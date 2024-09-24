تؤدي مقترحات العملاء دورًا حيويًا في تأمين الصفقات التجارية. ونظرًا إلى الطلب المتزايد على الحلول المخصصة، أصبح تقديم مقترحات دقيقة وفي الوقت المناسب أمرًا حيويًا للنجاح في سوق اليوم.
تتضمن مقترحات عملاء IBM المبيعات والتسليم والمعلومات الفنية ذات الصلة حول البرامج والأجهزة والخدمات. وقد تتطلب مجموعة منتجات IBM الشاملة من موظفي IBM قضاء وقت أطول من المطلوب للبحث عن محتويات العروض المطلوبة والعثور عليها. ويمكن جمع المعلومات من مصادر متعددة، مثل المستندات المتعلقة بالمبيعات، ونماذج العروض والمقترحات وعروض المنتجات وأدلة المنتجات.
يمكن أن يحسن الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) الكفاءة والمعارف في أثناء إنشاء العروض وتقديم المنتجات لعملاء IBM. استخدمت IBM Consulting® وIBM Software ومجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM البحث التوليدي لبناء مساعد رقمي للمحتويات يُعرف الآن باسم AskTECHNO لتحويل البحث عن محتويات منتجات IBM إلى بحث آلي.
تم بناء المساعد الرقمي باستخدام ™IBM® watsonx.ai، يتم تعزيز IBM Granite™ -ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs)1 وIBM Watson ® Discovery وIBM Cloud ® Code Engine بمحتوى داخلي إستراتيجي لشركة IBM، وخاصة المستندات المتعلقة بالمبيعات.
استفادت IBM Consulting وIBM Software ومجموعة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM من تقنية IBM وأدواتها لتحويل إدارة العروض وأسهمت في تحسين المنتجات على مستوى المؤسسة من خلال تقديم تعليقات للفرق العاملة عليها. على سبيل المثال، ساعد watsonx.ai على إنشاء إجابات لأسئلة المستخدمين بينما قام IBM Granite بترجمة استفسارات المستخدمين والبحث في المحتويات بين اللغتين الإنجليزية واليابانية. للبحث في مواقع IBM الخارجية، استخدم الفريق IBM Watson Discovery وIBM Cloud Code Engine لتلقي سجل نشاط المستخدمين وحفظه في تطبيق قاعدة بيانات.
تم تصميم المساعد الرقمي لتمكين المستخدمين من تحديد الخبراء المتخصصين والتواصل معهم، وتسريع البحث عن المحتويات والتشغيل الآلي لطريقة العثور على معلومات منتجات IBM مثل دعم المنتجات وأدلتها وفرقها. ويستخدم البحث التوليدي الذي يجمع بين عناصر البحث التقليدي على الويب وتقنيات التعلم الآلي لتقديم إجابات قابلة للتطبيق إلى موظفي IBM حسب الاستفسارات.
يمكن لموظفي IBM عند استخدام AskTECHNO طرح الأسئلة باللغتين اليابانية والإنجليزية للحصول على رد. تُمكّن تقنية التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) المساعد الرقمي من استخدام المحتويات التي تم استيعابها لإنشاء إجابات تتضمن المعلومات الأكثر صلة التي تم العثور عليها. تتضمن الإجابات التي قدمها AskTECHNO مصادر المعلومات ووقت نشر المعلومات أو تاريخ آخر تحديث لها.
طرحت شركة IBM اليابانية الإصدار الأول من AskTECHNO في إبريل من عام 2024. وبعد ذلك، تهدف الخطة إلى الاستمرار في تحسين AskTECHNO لتقليل أحمال تشغيل البحث والارتقاء بجودة الإجابات واستيعاب محتويات إضافية باللغة الإنجليزية وتوسيع نطاق تغطية البحث والترويج للمساعد AskTECHNO لزيادة الاعتماد الدولي. والغرض من ذلك هذا التطبيق هو أن يستخدمه جميع موظفي IBM، ولا سيما الموظفين الجدد الذين يحتاجون إلى المساعدة في البحث والعثور على محتويات العروض المطلوبة.
1تتضمن watsonx.ai نماذج أساس مصممة من جانب شركة IBM يشار إليها باسم IBM Granite. وتقوم نماذج الأساس متعددة الأحجام بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على كل من اللغة والرمز.
لقد أثمرت تجربة تصميم AskTECHNO وتطويره ونشره عن دروس قيّمة يمكن لشركة IBM Consulting وIBM Software ومجموعة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM مشاركتها مع عملاء IBM في جميع أنحاء العالم. يشمل هذا:
تقود مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لشركة IBM وهي مسؤولة عن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها، والتي يستخدمها موظفو IBM والعملاء والشركاء لأداء وظائفهم يوميًا. تشمل إستراتيجية مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
تعمل ®IBM Consulting على تسريع تحول الأعمال لعملائها من خلال السحابة الهجينة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستفادة من النظام البنائي المفتوح لشركاء IBM. وأصبحت IBM Consulting الشريك الموثوق به لأكثر الشركات ابتكارًا وأهمية في العالم بفضل خبرتها الواسعة في المجال والأعمال التي تتضمن الإستراتيجية وتصميم التجارب والتكنولوجيا والعمليات، وهذا ما يجعلها تساعد على تحديث الأنظمة الأكثر تعقيدًَا وتأمينها. ويعتمد نحو 160000 استشاري لديها طريقة عمل مفتوحة ويطبقون طريقة المشاركة في الإنشاء التي أثبتت فعاليتها لديها، IBM Garage™، لتوسيع نطاق الأفكار إلى نتائج.
تم تصميم أنظمة IBM Software وتطبيقاتها لتلبية الاحتياجات الأكثر تحديًا للمجموعات الكبيرة والصغيرة في جميع الصناعات في كل أنحاء العالم. وتم تصميم عروض برامج السحابة الهجينة بشكل مميز لمساعدة العملاء على تحديث أعمالهم والتنبؤ بها وأتمتتها وتأمينها من خلال إطلاق العنان لمهارات الذكاء الاصطناعي ومرونة السحابة الهجينة.
قامت IBM Consulting وIBM Software ومجموعة المدير التنفيذي للمعلومات بتصميم AskTECHNO، وهو مساعد رقمي للمحتويات باستخدام watsonx.ai، يتم تعزيز Granite-class LLMs وIBM Watson Discovery وIBM Cloud Code Engine بمحتوى IBM الداخلي الإستراتيجي لتحويل البحث عن محتويات منتجات IBM إلى بحث آلي باستخدام البحث التوليدي.
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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.