حلول الكشف عن التهديدات الداخلية

تحدث التهديدات الداخلية بسبب أشخاص لديهم حق وصول مشروع إلى شبكتك وهم يستخدمون هذا الحق بطريقة تُلحق الضرر بالمؤسسة. وقد يصعب الكشف عن التهديدات الداخلية المحتملة فتمر في أغلب الحالات دون أن يلاحظها أحد لمدة أشهر أو سنوات.

وفقًا لما جاء في تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2023 الصادر عن شركة IBM، كانت عمليات اختراق أمن البيانات التي بدأت بهجمات داخلية خبيثة هي الأكثر تكلفة، بمبلغ يُقدر بحوالي 4.90 ملايين دولار أمريكي في المتوسط أو بنسبة 9.5% أعلى من متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات الذي يبلغ 4.45 ملايين دولار أمريكي. لهذا السبب فإن كلًّا من إدارة المخاطر الداخلية ومنع وقوع التهديدات الداخلية عنصرًا مهمًا في أي برنامج للأمن الإلكتروني.

وسواء كان الشخص المطلع موظفًا حاليًا أو سابقًا خبيثًا أو متعاقدًا خبيثًا لديه بيانات اعتماد مخترَقة، يجب على فِرق الأمن التزام الدقة والسرعة في الكشف عن النشاط المريب وتسريبات البيانات، والتحقيق في حالات اختراق أمن البيانات والاستجابة للهجمات المدمِّرة المحتملة.