تمكنت Intas Pharmaceuticals Ltd. من تسريع عمليات التسليم لعملائها العالميين بالتعاون مع IBM و SAP و SUSE
لضمان التسليم في الموعد المحدد للعملاء في جميع أنحاء العالم، تعتمد Intas Pharmaceuticals Ltd. على بيانات المبيعات الخاصة بنهاية الشهر من 48 شركة تابعة لها حول العالم من أجل التخطيط للإنتاج. ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق المالي اليدوية كانت تعني أنها تستغرق غالباً أسابيع لمشاركة الرؤى اللازمة مع فرق التصنيع—مما يزيد من خطر حدوث تأخيرات.
من أجل إرساء الأسس لسلسلة توريد مرنة وقائمة على البيانات، انتقلت Intas إلى SAP® Business Suite المدعوم بـ ®SAP HANA الذي يعمل على خوادم ®IBM® Power مع SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications. توفر المنصة الجديدة بيانات نهاية الشهر بنسبة 67% أسرع، مما يمكّن الشركة من تسريع التخطيط، وتقليص تراكم الطلبات بنسبة 25%، وتخفيف مخاطر اضطراب سلسلة التوريد.
يثق المتخصصون الطبيون في 85 دولة بشركة Intas لتقديم علاجات دوائية عالية الجودة. تتوسع الشركة بسرعة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22%—ولكن مع توسع نطاقها، تزداد مخاطر سلسلة التوريد أيضاً.
يوضح Nikunj Thaker، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في شركة Intas، قائلاً: "مثل العديد من مصنعي الأدوية العالميين، شهدنا زيادة في اضطراب سلاسل التوريد في أعقاب جائحة كوفيد-19. لتقليل هذه المخاطر وتسليم المخزون لعملائنا في الوقت المحدد، من الضروري الحفاظ على مستويات المخزون المثالية."
لأغراض تخطيط الإنتاج، تعتمد Intas على الوصول إلى بيانات المبيعات في الوقت المناسب. على مدى 11 عامًا، اعتمدت جميع الشركات التابعة لشركة Intas البالغ عددها 48 شركة على نسخة واحدة من نظام SAP ERP لإدارة هذه المعلومات. على الرغم من أن العديد من عمليات الأعمال عبر الشركات التابعة كانت متكاملة، إلا أن كل كيان كان لديه مخطط حسابات خاص به، واستغرق دمج بيانات المبيعات في نهاية الشهر ما بين 10 و 15 يومًا، مما أدى إلى تأخيرات في التخطيط.
يؤكد Thaker: "إذا تمكنا من تسريع عملية التخطيط، فنحن نعلم أننا قادرون على تقليل تراكم الطلبات والتسليم للعملاء العالميين بشكل أسرع في المستقبل. أول ، كان من الضروري تقليل المهلة الزمنية لإغلاق حساباتنا في نهاية كل شهر."
لحل هذا التحدي، قررت Intas الانتقال إلى مخطط حسابات موحَّد عالميًا على SAP Business Suite مدعوم بـ SAP HANA. ومن خلال تطبيق تحليلات الذاكرة الفورية من SAP HANA، استهدفت الشركة تعزيز التحكم في المخزون العالمي وتحسين رؤيته، مع تقليل الوقت والجهد المبذولين في عملية إغلاق نهاية الشهر.
يقول Thaker: “لقد رأينا أن نشر SAP Business Suite المدعوم بـ SAP HANA كان أسرع وسيلة لتعزيز قدراتنا في المحاسبة المالية وسلاسل التوريد،”. “مع SAP Business Suite، يمكننا الوصول إلى قدرات التحليل الغنية والفورية التي يوفرها SAP HANA دون الحاجة لإجراء تغييرات على أنظمة التصنيع وإدارة الجودة التابعة لجهات خارجية والتي تتكامل مع منصة ERP الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال إلى SAP Business Suite المدعوم بـ SAP HANA الآن سيُسهم في تبسيط عملية انتقالنا المخطط لها إلى SAP S/4HANA في المستقبل.”
لضمان تقديم الأداء والموثوقية والتوافر اللازمين لدعم الوصول الدائم إلى حلول SAP الجديدة، اختارت شركة Intas بنية تحتية قوية تعتمد على خوادم IBM Power ووحدات تخزين ®IBM FlashSystem.
يستذكر Thaker قائلاً: “عندما قمنا بتقييم حل IBM مقابل بدائل x86 والسحابة العامة، وجدنا أنه لا يوجد بائع آخر يقدم نفس المستوى من الأداء والتوافر وفعالية التكلفة الذي توفره IBM،”. “مع IBM Power، يمكننا تحقيق نفس أداء منصات x86 المكافئة باستخدام عدد أقل من الخوادم، مما يتيح لنا تحسين إنفاقنا على تراخيص البرمجيات.”
تتضمن البنية التحتية الجديدة خادمين من نوع IBM Power H922 متصلين بوحدة تخزين IBM FlashSystem 5030 بالكامل من نوع الذاكرة الوميضية فقط، مع إجراء عملية نسخ متماثل إلى موقع خاص بالتعافي من الكوارث مجهز بخادمين إضافيين من نوع IBM Power H922 متصلين بمصفوفة تخزين هجينة من نوع IBM FlashSystem 5030H. تستخدم الشركة برنامج IBM Spectrum® Protect لإنشاء نسخ احتياطية لبيئة الإنتاج الخاصة بها تلقائيًا، مما يساعدها على حماية البيانات الحيوية للمهام.
للمساعدة في ضمان أقصى قدر من الأداء والموثوقية لحلول SAP Business Suite المدعومة بـ SAP HANA والبالغة الأهمية لأعمالها، اختارت الشركة نظام SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications.
“لقد اخترنا SLES for SAP Applications ليكون نظام التشغيل [OS] الخاص بنا نظراً للتحالف الاستراتيجي الوثيق بين كل من SUSE و IBM و SAP”، يوضح Thaker. “يوفر SLES for SAP Applications أداءً وموثوقية ممتازين لأحمال تشغيل SAP HANA، مما يمنحنا الثقة بأن المنصة ستلبي متطلباتنا على المدى الطويل.”
لضمان الوصول المستمر إلى البيانات، قامت Intas بتهيئة بيئة SAP الجديدة كمجموعة عالية التوفر باستخدام تقنية SUSE Linux Enterprise High Availability Extension المضمنة في SLES for SAP Applications. من خلال النقل السلس لخدمات الإنتاج إلى عقدة التعافي من الكوارث، يمكن للشركة تنفيذ العديد من مهام الصيانة الروتينية دون مقاطعة خدمات الأعمال.
يضيف Thaker: "مع استخدام SUSE Linux Enterprise High Availability Extension، تمكنا من تقليل فترات التوقف اللازمة لأنشطة الصيانة الكبيرة بشكل كبير، مثل ترقيات حلول SAP. في الماضي، كان تحديث النواة يستغرق ثماني ساعات من التوقف عن العمل، ولكن اليوم يمكننا إكمال العمل وإعادة تشغيل خدمات الإنتاج في ثلاث ساعات فقط—أسرع بنسبة 63%."
باستخدام أداة الإعداد saptune في نظام SLES for SAP Applications، يمكن لشركة Intas أيضاً تسريع عملية نشر نظام التشغيل لأحمال تشغيل SAP الجديدة بشكل كبير. يؤكد Thaker: "إذا لم يكن لدينا saptune، فإن توفير خدمة SAP جديدة سيتطلب عملاً يستغرق وقتاً طويلاً في إعداد نظام التشغيل. بفضل أداة SUSE، يمكننا تنفيذ جميع خطوات العملية المطلوبة ببضع نقرات—مما يقلل من الوقت المناسب للقيمة لخدمات SAP الجديدة."
تعاقدت شركة Intas مع IBM Business Partner، شركة Silver Touch Technologies Ltd.، لتنفيذ الحل الجديد، والذي يتم استضافته وإدارته وصيانته الآن من قبل مزود خدمة بنية تحتية خارجي. من خلال اختيار حل سحابي خاص يعتمد على IBM Power و IBM FlashSystem، تكتسب الشركة مرونة وسرعة استجابة تضاهي مقدمي الخدمات السحابية العملاقة (hyperscalers)، ولكن بتكلفة تشغيلية أقل بكثير من منصات السحابة العامة.
"لقد اخترنا IBM Business Partner، شركة Silver Touch، لأننا عملنا معهم في مشاريع بنية تحتية سابقة، ولطالما كانت تجاربنا مع فريقهم ممتازة،" يقول Thaker. "بالإضافة إلى كونها شريك أعمال معتمد لشركة IBM، تمتلك Silver Touch خبرة قوية في إدارة أعباء عمل SUSE وSAP، وقد برزت هذه المعرفة بوضوح خلال عملية التنفيذ. لقد ساعدتنا Silver Touch في تحقيق إطلاق سلس، والانتقال بسلاسة بإدارة العمليات اليومية للمنصة إلى طرف ثالث متخصص في البنية التحتية."
منذ الانتقال إلى SAP Business Suite المدعوم بـ SAP HANA على خوادم IBM Power، بدأت شركة Intas في تحقيق تحسينات ملموسة عبر العديد من عملياتها التجارية. على وجه الخصوص، قامت الشركة بتسريع عملية إغلاق الحسابات الشهرية بشكل كبير، مما وفر وصولاً سريعاً وفي الوقت المناسب إلى البيانات اللازمة لتخطيط الإنتاج.
يعلق Thaker قائلاً: “في الماضي، كانت عملية تمحيص بيانات نهاية الشهر القادمة من 48 شركة تابعة حول العالم مهمة شاقة للغاية.” “كان إكمال كل مهمة تقرير فردية يستغرق ما يصل إلى ثماني ساعات، وبعد ذلك كانت فرقنا تقوم بدمج النتائج يدوياً—أما اليوم، فقد اختصرنا هذا الجزء بالكامل من سير العمل ليصبح ساعة واحدة فقط.” وإجمالاً، لقد قمنا بتقليص فترة إغلاق الحسابات الشهرية إلى خمسة أيام فقط، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تقارب 67%.”
يتابع Thaker: “إن إرسال بيانات المبيعات إلى فرق التخطيط لدينا بشكل أسرع قد مكننا بالفعل من تقليل تراكم الطلبات لدينا بنسبة 25%. وفي المستقبل، سيسمح لنا استخدام قدرات سلاسل التوريد المتطورة في SAP Business Suite المدعوم بـ SAP HANA بتقليل التأخيرات وتسريع عمليات التسليم بشكل أكبر.”
تعتمد شركة “Intas” في تسيير أعمالها على منصة تقنية قوية، مما يمنحها الطمأنينة بأن خدمات أعمال “SAP” بالغة الأهمية تعمل على بنية تحتية مصممة لضمان التوافر العالي. بالإضافة إلى ذلك، تقلل الشركة من فترة التعطل المخطط لها للصيانة وتكاليف البنية التحتية الإجمالية.
يؤكد Thaker قائلاً: “خلال الأشهر الخمسة التي قضيناها في استخدام IBM Power، لم نواجه مشكلة تقنية واحدة في المنصة؛ حيث كان أداء تطبيق SAP للمستخدمين النهائيين لدينا لا تشوبه شائبة،”. كان لدمج وحدات تخزين IBM FlashSystem وتقنيات ضغط البيانات وإلغاء التكرار مع ®SAP HANA تأثير إيجابي للغاية أيضًا. لقد قمنا بتقليل قاعدة بيانات تطبيق SAP لدينا من 6 تيرابايت إلى 780 جيجابايت، مما أدى إلى تسريع مهام حماية البيانات الخاصة بنا والمساعدة في الحفاظ على أمان البيانات الحيوية.”
تمتلك Intas اليوم منصة مرنة لدعم أعمالها سريعة النمو، ومساراً سلساً لانتقالها المستقبلي إلى SAP S/4HANA.
“نحن سعداء للغاية بالأداء والموثوقية وقابلية التوسع لأنظمة أعمال SAP الخاصة بنا التي تعمل على خوادم IBM Power ونظام SLES for SAP Applications”، يختتم Thaker. “لقد كانت تجربتنا في العمل مع IBM و Silver Touch رائعة من البداية إلى النهاية، ونتطلع إلى التعاون مع كلتا المؤسستين في مشاريع البنية التحتية المستقبلية.”
Intas هي شركة عالمية رائدة ومتكاملة رأسيًا في مجال تطوير وتصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية. تتواجد الشركة في 85 دولة حول العالم، ولديها بنية تحتية قوية للمبيعات والتسويق والتوزيع في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الوسطى واللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تأسست Silver Touch وهي شريك أعمال لشركة IBM، في عام 1995، وهي مزود لحلول تكنولوجيا المعلومات يركز على اعتماد التقنيات الناشئة والتحول الرقمي. تتخصص الشركة في أتمتة العمليات الآلية (RPA) والذكاء الاصطناعي والتقنيات المعرفية وغيرها من التقنيات. ولدى Silver Touch مكاتب في الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 عميل حول العالم.
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