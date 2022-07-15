تؤدي المعالجات اليدوية المتكررة إلى تعطيل العمليات وإبطائها، وهو ما يضر بالإنتاجية والنمو. يساعدك برنامج سير العمل على إدارة الأشخاص، والعمليات، والبيانات. من خلال استخدام المنطق القائم على القواعد لأتمتة عمليات الأعمال وتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلًا أو التخلص منها، تساعد برامج سير العمل فِرَق عملك على تسريع وتيرة عملهم.
لا تقلل هذه الكفاءة المتزايدة من الأخطاء البشرية فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين فريقك من التركيز على المهام ذات القيمة العالية، وتعزيز جودة العمل، وإزالة أوجه القصور التي تضر بنتائجك النهائية. تتيح لك أتمتة سير عمل الأعمال تحسين العمليات - فنسبة 80% من المعاملات يتم إنجازها في أقل من ساعتَين - وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين تجربة العملاء، والنمو المستمر.
تعرَّف على كيفية تحسين الإنتاجية باستخدام IBM Business Automation Workflow.
اكتشف كيفية تعزيز كفاءة الأعمال من خلال الاستفادة من التآزر بين IBM Business Automation Workflow وعملية التعدين.
أنجِز المزيد بموارد أقل من خلال نشر المعالجة غير المباشرة أثناء إدارة الحالات والاستثناءات.
توفير تجربة مستخدم متسقة وشفافة مع مسارات عمل موحَّدة وقابلة لإعادة الاستخدام.
تمكّن من دمج العمليات المنظمة وغير المنظمة بسهولة في سير عمل سلس ومتكرر.
اكتسب رؤية واضحة للعمل على مستوى المؤسسة. تمكين العاملين على المعارف والحالات من خلال المعالجة المباشرة والإدارة الكاملة لمحتوى المؤسسة.
أنشئ تطبيقات سحابية أصلية مخصصة تعمل على أتمتة العمليات باستخدام برامج مفتوحة المصدر.
إدارة كاملة للمهام وتنسيق سير العمل، ومتكاملة مع قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم (UI) مشتركة، وأدوات وقوالب منخفضة التعليمات البرمجية.
يمكنك زيادة الإنتاجية والوقت المناسب للقيمة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية وقوالب محددة مسبقًا، وهو ما يتيح لمستخدمي الأعمال والمطورين إنشاء التطبيقات بشكل أسرع.
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