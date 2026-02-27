تستفيد SMS DataTech من محفظة IBM watsonx لرفع مستوى إدارة معلومات الأمان لديهم
توفر SMS DataTech، بوصفها جهة بارزة في قطاع خدمات الكمبيوتر، حلولًا حيوية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلولًا أمنية للمؤسسات في القطاعين المالي والتصنيعي. وتقدّم منصتها الإعلامية Security NOW! أحدث المعلومات الأمنية واستعلامات التهديدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، واجه خبراء الشركة صعوبات في استخلاص معلومات بالغة الأهمية بكفاءة من الكم الكبير من بيانات الأمن وتقارير الثغرات وتنبيهات اختراقات أمن البيانات التي يتلقونها يوميًا. ومع محدودية الموارد، واجه الفريق صعوبة في تغطية أمن الشبكات وأمن السحابة وإدارة الثغرات وبرامج التدريب الأمني الداخلي بصورة شاملة. كما أن ضيق الوقت المتاح لأعمال التحليل المتقدمة أعاق تطبيق تدابير أمنية استباقية والتخطيط الاستراتيجي. علاوة على ذلك ، ارتفع مستوى المخاطر الأمنية وانخفضت الإنتاجية في العديد من الأقسام.
وكانت SMS DataTech تطمح إلى تقليص الوقت اللازم لجمع المعلومات اليومية، وكذلك الوقت اللازم لإعداد التقارير التنفيذية. كما استهدفت إنشاء منصة تربط المعلومات بالإجراء بسلاسة. ولتحقيق هذه الأهداف، بدأت الشركة رحلة تحول بالتعاون مع IBM.
بدأ فريق SMS DataTech العمل مع IBM على حل يوازن بين الكفاءة والمرونة والإنتاجية، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والعمليات. كانت خدمة IBM Cloud Kubernetes Service نصرًا حاسمًا لتحقيق هذه الأهداف، إذ مكّنت SMS DataTech من تطوير كل مكوّن من مكونات الحل ونشره وتوسيعه بصورة مستقلة. أسهم استخدام هذا العرض في ترحيل سريع وسلس إلى IBM Cloud مع أقل قدر ممكن من التعطّل. وتمكّن الفريق من تحقيق مستوى موثوقية من فئة المؤسسات للتعامل مع المعلومات الأمنية الحساسة، إلى جانب قابلية التوسع والتوافر العالي اللازمين لدعم النمو.
كما أتاح الترحيل إلى IBM Cloud مزايا على مستوى التكلفة، ووصولًا سلسًا إلى منتجات IBM مثل حلول IBM® watsonx، ما أحدث تحولًا ملحوظًا في عمليات الأمن لدى SMS DataTech. IBM watsonx.data تقنية IBM watsonx.data والتحليل التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في IBM® watsonx.ai® تكاتفت لتقليل هدر الوقت وتوحيد إدارة المعلومات الأمنية عالميًا ضمن نقطة مركزية.
تم تقليص مهام جمع المعلومات اليومية بنحو 92%، من ساعتين إلى 10 دقائق فقط. كما انخفض الوقت اللازم لإعداد التقارير الأمنية الداعمة لقرارات الإدارة التنفيذية بنسبة 75%، من 40 ساعة شهريًا إلى 10 ساعات. وأتاح هذا التحسن في الكفاءة لأعضاء الفريق التركيز على أعمال أعلى قيمة، مثل التخطيط الاستراتيجي للسياسات الأمنية.
ومع تطبيق حل تكنولوجيا المعلومات الجديد، انتقل نهج SMS DataTech في الأمن من أسلوب تفاعلي إلى استراتيجية استباقية. كما مكّن استخدام حزمة أدوات المطورين في watsonx.ai من توزيع معلومات أمنية مُحسّنة وفق احتياجات الأفراد على جميع الموظفين، ما رفع الوعي الأمني عمومًا وأسهم في تقليل الحوادث. وشملت هذه الأدوات الوصول إلى نماذج الأساس، وميزات MLOps، وأدوات tuning studio، وإمكانات التكامل.
وأدى دمج حلول IBM watsonx إلى ترسيخ دورة تحسين أمني مستمر، بما انعكس إيجابًا على الأعمال عمومًا، بما في ذلك تعزيز البنية التنظيمية وترسيخ ثقة العملاء.
تواصل SMS DataTech تعزيز تدابير الأمن لديها، مع توسيع الاستفادة من قدرات IBM watsonx لدعم منصتها وتحقيق نتائج ومقاييس قائمة على البيانات.
تعمل SMS DataTech في قطاع خدمات الكمبيوتر، وتقدم حلولًا للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلولًا أمنية، بالأساس للمؤسسات في القطاعين المالي والتصنيعي. تتخذ شركة SMS DataTech من طوكيو باليابان مقراً لها، وهي من الجهات الرائدة في تقديم خدمات وحلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تدير الشركة المنصة الإعلامية Security NOW! التي تقدم أحدث المعلومات الأمنية واستعلامات التهديدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع تركيزها على التحول الرقمي والتزامها بتحسين الصناعات وجودة الحياة، تواصل SMS DataTech مواجهة تحديات التقنية.
اكتشف كيف يمكن أن تسهم IBM watsonx في تعزيز تدابير الأمان.
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM فبراير 2026.
IBM، وشعار IBM، و IBM Cloud، و IBM watsonx، و watsonx.ai، وwatsonx.data هما علامتان تجاريتان لشركة IBM Corp.، المسجلتان في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.