من المعروف أن الذوق موضوع شخصي، حيث تتغير عادات الأكل والتفضيلات بشكل كبير بين البلدان والمناطق. ما يعتبره سكان بلد ما لذيذًا، قد يراه جيرانهم أقل شهية بكثير.

تُعد شركة Continental Foods رائدة في قطاع الحساء في العديد من الدول الأوروبية وتقوم أيضًا بتسويق العديد من العلامات التجارية الشهيرة للصلصات. بنت الشركة نجاحها طويل الأمد على فهم عميق لكيفية اختلاف الأذواق عبر أوروبا.

يوضح Vince Mertens، مدير المحاسبة الموحدة للمجموعة في شركة Continental Foods: "سرعان ما تعلمنا أن مفتاح النمو العالمي في قطاع الأغذية هو التفكير محليًا. ويستمتع المستهلكون في جميع أنحاء بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد وفنلندا بمجموعات الحساء والصلصات لدينا لأننا نميز منتجاتنا وفقًا للأذواق المحلية. لقد تعلمنا، على سبيل المثال، أن الحساء الذي يحبه الشعب البلجيكي لن يحقق بالضرورة نجاحًا كبيرًا في فرنسا."

لضمان الاستدامة على المدى الطويل وتوفير منصة صلبة للنمو المستقبلي، تسعى شركة Continental Foods باستمرار إلى الابتكار من خلال إطلاق علامات تجارية غذائية جديدة. وللتأكد من قدرتها على تغيير مسارها بسرعة إذا لم تبع المنتجات الجديدة بشكل جيد، أرادت الشركة الحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لعملياتها في جميع أنحاء أوروبا لدعم عمليات الميزانية الفعالة وتعزيز عملية صنع القرار.