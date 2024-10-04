الصفحة الرئيسية Case Studies يقوم المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM بتحويل البيئة السحابية الهجينة التحول الرقمي مع Apptio
نشر نموذج إدارة الأعمال التكنولوجيا (TBM) في IBM
أربعة أشخاص يعملون معًا على جهاز كمبيوتر
تحسين الإنفاق وتكاليف الأعمال

يؤدي التبني المتعمد للسحابة الهجينة إلى التحول الناجح والابتكار المستمر. مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، بدأ المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM جهدًا لتحليل شامل لتكاليف الأعمال وتحسين الإنفاق. تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تخصيص ميزانية تكنولوجيا المعلومات نحو تحويل بيئة السحابة الهجينة. في السابق، عندما كان المدير التنفيذي للمعلومات يواجه تحديًا من حيث التكلفة، كان يتخذ القرارات من منظور مالي. من خلال اتباع نهج توزيع الموارد بالتساوي دون إعطاء أهمية للأولوية، خاطرت المؤسسة باتخاذ قرارات العمل دون أن يكون لديها صورة أوسع.

اعتمدت مجموعة CIO على مصادر وأدوات بيانات متعددة للحصول على رؤية كاملة حول كيفية توافق الموارد مع المبادرات والأهداف والنتائج الرئيسية. قامت المجموعة بسحب بيانات دفتر الأستاذ واستطاعت ربطها بدقة كبيرة ولكنها افتقدت الرؤية الشاملة للمالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال. لاتخاذ القرارات الصحيحة، احتاج CIO إلى معلومات وتفاصيل للاستثمار في مبادرات ذات أولوية عالية مثل تحديث التطبيقات، بدلاً من الاستثمار في الأصول العالقة والتطبيقات ذات الأولوية الدنيا.

دعا التحدي إلى حل يمكن أن يوفر رؤى حول إجمالي مجموعة تكنولوجيا المعلومات البالغة 2.5 مليار دولار أمريكي، وساعد على معالجة ما يلي:

  • عدم التوافق بين تكنولوجيا المعلومات وأهداف العمل
  • الافتقار إلى الشفافية في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لاتخاذ قرارات مؤثرة
  • إجمالي تكلفة الملكية (TCO) غير الشفافة1 لتشغيل التطبيقات ومراكز البيانات المحلية
  • انتشار السحابة العامة وزيادة تكاليف التحول
  • تحسين الإنفاق

 

1 تكاليف التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للتطبيقات تشمل تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات..
2.5 مليار دولار أمريكي توفر مجموعة Apptio المتكاملة رؤى حول إجمالي مجموعة تكنولوجيا المعلومات من IBM CIO بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
لدينا عمل لا يدعم بالضرورة أهدافنا الإستراتيجية. فهدفنا هو تحسين الإنفاق، وتنسيقه مع إستراتيجياتك وأهدافك لتحقيقها بشكل أسرع، وتقليل العناصر ذات الأولوية المنخفضة أو القضاء عليها نهائيًا. ألجينون ويليس رئيس قسم المعلومات (CIO) لإدارة الأعمال الهجينة IBM
نشر مجموعة تطبيقات Apptio

اختارت مجموعة CIO شركة ®Apptio لتحويل بيئة السحابة الهجينة لشركة IBM ونشر نموذج إدارة أعمال التكنولوجيا (TBM). بدأت الرحلة في عام 2021 بإثبات المفهوم (POC). وشمل النطاق تنفيذ Apptio Costing (ApptioOne سابقًا) (الرابط موجود خارج ibm.com) في الولايات المتحدة مع التركيز بشكل أساسي على منظمة CIO Hybrid Cloud Platform. وشمل النطاق الأولي 1.5 مليار دولار أمريكي من تكلفة تكنولوجيا المعلومات. أعطت نتائج إثبات المفهوم مبررًا لتوسيع النطاق وإدراج المليار دولار أمريكي المتبقي من تكلفة تكنولوجيا المعلومات لتقديم رؤية عالمية لتكلفة تكنولوجيا المعلومات للمديرين التنفيذين لتكنولوجيا المعلومات.

استحوذت شركة IBM على Apptio في أغسطس 2023. وقد أتاح ذلك لرئيس قسم المعلومات فرصة فريدة لتوسيع نطاق مبادرة Apptio التي بدأت في عام 2021، واعتماد مجموعة Apptio المتكاملة وإبراز تأثيرها في بيئة المؤسسة من خلال كونها العميل صفر. تضمنت مجموعة Apptio المتكاملة إمكانية Targetprocess (الرابط موجود خارج ibm.com) وApptio Planning (الرابط موجود خارج ibm.com) المتاحتين في نموذج Apptio Costing الحالي. 

أدت مبادرة Apptio المعززة إلى زيادة شفافية التكلفة ومكنت رئيس قسم المعلومات لدى المؤسسة من رؤية التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات من خلال دعم القرارات القائمة على البيانات استنادًا إلى التكاليف الحقيقية للتطبيقات ورؤى الأعمال في الوقت الفعلي.

2تشمل التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات.
التركيز على إحراز تقدم بدلاً من الكمال. الشفافية في البيانات هي المفتاح لتتمكن من تحسين جودتها. Christine Shortell نائب الرئيس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لخدمات الهوية والإستراتيجية والتخطيط IBM
شفافية التكلفة واستهلاك الأعمال

وفرت Apptio Costing شفافية التكلفة وبياناتها لتحليل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وتحسينه والتخطيط له من خلال توفير رؤى بشأن المعلومات الموجودة (مثل دفتر الأستاذ العام وبيانات الموردين وبيانات الموارد البشرية) لتحديد التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات، وتحديد الهدر في التكاليف المعلقة أو الهدر في تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مقاييس أداء تكنولوجيا المعلومات لتحسين الإنتاجية.

قدمت أداة Targetprocess عرضًا للتخطيط الذكي للمؤسسة والقدرة على أداء إدارة المحفظة والموارد. كما يسرت أيضًا التخطيط الإستراتيجي من خلال توفير رؤية بشأن كيفية مواءمة الموارد مع المبادرات والأهداف والنتائج الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت على فهم التكلفة والقيمة المتعلقة بالمبادرات.

قدمت Apptio Planning عرضًا متكاملاً لتخطيط موارد العمل والميزانية، وهي معلومات تستخدمها فرق العمليات المالية والتجارية في المقام الأول. 

إن الأساس الذي تقوم عليه المنتجات هو نموذج إدارة أعمال التكنولوجيا (TBM)، وهو إطار عمل يوفر عدسات تدفق إلى وجهات نظر مختلفة ويخلق لغة مشتركة بين تلك الآراء. تساعد طرق العرض المالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الفرق متعددة الوظائف في الحصول على المعلومات المتعلقة بوحدات الأعمال الخاصة بهم وعرض البيانات حسب مجموعات التكاليف والأبراج والحلول، على التوالي.

مكنت شفافية التكلفة والاستهلاك التي تحققت من خلال مجموعة Apptio المتكاملة من تحديد فرص التحسين الرئيسية.  كما وفرت رحلة التحول في Apptio رؤى متعمقة إلى:

  • تطبيق بيانات TCO3
  • تكاليف تكنولوجيا المعلومات المعلقة
  • نفقات برامج الطرف الثالث

ساعدت الرؤى وبيانات التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات على ترشيد محفظة رئيس قسم المعلومات، واتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أهمية التطبيقات والاستهلاك والإنفاق.  كما ساعدت على إعادة الاستثمار في مبادرات التحول ووضع أهداف لتحسين الأداء.

3تشمل تكلفة التكلفة الإجمالية للملكية للتطبيقات تراخيص البرمجيات ونفقاتها، وتكلفة العمالة للتطوير والدعم، والبنية التحتية، ودعم العمالة في البنية التحتية، ونفقات إيجار مركز البيانات..

 

 
الخطوات التالية
  • الاستفادة من الحلول الإستراتيجية لتحسين الإنتاجية من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تتضمن التكاملات الإستراتيجية ®IBM Instana و®IBM Turbonomic و™IBM watsonx وServiceNow.

  • توسيع نموذج إدارة الأعمال المؤسسية عبر IBM.4

  • توسيع نشر مجموعة Apptio المتكاملة من خلال تضمين Cloudability لإدارة تكاليف السحابة وتحسينها. تعمل منصة الإدارة المالية السحابية هذه على تحسين الرؤية والتطوير والحوكمة والمزيد عبر البيئات السحابية. تدعم المنصة حاليًا العديد من مزوّدي الخدمات السحابية، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform وOracle Cloud Infrastructure. يتم إعداد دعم ®IBM Cloud للنصف الثاني من هذا العام.

    تساعد Cloudability الفرق على إدارة تكلفة الخدمات السحابية عبر العديد من مقدمي الخدمات وتحقيق أقصى قيمة من السحابة. لا يتعلق الأمر بتقليل استخدام السحابة؛ بل تحسين الخدمات والموارد السحابية (مثل أعباء العمل). تساعد المعلومات التي تجمعها الأداة أيضًا في عملية اتخاذ القرار من خلال توفير رؤى بشأن الموارد أو السعة المطلوبة لتحقيق التحسين وتجنب مشكلات الأداء.

    نشر الرئيس التنفيذي للمعلومات بالمؤسسة أداة Cloudability لمؤسسة IBM للبرمجيات، ويعمل حاليًا مع فريق IBM Consulting®.  هناك خطط لتوسيع المنصة إلى جميع وحدات أعمال IBM، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمعلومات.

    بدأت مبادرة فريق البرمجيات في يناير 2024 من خلال إلحاق حسابات AWS.  في البداية، اتبعت الفرق مجموعة من التعليمات اليدوية التكرارية لدعم حسابات AWS بأداة Cloudability حتى نجحت في ذلك.  يستلزم الإعداد إحضار تكلفة الخدمات وبيانات الاستخدام مباشرة من المصدر الذهبي.  تم تحسين العملية من خلال تحديد مجالات الأتمتة وتوثيق خطوات بسيطة يمكن للمستخدمين اتباعها.

    استطاع فريق الإشراف على تكنولوجيا المعلومات دعم أكثر من 1000 حساب AWS بأداة Cloudability باستخدام الأتمتة المخصصة. وقد أدى دمج الأتمتة إلى تقليل مدة عملية الإعداد إلى أقل من 15 دقيقة.   

 

تم التخطيط ل 4POC لعام 2024 مع خطط للتوسع بعد الانتهاء.
الدروس المستفادة
  • كما هو الحال مع أي تحول تنظيمي كبير، تعد إدارة التغيير التنظيمي (OCM) وظيفة مهمة داخل برنامج TBM. كان تعيين موظفين متخصصين لإدارة التغيير التنظيمي (OCM) عامل نجاح مهمًا.
  • تشمل رحلة التحول الأدوات والتعاون بين الفرق والعمليات وطرق العمل الجديدة. كان هذا هو المفتاح لتحقيق التوافق بين أهداف تكنولوجيا المعلومات والأعمال لطرح الحلول عبر المؤسسة.
  • تمكين الفرق لتفعيل نموذج إدارة تكاليف تكنولوجيا الأعمال (TBM). تقديم تدريب حول نموذج إدارة تكاليف تكنولوجيا الأعمال (TBM) ومساعدة الفرق على فهم تأثير أدوارهم في تحقيق النتائج، وتعزيز التغيير من خلال فهم الفوائد.
  • تعزيز جودة البيانات من خلال العمليات الموحدة ووضع العلامات والإسناد. تُستخدم البيانات لاتخاذ قرارات العمل. لذا فمن الضروري تغذية نموذج TBM ببيانات دقيقة.
  • تجنب توسيع النطاق. ركز على التحسين المستمر بدلاً من الكمال. حدد أولويات التحسينات وخطط وفقًا لذلك.
  • وافق بين البيانات المدخلة ونموذج إدارة تكاليف تكنولوجيا الأعمال (TBM) عبر ApptioOne ضمن تجمعات التكاليف المناسبة لعرض معلومات دقيقة في جوانب الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال.
  • تعمل السحابة على تحسين التعاون بين المؤسسات لاتخاذ قرارات أكثر استنارة حول استخدام الخدمات السحابية وإنفاقها عبر موفري الخدمات السحابية. استفد من فوائدها عند الانخراط في عمليات الاندماج والاستحواذ. تجمع المنصة استخدام السحابة والإنفاق بالإضافة إلى كيفية تغيرها. الفرق مسؤولة عن تقييم التوصيات وتنفيذها.
  • يُعد نموذج المسؤولية المشتركة مهمًا للتنفيذ، ولكنه يأتي مع تحديات يجب معالجتها باستمرار من خلال ورش العمل وتحميل الفرق المسؤولية عن استخدام السحابة.

 
تساعدنا أداة Cloudability على تحقيق مهمتنا "القيام بالمزيد بمقابل أقل" من خلال توفير رؤى حول استخدام السحابة والموارد. بيمي مالهوترا رئيس قسم المعلومات (CIO) لمركز التميز السحابي في هيبرسكلر IBM
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نبذة عن المدير التنفيذي للمعلومات في IBM

تقود مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لشركة IBM وهي مسؤولة عن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها، والتي يستخدمها موظفو IBM والعملاء والشركاء لأداء وظائفهم يوميًا. تشمل استراتيجية المدير التنفيذي للمعلومات إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز نمو الأعمال.

 
مكونات الحل Apptio Costing (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)  Targetprocess (الرابط موجود خارج ibm.com)  Apptio Planning (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)  Cloudability (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) 
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قانوني

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وApptio وIBM Cloud وIBM Consulting وIBM Instana وIBM watsonx وTurbonomic هم علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.

يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.

 