تتمتع كلٌّ من IBM وMicrosoft بمكانة متميزة تمكنهما من تلبية احتياجات العملاء في رحلة التحول التي يمرون بها، وذلك من خلال نهج مفتوح وتعاوني يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

بتعاوننا معًا، نساعد عملاءَنا على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وإدارته من خلال حلول تشمل نماذج متعددة عبر بيئات السحابة الهجينة. تقدِّم فرقنا شبكة شركاء فائقة من المهنيين الذين يتمتعون بالذكاء في المجالات والبارعين في مجال السحابة المتعددة.