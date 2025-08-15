تتمتع كلٌّ من IBM وMicrosoft بمكانة متميزة تمكنهما من تلبية احتياجات العملاء في رحلة التحول التي يمرون بها، وذلك من خلال نهج مفتوح وتعاوني يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية للأعمال.
بتعاوننا معًا، نساعد عملاءَنا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارته من خلال حلول تشمل نماذج متعددة عبر بيئات السحابة الهجينة. تقدِّم فرقنا شبكة شركاء فائقة من المهنيين الذين يتمتعون بالذكاء في المجالات والبارعين في مجال السحابة المتعددة.
يمكن للعملاء الوصول مباشرةً إلى قائمة IBM التي تُحدَّث باستمرار بعروض البرمجيات كخدمة والعروض التي يديرها العملاء، بما في ذلك برامج الذكاء الاصطناعي والسحابة والأتمتة على Azure Marketplace. توفِّر IBM® Consulting أكثر من 80 عرضًا في السوق.
IBM Software—Azure Marketplace
حظيت IBM وNeudesic وNordcloud (التي استحوذت عليها IBM) بالتقدير على قدرتها في استخدام تقنيات Microsoft لمساعدة العملاء على النجاح في المشهد الرقمي سريع الوتيرة اليوم.
تأهلت IBM وNeudesic وNordcloud إلى النهائيات؛ تقديرًا لابتكارهم وخبرتهم في 4 فئات وفي مناطق جغرافية مختلفة.
تُعَد IBM Consulting متخصصة في Azure Red Hat OpenShift (ARO). وقد ساعدنا هذا الالتزام على أن نحظى بالتقدير هذا العام في 7 فئات ضمن جائزة شريك Microsoft للعام، مع مساعدة العملاء على تبسيط رحلة تحديث التطبيقات لديهم.
أنشأت شركة IBM 41 مركزًا لاختصاصات Microsoft في 170 دولة ورفعت عدد شهادات Azure إلى 39 ألف شهادة. توسَّعت خبراتنا المتقدمة إلى 6 مجالات وحصلنا على لقب مزوِّد خدمات مُدارة خبير.
يُعَد TargetProcess حلًا مرنًا وقابلًا للتوسع لإدارة المشاريع والمحافظ (PPM) مصممًا لتوسيع نطاق التسليم المرن بسرعة وعلى نطاق واسع. يوفر رؤية وتحكمًا ورؤًى متعمقة في المشاريع والبرامج، ما يمكِّن المؤسسات من مواءمة الاستراتيجيات، وتحديد أولويات المبادرات، وتوزيع الموارد بفاعلية، وقياس التقدُّم نحو النتائج المرجوّة.
تم تصميم IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد من IBM Consulting، لمساعدة المؤسسات على إنشاء وتخصيص ونشر وإدارة المساعدين الأذكياء لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بسلاسة في عملياتها، وتعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة نجاح الأعمال.
تقدِّم IBM® Maximo Application Suite، المتوفرة على Microsoft Cloud، حلًا لإدارة الأصول الذكية ومراقبتها وصيانتها وضمان موثوقيتها، كل ذلك من خلال منصة واحدة.
تقدِّم IBM Consulting مجموعة واسعة من خدمات تحديث التطبيقات التي تشمل تحديث التطبيقات في الموقع، وتحديث السحابة الهجينة، وتحديث خدمات السحابة الأصلية والبيانات. وبالتعاون مع شركة Microsoft، تقدِّم IBM Consulting خبرة مخصصة لتسريع عملية التحديث لديك.
تجمع خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) المقدمة من IBM على السحابة الأصلية بين Microsoft Sentinel وMicrosoft Defender XDR وMicrosoft Defender for Cloud بالإضافة إلى التقنيات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم خدمة الكشف عن التهديدات والاستجابة لها (TDR) المقدمة من IBM على السحابة الأصلية.
تأتي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع مخاطر وتعقيدات جديدة تتطلب الحوكمة. يعزز watsonx.governance قدرات Microsoft Azure، ما يوفر سبل الحماية اللازمة للتحكم في دورة حياة النموذج بأكملها، واكتشاف المخاطر والحد منها بشكل استباقي، وإدارة الامتثال للوائح الذكاء الاصطناعي ومعايير المجال المتزايدة والمتغيرة.
تزوِّد IBM وMicrosoft وRed Hat العملاء بالإمكانات التي تساعدهم على تحقيق قيمة أكبر من خلال اختيارهم لشراء ونشر تقنيات IBM على Microsoft Azure، جنبًا إلى جنب مع تفضيلاتهم السحابية واستثماراتهم في خدمات ومهارات Azure الأصلية.
تشمل مجموعة IBM Software المتنامية البيانات والذكاء الاصطناعي (بما في ذلك watsonx) والأتمتة والأمن والاستدامة، بينما تضم قائمة IBM Consulting أكثر من 80 عرضًا.
تتوفر عروض IBM Software على Azure Marketplace كحلول برمجيات كخدمة (بما في ذلك StreamSets، وApptio Target Process، وWebMethods) وكخيارات يديرها العملاء وهي مناسبة للعملاء الذين يسعون إلى الاستفادة من ميزانيتهم المخصصة لخدمات Microsoft.
اطَّلِع على قوائم IBM على Azure Marketplace أو تعرَّف على كيفية تسريع رحلتك نحو السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي بمساعدة IBM Consulting.