الجرائم الإلكترونية التقنية السحابية. تعلّم كيفية تحسين الوضع الأمني باستخدام الرؤى الواردة من منصة X-Force.
قم بربط أدوات الكشف الخاصة بك. ثم قم بأتمتة مركز العمليات الأمنية (SOC). ووفِّر الوقت لإنجاز الأمور الأكثر أهمية. استكشِف QRadar Suite الآن أو حدِّد موعدًا للتحدث مع أحد الخبراء عن الاحتياجات الأمنية الفريدة لمؤسستك من تقنية المعلومات وكيفية حمايتها من التهديدات الأمنية غير المعروفة.