الصفحة الرئيسية Case Studies الذكاء الاصطناعي لسحابة IBM CIO Cloud تحسين أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Cloud
تعمل مجموعة إدارة تقنية المعلومات في شركة IBM على تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي لديها باستخدام watsonx
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تحدي تلبية متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تواجه منصة السحابة الهجينة لشركة IBM تحديًا معقدًا وهو: استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في ظل وجود ما يقرب من 2000 من أحمال التشغيل الداخلية التي تشمل عمليات الأعمال في IBM.1 عند استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصة سحابة هجينة، فينبغي مراعاة المتطلبات التالية:

  • ينبغي أن تتوافق تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الملكية الفكرية للشركة.

  • ينبغي أن تكون أدوات المطورين بسيطة ومعززة للإنتاجية عند استخدامها لإنشاء تطبيقات تستخدم محتوى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

  • ينبغي أن تُدار البيانات الحساسة بشكل آمن خلال عملية التسجيل والاستخدام.

  • ينبغي أن تكون بيئات الاستضافة ميسورة التكلفة من حيث موارد الأجهزة والتطوير والعمليات.

  • تحتاج بعض أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي إلى الاستضافة في البيئات المحلية وتتطلب دعم بيئات الذكاء الاصطناعي نفسها على الأجهزة المحلية.

في البداية، كانت مجموعة إدارة تقنية المعلومات في شركة IBM تستضيف قاعدة بيانات المتجهات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم وحدات معالجة الرسومات (GPU) المجهزة عالية التكلفة. على الرغم من أن هذا الخيار كان فعالاً، إلا إنه لم يكن الخيار الأمثل. خلال ساعات الذروة، أدى التنافس على الموارد بين فريقي التطوير والإنتاج إلى الحصول على وحدات معالجة رسومات إضافية، والتي ظلت معطلة في غير ساعات الذروة.
 
كما أن هذه البيئة المعقدة تتطلب من فريق العمليات تخصيص وقت إضافي لإدارة مجموعات الذكاء الاصطناعي. وتتضمن ذلك توفير الموارد، وإصلاح الأعطال، والتحكم في المرونة.


بيانات تطبيقات IBM للسحابة الهجينة مكتسبة من لوحة معلومات ServiceNow لمجموعة إدارة التطبيقات (APM) الشاملة في IBM بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
تحتاج IBM CIO إلى توفير أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة قائمة على بياناتنا، مع الالتزام القوي بالنزاهة والشفافية. ومن خلال العمل على السحابة الهجينة، بفضل عناصر IBM Cloud، تمكنَّا من التوسع لتلبية متطلبات المؤسسة. Matt Lyteson نائب رئيس قسم تحويل منصات التقنيات بمجموعة إدارة تقنية المعلومات IBM
تحسين إدارة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx على IBM Cloud

لقد كانت الحاجة إلى تبسيط بيئة مجموعة إدارة تقنية المعلومات جليّة. ومن ثَمَّ، نُقل نموذج الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وأحمال التشغيل الخاصة بالتطوير والإنتاج إلى IBM watsonx كخدمة على ®IBM Cloud.

وحاليًا، أصبحت الأدوات والموارد التي تحتاجها فرق التطبيق لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها مدعومة بمساعد watsonx. حتى عملية نشر نماذج الذكاء الاصطناعي لمعرفة نتائج التطبيقات تُجرى من خلال بيئة watsonx المتكاملة.
لقد توصل فريق منصة السحابة الهجينة بمجموعة إدارة تقنية المعلومات إلى أن بيئة IBM Cloud فعالة للغاية في دعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتطوير. Matt Lyteson مهندس المنصات بقسم الذكاء الاصطناعي بمجموعة إدارة تقنية المعلومات، الأتمتة ومنصة البيانات IBM
الانتقال الناجح إلى IBM Cloud: إدارة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي

يتيح التكامل بين IBM® watsonx.data وIBM watsonx.ai على IBM Cloud لمجموعة إدارة تقنية المعلومات إدارة البيانات الخاصة بالمجال وخدمات الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

كما يوفر سلسلة من المزايا المهمة للأعمال، منها ما يلي:

  • اعتماد نموذج التسعير القائم على الاستهلاك على الموارد المستخدمة.

  • التعامل مع الزيادة في استخدام وحدات معالجة الرسومات من خلال مرونة watsonx كخدمة على IBM Cloud، إلى جانب توقف إدارة فريق العمليات لموارد وحدات معالجة الرسومات.

  • توفير الأدوات اللازمة للتطوير.

  • إجراء عمليات نشر آمنة للنماذج.

  • بيئة watsonx متوفرة على ®Red Hat OpenShift، ما يتيح المرونة، حتى في وضع أحمال التشغيل في بيئات محلية.

  • في حال الدمج مع watsonx.governance، في بعض السيناريوهات، تُقدم شركة IBM تعويضًا عن الملكية الفكرية لنتائج النماذج المغطاة، بما في ذلك النماذج التي طورتها IBM وبعض نماذج المؤسسات التابعة لجهات خارجية والمتوفرة من خلال watsonx.ai.

تُحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في طريقة عمل شركة IBM من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها وعملياتها. أصبحت التطبيقات مثل تطبيق AskIBM، المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة مهام العمل اليومية، قيد الإنتاج. من خلال الاستفادة من عروض منصة IBM Cloud، تتمتع مجموعة إدارة تقنية المعلومات بالقدرة على توسيع نطاق الحلول حسب احتياجاتها الخاصة.
شعار IBM
معلومات حول مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM

تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية. تشمل إستراتيجية مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
مكونات الحل IBM watsonx.ai IBM watsonx.data IBM watsonx IBM Cloud ®Red Hat® OpenShift
تعمل مجموعة إدارة تقنية المعلومات على تحسين إدارة أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام watsonx على IBM Cloud

نجحت مجموعة إدارة تقنية المعلومات في نقل إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي وأحمال التشغيل الخاصة بالتطوير والإنتاج إلى watsonx على IBM Cloud للمساعدة على تعزيز كفاءة إدارة البيانات الخاصة بالمجال وخدمات الذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد حول IBM watsonx.ai تعرف على المزيد عن منصة IBM watsonx.data
قانوني

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Red Hat وOpenShift هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لشركة Red Hat أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.