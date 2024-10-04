يؤدي التبني المتعمد للسحابة الهجينة إلى التحول الناجح والابتكار المستمر. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، بدأ المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM جهدًا لتحليل شامل لتكاليف الأعمال وتحسين الإنفاق. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تخصيص ميزانية تكنولوجيا المعلومات نحو تحويل بيئة السحابة الهجينة. في السابق، عندما كان المدير التنفيذي للمعلومات يواجه تحديًا من حيث التكلفة، كان يتخذ القرارات من منظور مالي. من خلال اتباع نهج توزيع الموارد بالتساوي دون إعطاء أهمية للأولوية، خاطرت المؤسسة باتخاذ قرارات العمل دون أن يكون لديها صورة أوسع.
اعتمدت مجموعة CIO على مصادر وأدوات بيانات متعددة للحصول على رؤية كاملة حول كيفية توافق الموارد مع المبادرات والأهداف والنتائج الرئيسية. قامت المجموعة بسحب بيانات دفتر الأستاذ واستطاعت ربطها بدقة كبيرة ولكنها افتقدت الرؤية الشاملة للمالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال. لاتخاذ القرارات الصحيحة، احتاج CIO إلى معلومات وتفاصيل للاستثمار في مبادرات ذات أولوية عالية مثل تحديث التطبيقات، بدلاً من الاستثمار في الأصول العالقة والتطبيقات ذات الأولوية الدنيا.
دعا التحدي إلى حل يمكن أن يوفر رؤى حول إجمالي مجموعة تكنولوجيا المعلومات البالغة 2.5 مليار دولار أمريكي، وساعد على معالجة ما يلي:
1 تكاليف التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للتطبيقات تشمل تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات..
اختارت مجموعة CIO شركة ®Apptio لتحويل بيئة السحابة الهجينة لشركة IBM ونشر نموذج إدارة أعمال التكنولوجيا (TBM). بدأت الرحلة في عام 2021 بإثبات المفهوم (POC). وشمل النطاق تنفيذ Apptio Costing (ApptioOne سابقًا) (الرابط موجود خارج ibm.com) في الولايات المتحدة مع التركيز بشكل أساسي على منظمة CIO Hybrid Cloud Platform. وشمل النطاق الأولي 1.5 مليار دولار أمريكي من تكلفة تكنولوجيا المعلومات. أعطت نتائج إثبات المفهوم مبررًا لتوسيع النطاق وإدراج المليار دولار أمريكي المتبقي من تكلفة تكنولوجيا المعلومات لتقديم رؤية عالمية لتكلفة تكنولوجيا المعلومات للمديرين التنفيذين لتكنولوجيا المعلومات.
استحوذت شركة IBM على Apptio في أغسطس 2023. وقد أتاح ذلك لرئيس قسم المعلومات فرصة فريدة لتوسيع نطاق مبادرة Apptio التي بدأت في عام 2021، واعتماد مجموعة Apptio المتكاملة وإبراز تأثيرها في بيئة المؤسسة من خلال كونها العميل صفر. تضمنت مجموعة Apptio المتكاملة إمكانية Targetprocess (الرابط موجود خارج ibm.com) وApptio Planning (الرابط موجود خارج ibm.com) المتاحتين في نموذج Apptio Costing الحالي.
أدت مبادرة Apptio المعززة إلى زيادة شفافية التكلفة ومكنت رئيس قسم المعلومات لدى المؤسسة من رؤية التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات من خلال دعم القرارات القائمة على البيانات استنادًا إلى التكاليف الحقيقية للتطبيقات ورؤى الأعمال في الوقت الفعلي.
2تشمل التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات.
وفرت Apptio Costing شفافية التكلفة وبياناتها لتحليل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتحسينه والتخطيط له من خلال توفير رؤى بشأن المعلومات الموجودة (مثل دفتر الأستاذ العام وبيانات الموردين وبيانات الموارد البشرية) لتحديد التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات، وتحديد الهدر في التكاليف المعلقة أو الهدر في تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مقاييس أداء تكنولوجيا المعلومات لتحسين الإنتاجية.
قدمت أداة Targetprocess عرضًا للتخطيط الذكي للمؤسسة والقدرة على أداء إدارة المحفظة والموارد. كما يسرت أيضًا التخطيط الإستراتيجي من خلال توفير رؤية بشأن كيفية مواءمة الموارد مع المبادرات والأهداف والنتائج الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت على فهم التكلفة والقيمة المتعلقة بالمبادرات.
قدمت Apptio Planning عرضًا متكاملاً لتخطيط موارد العمل والميزانية، وهي معلومات تستخدمها فرق العمليات المالية والتجارية في المقام الأول.
إن الأساس الذي تقوم عليه المنتجات هو نموذج إدارة أعمال التكنولوجيا (TBM)، وهو إطار عمل يوفر عدسات تدفق إلى وجهات نظر مختلفة ويخلق لغة مشتركة بين تلك الآراء. تساعد طرق العرض المالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الفرق متعددة الوظائف في الحصول على المعلومات المتعلقة بوحدات الأعمال الخاصة بهم وعرض البيانات حسب مجموعات التكاليف والأبراج والحلول، على التوالي.
مكنت شفافية التكلفة والاستهلاك التي تحققت من خلال مجموعة Apptio المتكاملة من تحديد فرص التحسين الرئيسية. كما وفرت رحلة التحول في Apptio رؤى متعمقة إلى:
ساعدت الرؤى وبيانات التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات على ترشيد محفظة رئيس قسم المعلومات، واتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أهمية التطبيقات والاستهلاك والإنفاق. كما ساعدت على إعادة الاستثمار في مبادرات التحول ووضع أهداف لتحسين الأداء.
3تشمل تكلفة التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات..
تقود مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لشركة IBM وهي مسؤولة عن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها، والتي يستخدمها موظفو IBM والعملاء والشركاء لأداء وظائفهم يوميًا. تشمل استراتيجية المدير التنفيذي للمعلومات إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز نمو الأعمال.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وApptio وIBM Cloud وIBM Consulting وIBM Instana وIBM watsonx وTurbonomic هم علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.