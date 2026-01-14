يمثِّل توسيع نطاق التواصل المخصص تحديًا لأي شبكة رعاية صحية كبيرة، ولم تكن Oncoclínicas&Co، أكبر مجموعة مختصة بالأورام في أمريكا اللاتينية، استثناءً.

مع تشغيل أكثر من 140 وحدة وخدمة مئات الآلاف من المرضى سنويًا، واجهت المؤسسة تعقيدات متزايدة في إدارة التفاعلات المتكررة والحساسة للوقت. أصبح المرضى يتوقعون سرعة واهتمامًا شخصيًا كما في العيادات، لكن القنوات الرقمية لم تقدِّم التجربة نفسها. أدَّت الأنظمة المشتتة والعمليات اليدوية إلى حدوث تأخيرات وارتفاع معدلات الانقطاع، وقد جعل ذلك من الصعب تقديم الخدمة السلسة والمتعاطفة التي يتوقعها المرضى.

للحفاظ على الطابع الإنساني وسمعتها في التيسير والوصول، كانت Oncoclínicas بحاجة إلى توحيد قنوات الاتصال، وأتمتة المهام الروتينية، وتمكين الاتصالات الأسرع والأكثر موثوقية - دون زيادة التعقيد التشغيلي.

تقول Paula Soares، مديرة تجربة العملاء في Oncoclínicas&Co: "في Oncoclínicas&Co، تتجاوز مهمتنا العلاج التقني فقط. أؤمن بشدة بأن كل مريض يستحق ليس فقط التميز الطبي، بل أيضًا رعاية إنسانية وسريعة ومهتمة".