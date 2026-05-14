وبعبارة أخرى، عندما تستنزف البرامج الحاسوبية المتعددة الذاكرة المتوفرة، تتيح الذاكرة الافتراضية لنظام التشغيل إعادة توظيف ذاكرة الوصول العشوائي بالاستفادة من محرك الأقراص الثابتة.

ويمكن توضيح ذلك من خلال تشبيه مالي بسيط: تخيل أن الذاكرة الفعلية في جهازك هي الأموال الموجودة في حسابك الجاري الشخصي. تسير الأمور على ما يرام ويعمل كل شيء بصورة طبيعية إلى أن تنفد أموالك. وعندما تصل إلى الحد الأدنى، يقوم البنك الذي يوفر خدمة السحب على المكشوف للحسابات الجارية بمنحك تسهيلاً ائتمانياً (يمثل الذاكرة الافتراضية) يغطي نفقات الحساب مؤقتاً.

ومع ذلك، فإن لهذا التسهيل حدوداً واضحة. فأولاً، يوجد حد مالي يحدد حجم النفقات التي سيتحملها البنك. كما يوجد حد زمني يحدد المدة التي سيسمح خلالها البنك باستمرار هذا الوضع قبل أن يتلقى الحساب تدفقاً جديداً من الأموال.

تُعد الذاكرة الافتراضية مكوناً أساسياً في الأنظمة الحاسوبية، إذ تسهم في جعل التشغيل العام أكثر سلاسة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنها ليست حلاً دائماً أو مستداماً فقد صُممت لتوفير كمية طارئة من الذاكرة عند الحاجة. وهي أشبه بحل سريع يؤدي الغرض مؤقتاً، لكنه لا يُعد بديلاً دائماً.

وتُعد الذاكرة الافتراضية ابتكاراً حديثاً في عالم الحوسبة، إلا أن جوهر فكرتها يتمثل في تحديث مفهوم قديم يقوم على "الاقتراض من جهة لسداد التزامات جهة أخرى"، حيث تُنقل الموارد من مصدر إلى آخر عند الحاجة.