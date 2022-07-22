حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

يواجه قادة الموارد البشرية اليوم تحديات غير مسبوقة: بدايةً من تطلعات الموظفين المتغيرة، إلى النقص العالمي في القوى العاملة، واتساع فجوة المهارات. ولمواصلة المنافسة، يجب على لمؤسسات أن تتكيف مع وظائف الموارد البشرية وتطورها لتعزيز نجاح الأعمال. ويتطلب ذلك استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو.

تُعدّ ®IBM في طليعة هذه الثورة وقد استثمرت ما يقرب من عقد من الخبرة على تطوير تجربة الموارد البشرية المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام مساعدين جاهزين للاستخدام. يعمل هذا الحل على تمكين عملك من خلال أتمتة المهام وتبسيط مهام سير العمل المعقدة وتوفير الوقت والجهد لك وللفريق، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة الموظفين.

بفضل الشراكة مع IBM، يمكن لفرق الموارد البشرية إعادة تصور تجربة الموارد البشرية مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح الأعمال والبقاء في صدارة المنافسة. يساعد نهجنا الذي يعتمد على العميل في ضمان توافق مبادرات الموارد البشرية مع أهداف العمل وتحقيق تأثير دائم. وهذا يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها الفريدة في التوظيف، والتغلب على تحدياتها، ورفع مستويات أداء القوى العاملة وإنتاجيتها.