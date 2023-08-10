تتخذ أدوات إدارة تكاليف السحابة من IBM نهجًا قائمًا على التطبيق لاكتشاف بيئتك وتحديد سياق بيانات توفير الموارد على مستوى التطبيقات والبنية التحتية. يُنشئ البرنامج إجراءات موثوقة لتوفير الموارد على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes والتي يمكن للعملاء أتمتتها لتحسين الإنفاق باستمرار وخفض قيمة فاتورة السحابة.
أعلنت IBM عن إتمام عملية استحواذها بنجاح على شركة Apptio Inc، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأعمال التقنية والعمليات المالية.
ساعد في ضمان حصول تطبيقاتك دائمًا على موارد السحابة التي تحتاجها لتحقيق أداء متميّز مع تحقيق أقصى قدر من التوفير في التكاليف. يسمح برنامج تحسين السحابة الذي يأخذ في الاعتبار المقاييس والسياق على مستوى الحوسبة والتخزين وDBaaS وKubernetes لفرق تقنية المعلومات بأتمتة الإنفاق وتحسينه باستمرار بثقة تامة عبر رحلة السحابة.
يمكنك تحسين الاستثمارات في أصول تقنية المعلومات من خلال الرؤية والذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يترتب عليه توفير السياق والمعارف التي تعمل على تحسين العائد على الاستثمار في البرامج وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
بادر بتمكين الأتمتة لإدارة توفير موارد التطبيقات في الوقت الفعلي لتعزيز الأداء المستمر بأقل تكلفة والسماح لفرق هندسة السحابة وفرق العمليات بتحويل أولوياتها لتتوجه إلى تقديم تجربة أفضل للمستخدمين النهائيين.
اكتشف أفضل الممارسات والحلول العملية لتحسين قيمة الأعمال والتشغيل المستدام في البيئات الهجينة وبيئات السحابة المتعددة.
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