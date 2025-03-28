بصفته المدير التنفيذي للمعلومات في FCT -الشركة الرائدة في كندا في مجال التأمين على حقوق الملكية وتقنية العقارات، وهي صناعة تعتمد بشكل كبير على البيانات- يمكن القول إن سام إسحق لديه وظيفة معقدة للغاية. لكن العقلية الأساسية التي يتبعها في القيام بذلك بسيطة بشكل مدهش. ويذكر سام قائلاً: "إذا كنت تتوقع أن ما اعتدت القيام به سيكون "جيدًا بما فيه الكفاية"، فلن تنجح في هذا العمل". "إذا أردنا كشركة أن نظل على صلة بعملائنا، فعلينا دائمًا أن نسعى جاهدين لتوقع ما يحتاج إليه عملاؤنا. وهذا يعني إعادة تصور تجربة العملاء باستمرار".

ضمن المشهد الأوسع نطاقًا للعقارات، يعد التأمين على حقوق الملكية إحدى الخدمات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تنفيذ المعاملات بسلاسة وفي الوقت المناسب. في سياق شراء منزل أو إعادة تمويل رهن عقاري أو معاملات عقارية أخرى، يمكن أن تؤدي "العيوب" في سند ملكية العقار -سواء كانت ناتجة عن أخطاء أو سهو أو احتيال- إلى توقف العملية برمتها، أو حتى التسبب في خسارة مالية لأصحاب العقارات والمقرضين. لذا فالتأمين على حقوق الملكية موجود لتفادي هذه المشكلات المنهكة المحتملة ومنعها.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تشتري التأمين على الملكية، فإن العوامل الرئيسية التي تحدد تجربة المستخدم هي البساطة والسرعة، وربما قبل كل شيء، الشفافية. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد صفقة تأمين جديدة أو إجراء عمليات بحث عن الملكية أو حل مشكلة في سند الملكية، يرغب العملاء في معرفة المرحلة التي وصلت إليها معاملتهم في هذه العملية، ويريدون أسرع حل ممكن.



وكما يشير إسحق، كان التحدي الأكبر الذي واجهته شركة FCT في تلبية هذه التوقعات هو تعقيد بنية تطبيقاتها التي تم تطوير الغالبية العظمى منها داخليًا على مدار عقدين من الزمن تقريبًا. ويوضح قائلاً: "حقيقة أن لدينا كثيرًا من الأنظمة المختلفة التي تم دمجها داخليًا جعلت من الصعب إنشاء تجربة سلسة ومبسطة لكل عميل من عملائنا -وتغييرها عند الضرورة". "يتطلب تحقيق ذلك درجة من المرونة لم تكن متوفرة لدينا".



ويضيف ستيف ويندرز، مدير قسم العمليات والتحول لحلول الإقراض السكني، أن النطاق الهائل لعمليات شركة FCT، يؤكد الحاجة إلى المرونة. "بصفتنا مزودًا وطنيًا يتمتع بقاعدة عملاء متنوعة، أدركنا أنه على الرغم من أننا كنا نلبي احتياجات عملائنا، فإنه كانت لدينا فرصة لتبسيط نظامنا البنائي التقني ونموذجنا التشغيلي حتى نتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات العملاء واحتياجات السوق المتطورة".



أدركت FCT أن توفير المرونة والسرعة والشفافية التي يتوقعها العملاء يتطلب تحولاً أساسيًا في تدفق العمليات الأساسية. ويستند جوهر رؤيتها إلى هدفين رئيسيين. الأول هو أتمتة تدفق العمليات ووضع معيار موحد لها حيثما أمكن ذلك. والثاني هو إنشاء محرك لقواعد العمل من شأنه أن يجعل من الأسهل بكثير تكييف تدفقات العمليات مع المتطلبات المحددة لكل عميل. "مع وجود هاتين القطعتين التكميليتين في مكانهما الصحيح، سيكون لدينا الوسائل اللازمة لتقديم قيمة جديدة لعملائنا".

