الإصدارات المفتوحة من IBM Business Automation Manager Open Editions

IBM Business Automation Manager Open Editionsالذي كان يُعرف سابقًا باسم Red Hat Process الأتمتة Manager و Red Hat Decision Manager، هو برنامج أتمتة للمؤسسات لإدارة سير العمل والقرارات.
تساعد عملية الأتمتة الذكية المتكاملة من البداية إلى النهاية مجموعة الأتمتة الذكية على تحسين الكفاءة وزيادة الدقة وتقليل الأخطاء. IBM Business Automation Manager Open Editions يدعم العمليات الديناميكية الديناميكية التي يحركها الإنسان إلى العمليات التجارية المؤتمتة بالكامل، والتي يمكن دمجها مع القوى العاملة الرقمية لتوفير فرص لا حصر لها لتحويل مجموعتك.
عملية الأتمتة مدير الأتمتة الإصدار المفتوح,
المعروف سابقًا باسم Red Hat عملية الأتمتة
مدير، هو عبارة عن منصة لنمذجة وأتمتة
عمليات الأعمال (BPMN2)، بما في ذلك إدارة الحالات
إدارة الحالات ودعم اتخاذ القرار.
برنامج Decision Manager Open Manager، المعروف سابقًا باسم
Red Hat Decision Manager، هو عبارة عن منصة لنمذجة
وأتمتة قرارات الأعمال باستخدام
النموذج والترميز (DMN) و Business Rules.
احصل على الرؤى حول كيفية الاستفادة من أحدث ميزة وتحسينات IBM Business Automation Manager Open Editions لأتمتة العمليات والقرارات.
في IBM، يتجاوز الدعم في IBM مجرد إصلاح المشكلات. مع معرفة تقنية عميقة في المجال التقني والصناعي، مسلحين بخبرة تقنية حائزة على جوائز في مجال الذكاء الاصطناعي, IBM يتعاون الدعم عبر شركتنا بأكملها من باحثين ومديرين ومهندسين ومطورين لمساعدتك أنت وأعمالك على النجاح.
يمكن للمشتركين في IBM فقط الوصول إلى قاعدة معارف IBM. توفر قاعدة البيانات الشاملة هذه قاعدة بيانات واسعة النطاق للموارد التي تركز على المعرفة نفسها التي يستخدمها IBM المهندسون.
IBM تقدم مجموعة من الحلول المختبرة والمحصّنة ذات الموارد الأمنية التي تساعد العملاء على استخدام مصدر التقنية المفتوحة بطريقة موثوقة.
IBM يدعم النظام البنائي شريك النظام البنائي آلاف المنتجات والخدمات الشريكة التي تم اختبارها واعتمادها لتعمل دون عناء مع IBM التقنية.
يمكن للمطورين البدء بسرعة باستخدام أدوات مألوفة مثل VSCode وأدوات التطوير الشائعة مثل Git و Maven و Jenkins.
أدوات تصميم خفيفة الوزن وقابلة للتوسعة وملائمة للأعمال للتوسع في نمذجة العمليات والقرارات والاختبار والنشر.
تتناسب بسهولة مع البنى الموزعة للخدمة المصغرة الموزعة التي تعمل على نماذج نشرات الخدمة الهجينة والمتعددة. التكامل الأصلي مع الأدوات الشائعة المستخدمة في حلول الحاويات.
تتيح لك البنية المستندة إلى الحاسب الآلي وإدارة القرار المستندة إلى كوجيتو بالاقتران مع Red Hat OpenShift نشر التطبيق على سحابة عامة من اختيارك أو على النظام الأساسي دون أي تغيير في الوظائف, قابلية التوسع والموثوقية والموثوقية وسرعة الاستجابة وخفة الحركة والإنتاجية.
يدعم المعايير المفتوحة مثل نموذج وترميز عمليات الأعمال (BPMN)، ونموذج وترميز إدارة الحالات (CMMN)، ونموذج وترميز القرار (DMN)، مما يضمن التوافق مع معايير التطبيق من طرف ثالث.
واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا استنادًا إلى نماذج القرارات والعمليات الخاصة بك، والتي يمكن أن تلبي تصميم المجال الخاص بك.
قم ببناء برامج تطبيق السحابة الأصلية المخصصة التي تعمل على أتمتة العمليات التجارية والقرارات باستخدام برنامج مصدر مفتوح.
بناء نماذج قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد وأتمتتها وحوكمتها لتسريع الكفاءة التشغيلية.
IBM لطالما كان مؤيدًا لمبدأ التقانة التقنية المفتوحة. يعتمد مدير الأعمال الأتمتة المفتوح للأعمال على مشاريع مصدر مفتوح مثل Kogito و jBPM وغيرها. مشاريع المنبع مدعومة من مجتمع KIE القوي والمتنوع والنشط. IBM يختبر هذه العروض ويحزمها ويدعمها ليمنحك الثقة في نشر هذه العروض في بيئتك الفريدة.
تحليل قرارات الأعمال وأتمتتها وحوكمتها وأتمتتها لتلبية احتياجات المؤسسة.
الحصول على رؤية واضحة للعمل على مستوى المؤسسة. تمكين العاملين في القضايا والمعرفة من خلال المعالجة المباشرة وإدارة المحتوى Enterprise الكاملة .
قم بتسليم الأتمتة الذكية بسرعة باستخدام أدوات رمز منخفضة.