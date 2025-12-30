خلال العامين الماضيين، نظَّمت كلٌّ من Intel وIBM سلسلة عالمية تضم 16 فعالية تعليمية وشبكية للعملاء. شارَك في هذه الفعاليات أكثر من 2,500 مشارك، حيث تم عرض طرق زيادة نتائج الذكاء الاصطناعي المؤسسي والأمن والسحابة الهجينة باستخدام حلول IBM Cloud المعززة بتقنيات Intel.

تُتيح هذه الفعاليات للحضور فرصة التعلّم من قادة الصناعة كيف يبتكرون تجارب أحدث وأكثر ثراءً لعملائهم، بما يسهم في نمو الإيرادات. من المقرر عقد الفعاليات القادمة في باريس وساو باولو وتورونتو وطوكيو.