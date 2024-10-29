*عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت مضمن في مراكز بيانات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي؛ عرض النطاق الترددي 5 تيرابايت مضمن في جميع مراكز البيانات الأخرى. لا يمكن الجمع بين الأسعار والعروض الجديدة وأي خصومات أخرى حالية أو مستقبلية.