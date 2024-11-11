CXReview (محتوى الرابط موجود خارج ibm.com) عبارة عن منصة تحليلات محادثة جاهزة للاستخدام لمراقبة الجودة وإدارة الامتثال والحصول على رؤى قوية حول العملاء. يشرح جاي باتيل، أخصائي الذكاء الاصطناعي الصوتي في CXReview: "ما نقوم به بشكل أساسي هو مساعدة عملائنا على إدخال أحدث التقنيات في عمليات مراكز الاتصال الخاصة بهم حتى يتمكنوا من مساعدة وكلائهم على تحسين الأداء وتقديم تجربة عملاء ممتازة". تعمل الشركة وعملاؤها مع المؤسسات عبر مجموعة من المجالات، من البيع بالتجزئة إلى الحكومة، لتقديم خدمات مركز اتصال ممتازة.

يقول باتل: "غالبًا ما تواجه مراكز الاتصال تحديات تتعلق بالجودة والامتثال (QC) نظرًا لحجم المكالمات التي تديرها. وغالبًا ما نجد أن 2% فقط من المكالمات تُراجع للتأكد من جودتها وامتثالها، حيث يستغرق فحص مراقبة الجودة اليدوي عادة وقتًا يفوق مدة المكالمة نفسها بأربع مرات". يمكن أن يكون عدم الالتزام بإرشادات الجودة والامتثال مكلفًا للغاية بالنسبة للمؤسسات في الصناعات المنظمة. فلن يؤدي ذلك إلى رسوم وغرامات قانونية فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بالوضع العام للشركة في السوق ويعرض تجربة العملاء للخطر. ونظرًا لهذه الأسباب، تهدف منصة CXReview إلى مساعدة مراكز الاتصال على تعزيز الأمان وإدارة المخاطر بالإضافة إلى الأداء.