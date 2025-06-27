تمضي جمعية PSSLAI قدمًا بأساس سحابي متعدد لدعم النمو المستقبلي.
تأسست جمعية The Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) في عام 2003 لخدمة موظفي مكتب الحماية من الحرائق والشرطة الوطنية الفلبينية وعائلاتهم. وعلى الرغم من أن عدد موظفيها لا يتجاوز 300 موظف، إلا أنها تخدم 300,000 عضو وتدير محفظة أصول تزيد عن 88 مليار بيزو فلبيني، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية. تُعد الثقة والشفافية جوهر رسالة PSSLAI. فالالتزام الصارم بالسياسات يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمة على أعلى مستوى لأعضائها.
وكان للقائد الاستشرافي للجمعية رؤية مبكرة لتبني ®IBM Cloud، وقد ساعدت المنصة في دعم عمليات PSSLAI، وتوسيع محفظة منتجاتها، وابتكار نماذج إيرادات جديدة. لكن مع مرور الوقت، أصبحت تكلفة الحفاظ على منصة السحابة عبئًا متزايدًا وغير قابل للاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، باتت مخاطر التوقف عن العمل تُهدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، وتؤثر على تجربة العملاء النهائيين.
أُتيحت الفرصة أمام PSSLAI للنظر في بنى سحابية بديلة عندما اقتربت نهاية عقدها مع المزوّد الحالي. وكانت الموثوقية وقابلية التوسّع على رأس أولويات PSSLAI وهي تعيد تصوّر بنية البنية السحابية لديها.
ونظرًا لاعتياد فريق تكنولوجيا المعلومات على التعامل مع شركاء IBM، ونظام ®IBM AIX، وحلول ®IBM Cloud، فقد كانت IBM الخيار الأمثل. كان التحدي يتمثل في اختيار مزوّد منصة قادر على دعم أحمال التشغيل المتزايدة واحتياجات توسيع الأنظمة المؤسسية. وبالنسبة لجمعية PSSLAI، فإن المستقبل الذي تُحسّن فيه الذكاء الاصطناعي (AI) البنية السحابية المتعددة تلقائيًا—بدعم من حوسبة الحافة وخدمات السحابة—هو المسار نحو نمو مربح. ولتحقيق هذا النمو بشكل اقتصادي، كانت PSSLAI بحاجة إلى مرونة في إدارة أحمال التشغيل المتغيّرة وتوسيع السعة عند الحاجة—وذلك من دون أن تتكبّد تكاليف إضافية.
ونظرًا لاستخدام الفريق مسبقًا لحل Red Hat® OpenShift® Virtualization على منصة IBM Cloud لتشغيل الحاويات داخل بيئتهم المحلية، فقد كانوا ملمين بكيفية عمل IBM Cloud. لكنهم احتاجوا أيضًا إلى خادم احتياطي لدعم الأنظمة الأساسية الأخرى التي تعمل محليًا باستخدام منصة معروفة أخرى، وتستفيد من مجموعات IBM المخصصة في السحابة. كما أن معرفة الفريق بإدارة منصات الحوسبة المختلفة، بما في ذلك Microsoft Azure وGoogle Cloud Platform، أعطت الجمعية رؤى حول كيفية دعم منصة السحابة الهجينة لعملياتها.
لقد اخترنا IBM Cloud بسبب موثوقية منصتها. لم نواجه أي مشكلات طوال فترة استخدام IBM Cloud، وكانت جودة الدعم المقدّم ممتازة. كل هذا منحنا الثقة في إقامة شراكة مع IBM. بحسب ما صرح به المحامي Lucas M. Managuelod، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة PSSLAI.
وبفضل استخدام Red Hat OpenShift Virtualization على IBM Cloud، أصبح من الأسهل والأسرع للفريق نقل بيانات الآلات الافتراضية (VMs) وأحمال التشغيل ذهابًا وإيابًا. وقد مكّنهم هذا الحل من دمج الأحمال الافتراضية وأحمال الحاويات بسلاسة على منصة موحدة، مع تقديم تجربة مستخدم متّسقة. والآن، وبعد تشغيل البنية التحتية بنجاح، بدأ الفريق باستكشاف استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لأتمتة العمليات الروتينية مثل فحص السجلات، وتطبيق التحديثات، وإنشاء التذاكر وإغلاقها.
ساهم اختيار IBM كمزوّد تكنولوجيا مفضل لمنصة السحابة الهجينة وخدمات الإدارة في تحقيق تحسينات في الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، حيث تمكّن الفريق من نقل جميع أحمال التشغيل غير الأساسية الخاصة بالأعمال المصرفية إلى حساب IBM Cloud الخاص به. تستخدم PSSLAI أيضًا حل VMware بشكل أساسي لتشغيل التطبيقات الداخلية المطوّرة داخل المؤسسة. وقد أسفرت البنية التحتية الجديدة عن تحقيق زمن تشغيل أسرع بنسبة 99.99%، مما أتاح معالجةً سلسةً ومتواصلة لأحمال التشغيل غير الأساسية. تم بناء منصة السحابة الهجينة استنادًا إلى Red Hat OpenShift لتشغيل Red Hat Virtualization محليًا، وVMware Cloud Foundation for Classic على IBM Cloud. وقد ثبت أن هذا النهج هو خيار فعّال لتحسين البصمة التقنية، حيث ساعد PSSLAI على تحقيق توفير بنسبة 30% في التكاليف من خلال خفض عدد الخوادم المُدارة من 6 إلى 3، وبالتالي تعظيم الاستثمار في حساب IBM Cloud الخاص بها.
كما توجد خطط قيد التنفيذ لإيقاف تشغيل بعض التطبيقات لتحسين البصمة التقنية لجمعية PSSLAI، ومضاعفة التحديث من خلال نقل نظام التشغيل إلى السحابة وترحيل المزيد من أحمال التشغيل غير الأساسية إلى سحابة خاصة افتراضية (VPC).
يقول Managuelod: "امتلاكنا السيطرة الكاملة على منصتنا من دون الاعتماد على طرف ثالث يُعد تمكينًا حقيقيًا. كما مكّنتنا IBM من إدارة المنصة بالكامل من خلال فريق تكنولوجيا المعلومات لدينا."
جمعية Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) (الرابط يفتح خارج موقع ibm.com) المؤسسة الرئيسية للادخار والإقراض ضمن قطاع السلامة العامة في الفلبين، وتخدم كلًا من الشرطة الوطنية الفلبينية، ومكتب الحماية من الحرائق، ولجنة الشرطة الوطنية (NAPOLCOM) وكلية السلامة العامة الفلبينية.
أنشئ حسابًا مجانيًا على IBM Cloud لا تنتهي صلاحيته أبدًا، يتيح إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 خدمة.
حقوق النشر © محفوظة لشركة IBM Corporation لعام 2025. IBM، وشعار IBM، و IBM Cloud، و AIX هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على إعدادات التكوينات لدى العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
Red Hat و OpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
إن VMware و VMware vSphere هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة VMware, Inc. أو الشركات الفرعية التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الولايات القضائية الأخرى.