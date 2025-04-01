الإصدارات المفتوحة من IBM Business Automation Manager Open Editions

تساعد عملية الأتمتة الذكية المتكاملة من البداية إلى النهاية مجموعة الأتمتة الذكية على تحسين الكفاءة وزيادة الدقة وتقليل الأخطاء. IBM Business Automation Manager Open Editions يدعم العمليات الديناميكية الديناميكية التي يحركها الإنسان إلى العمليات التجارية المؤتمتة بالكامل، والتي يمكن دمجها مع القوى العاملة الرقمية لتوفير فرص لا حصر لها لتحويل مجموعتك.

عملية الأتمتة مدير الأتمتة الإصدار المفتوح,

المعروف سابقًا باسم Red Hat عملية الأتمتة

مدير، هو عبارة عن منصة لنمذجة وأتمتة

عمليات الأعمال (BPMN2)، بما في ذلك إدارة الحالات

إدارة الحالات ودعم اتخاذ القرار.

برنامج Decision Manager Open Manager، المعروف سابقًا باسم

Red Hat Decision Manager، هو عبارة عن منصة لنمذجة

وأتمتة قرارات الأعمال باستخدام

النموذج والترميز (DMN) و Business Rules.