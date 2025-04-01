IBM Operational Decision Manager

قم بتبسيط عملية تأليف القرار وتحريره، باستخدام ميزات على مستوى المؤسسة مثل إمكانية التتبع والمحاكاة وإدارة الإصدارات والتدقيق. IBM يساعد ODM مجموعة ODM على بناء قرارات دقيقة تساعد المجموعة على زيادة الكفاءة وإدارة الامتثال وتحسين السرعة التشغيلية.

ODM، متوفر بشكل مستقل وكجزء من IBM Cloud Pak for Business Automationيساعدك على تحليل قرارات الأعمال القائمة على القواعد وأتمتتها والتحكم فيها. يمكن للحل تفويض قرض، أو اتخاذ قرار بشأن العروض الترويجية أو تغيير فرص البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيصها.

عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات حساسة، تصبح حلول اتخاذ القرار IBM مثل ODM وخدمات اتخاذ القرار الأتمتة (ADS) هي المحفزات للنجاح. عند دمجها مع watsonx Orchestrateقدرات التخاطب، من خلال Cloud Pak for Business Automation في SaaS، يمكن للمستخدمين التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، واستدعاء محركات القرار، والحصول على الرؤى دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.