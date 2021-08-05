ما المقصود بالتدريب والتطوير؟

يمكن إنشاء برامج التدريب بصورة مستقلة أو عبر نظام إدارة التعلّم، بهدف تنمية الموظفين على المدى الطويل وتشمل الممارسات التدريبية الشائعة برامج التهيئة، والمحاضرات الصفّية، ودراسات الحالة، ولعب الأدوار، والمحاكاة، والتدريب المعتمد على الكمبيوتر بما في ذلك التعلّم الإلكتروني.

وأحيانًا تتولى وظيفة تنمية الموارد البشرية (HRD) في المؤسسة قيادة معظم جهود تدريب الموظفين وتطويرهم. وتُقسَّم هذه الجهود بصورة عامة إلى نوعين من البرامج:

تدريب الموظفين وتطويرهم

أداة استراتيجية لتحسين نتائج الأعمال عبر تنفيذ برامج تعليمية داخلية تعزّز نمو الموظفين والاحتفاظ بهم.

التدريب والتطوير الإداري

ممارسة تهدف إلى تطوير الموظفين ليصبحوا مديرين، وتطوير المديرين ليصبحوا قادة فاعلين، من خلال تعزيزٍ مستمر لمعارف ومهارات وقدرات معيّنة.