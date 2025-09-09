تُعد Options Clearing Corporation (OCC) جهة المقاصة المركزية الوحيدة للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة. وتخدم الشركة أكثر من 100 عضو مقاصة، بما في ذلك بعض أكبر شركات الوساطة الأمريكية، وشركات الأوراق المالية، وتجار العقود المستقبلية. وتعتمد هذه المؤسسات على خدمات OCC في المقاصة وإدارة المخاطر بشكل فعّال. وبفضل تاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا، حصلت OCC على تصنيف مؤسسة أسواق مالية بالغة الأهمية للنظام (SIFMU) في عام 2012، وهو ما رسّخ دورها المحوري في السوق الأمريكية.

ومع ذلك، واجهت المؤسسة تحديات في إدارة التعقيد المتزايد للمعاملات عبر نظامها البنائيّ. فقد أدت العمليات اليدوية، والتحديثات التي تستغرق وقتاً طويلاً، ومشكلات قابلية التوسع، والحاجة إلى أمن محكم إلى زيادة صعوبة التكامل والحوكمة في البنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات. وواجهت OCC بطئًا شديدًا نتيجة العمليات اليدوية المرهقة ودورات الترقية التي كانت تستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا حتى لإجراء تحديثات طفيفة في الإصدارات. كان من الضروري أن تُحدث OCC بنيتها التحتية وأن تتبنى تقنيات حديثة لضمان استمرارية المرونة والأمن في سوق الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة.