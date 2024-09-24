لبناء المهارات الداخلية اللازمة لتحقيق أهدافها، لجأت FAW-Volkswagen إلى شريك موثوق عملت معه أكثر من 20 عامًا وهو: شركة IBM Consulting. وقد ساعد فريق IBM شركة FAW-Volkswagen ليس فقط في تغيير مهارات فريق التطوير لدى العميل، ولكن أيضًا في تغيير طبيعة الفريق داخل الشركة.

لم تكن هذه مجرد ورشة عمل تدريبية. استخدمت شركة IBM Consulting منهجية IBM Garage -وهي ممارسات معتمدة ترشد الشركة من خلال تصميم وبناء وتوسيع نطاق حلول التحول الشامل- لمساعدة مركز البحث والتطوير لدى FAW-Volkswagen في تشنغدو بالصين على إنشاء وتدريب فريق ابتكار رقمي يضم أكثر من 150 شخصًا على التفكير التصميمي والعمليات المرنة، بما في ذلك ممارسات عمليات التطوير، لدعم تحول المنظمة لتصبح مؤسسة أكثر تركيزًا على العملاء. لقد ولّدت هذه العملية أفكارًا مبتكرة وزودت شركة FAW-Volkswagen بالممارسات والتقنيات والخبرات اللازمة لتحويل هذه الأفكار إلى قيمة تجارية بسرعة.

على سبيل المثال، حددت الفرق خللاً يتعلق بمنصات الشبكات الثلاث المتميزة للعلامات التجارية الثلاث الرئيسية للسيارات التابعة لشركة FAW-Volkswagen. وأدى الافتقار إلى قابلية التوسع والاستقرار عبر المنصات إلى إعاقة الابتكار وتسليم المشروعات الجديدة. يذكر جين قائلاً: "بناء على هذا الاكتشاف، بدأنا في عملية تكامل العلامات التجارية الثلاث وبنينا منصة إنترنت مركبات متقدمة ومستقرة وقابلة للتطوير لحل المعضلة الحالية وتعزيز الابتكار المستمر الذي يمكن تطبيقه بسهولة أكبر عبر العلامات التجارية".

على الجانب التقني، طبقت شركة FAW-Volkswagen نظام IBM Cloud Pak for Integration، الذي يوفر أنماط تكامل تتوافق مع متطلبات الشركة. تستخدم FAW-Volkswagen مكونات IBM Cloud Pak for Integration، بالإضافة إلى منصة الحاويات Red Hat OpenShift التابعة لشركة IBM Cloud Pak، لتطوير عمليات تكامل قائمة على واجهة برمجة التطبيقات في حاويات عبر حالتي استخدام: تكامل النظام البنائي وتكامل الواجهة الخلفية.

يسهم تكامل النظام البنائي على جلب النظام البنائي المتنوع للخدمات الرقمية إلى المركبات وكذلك الأجهزة المحمولة للعملاء. ويشمل ذلك التكامل مع الشركاء في بث الوسائط وخدمات وقوف السيارات، وعلى وجه الخصوص، خدمات شحن المركبات الكهربائية. هناك العديد من الجهات التشغيلية لشبكات الشحن في الصين، بعضها يدعم التيار المتردد (AC)، وبعضها الآخر يدعم التيار المباشر (DC)، مع سرعات شحن مختلفة متاحة. تستخدم FAW-Volkswagen بوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بشركة IBM Cloud Pak للتوسط في التكامل وتسريع عملية تأهيل جهات الشحن التشغيلية. ويحصل السائقون على تجربة مبسطة: فهم يرون جميع خيارات الشحن المتاحة، والتي تمت تصفيتها وفقًا لمتطلبات سياراتهم، في تطبيق واحد لدى FAW-Volkswagen.

يربط تكامل الواجهة الخلفية أنظمة تسجيل الشركة بالبرمجيات دائمة التطور لجميع طرازات سيارات FAW-Volkswagen. يتضمن ذلك مزامنة تطوير المنتجات وعمليات التصنيع مع التطوير السريع لبرمجيات الواجهة الأمامية. وبالنسبة إلى العملاء، فهذا يعني تجربة أكثر ملاءمة وسلاسة. على سبيل المثال، يمكن لمالك السيارة تقديم طلب صيانة إلى وكيل من الوحدة الرئيسية للسيارة أو من تطبيق جوال، أو تتبع تقدم الإنتاج لسيارة تم طلبها مؤخرًا. في كل حالة، يقوم مكون إدارة واجهة برمجة التطبيقات الخاص بشركة IBM Cloud Pak بتبادل المعلومات عبر واجهات برمجة التطبيقات بين واجهات العميل والأنظمة الخلفية مثل نظام إدارة الوكيل ونظام تنفيذ التصنيع.

يذكر جين قائلاً: "نحن نستخدم قدرات إدارة واجهة برمجة التطبيقات في Cloud Pak for Integration لتقليل وقت تأهيل شركاء النظام البنائي من أشهر إلى أسابيع". "وبالنسبة إلى تكامل الواجهة الخلفية، نستخدم واجهات برمجة التطبيقات لتبسيط الوصول إلى التطبيقات المعقدة، ما يقلل من الوقت اللازم لتطوير الحلول التي تستخدم هذه الأنظمة بنسبة 50%".