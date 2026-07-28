دور الذكاء السياقي في الوقت الفعلي في إحداث تحول جذري في تجارب العملاء في العالم المادي

بدأت Spark Compass برؤية أساسية: منصات ذكاء العملاء الحالية مصممة للبيئات الرقمية فقط. في حين أن الأماكن المادية تعمل بشكل مختلف تمامًا. فالسياق والموقع والوقت وكثافة الحشد وديناميكيات الفعاليات تتغير باستمرار. ما نحتاجه هو ذكاء في الوقت الفعلي يفهم الاحتياجات الفورية لكل عميل.

كان الحل يتطلب بنية مختلفة. فوحدت Spark Compass أكثر من 100 وحدة مع مصادر البيانات، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وأنظمة الولاء، وخدمات الموقع، وبيانات المعاملات، والإشارات الفورية في رؤية واحدة ومتماسكة للعميل. وبدلاً من إجبار الأماكن على تبني أنظمة خاصة، صُممت المنصة على واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وبنية تحتية سحابية هجينة، ما يضمن أن تحافظ الأماكن على ملكية بياناتها والتحكم فيها. يستمر النظام في جمع البيانات في أثناء تفاعل المستخدمين معه. في إحدى الحالات، جُمعت أكثر من 140 مليون نقطة بيانات حول السلوك الفعلي من جمهور لا يتجاوز 22000 مستخدم نشط عبر حرم جامعي.

وبدلاً من استبدال أنظمة الأماكن الحالية، طورت Spark Compass منصة مفتوحة ومعيارية تربط البيانات وتدمجها عبر رحلة العميل، مع السماح للمؤسسات بالاحتفاظ بالسيطرة على استثماراتها التقنية. تتيح هذه البنية للأماكن إمكانية توحيد البيانات المجزأة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وتنشيط المعارف من دون الحاجة إلى إعادة بناء منظومتها الحالية.

إليك آلية عملها:



تخيل مشجعًا يصل إلى الملعب. وقبل دخوله، يُحدد ملفه الشخصي من خلال بيانات التذاكر والولاء. وفي أثناء تنقله عبر المكان، تُحدِث إشارات الموقع والنشاط هذا الملف الشخصي في الوقت الفعلي. ويوصي الذكاء الاصطناعي بأسرع طريق للوصول إلى مقعده، ويقدم عرض مأكولات مخصصًا خلال الاستراحة، ويساعد موظفي المكان على توقع الاحتياجات التشغيلية بناءً على حركة الحشود. ويُجرى تسجيل كل تفاعل وقياسه واستخدامه لتحسين التجارب المستقبلية.

عبر تطبيق المشجعين الذي تدعمه Spark Compass، والوحدات المفعَّلة للأماكن وإدارة الحملات، توفر IBM® watsonx.data® الأساس الموحد، حيث تجمع بيانات العملاء المجزأة في مصدر واحد للحقيقة في الوقت الفعلي. بينما تشغل IBM watsonx.ai® طبقة الذكاء، حيث تقترح توصيات مخصصة تُقدم عبر منصة Spark Compass، وتتنبأ بسلوك العملاء، وتدعم صناعة القرار في الوقت الفعلي. كما تُمكِّن IBM watsonx® Orchestrate® كلاً من التوجيه الحواري وتنسيق سير العمل الآلي. وعند تقديم أي توصية، ينفذ نظام Spark Compass تلقائيًا الإجراء المناسب (إرسال عرض، وتحديث اللافتات، وإخطار الموظفين). كما تساعد IBM watsonx.governance ® المدمجة على ضمان بقاء هذه التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي شفافة ومتوافقة وجديرة بالثقة، مع الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدام بيانات العملاء والقرارات الآلية. وهذا يمنح Spark Compass أساسًا محكومًا لتوسيع نطاق الذكاء في الوقت الفعلي، مع مساعدة الأماكن على الحفاظ على السيادة الرقمية على بيانات عملائها.

سمحت المجموعة التقنية من IBM لحل Spark Compass بالتركيز على ذكاء العملاء، مع توفير النطاق المؤسسي والحوكمة والتنسيق اللازمين لدعم البيئات المادية المعقدة. والنتيجة كانت منصة أزالت الصوامع، ومكَّنت التخصيص في الوقت الفعلي، والأهم من ذلك، أنها منحت الأماكن السيطرة على أثمن أصولها: ذكاء العملاء الشامل الذي يمكنهم قياسه وامتلاكه والعمل بناءً عليه فورًا.