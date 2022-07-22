حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

يواجه قادة الموارد البشرية اليوم تحديات غير مسبوقة: بدايةً من تطلعات الموظفين المتغيرة، إلى النقص العالمي في القوى العاملة، واتساع فجوة المهارات. ولمواصلة المنافسة، يجب على لمؤسسات أن تتكيف مع وظائف الموارد البشرية وتطورها لتعزيز نجاح الأعمال. ويتطلب ذلك استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو.
تُعدّ ®IBM في طليعة هذه الثورة وقد استثمرت ما يقرب من عقد من الخبرة على تطوير تجربة الموارد البشرية المدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة باستخدام مساعدين جاهزين للاستخدام. يعمل هذا الحل على تمكين عملك من خلال أتمتة المهام وتبسيط مهام سير العمل المعقدة وتوفير الوقت والجهد لك وللفريق، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة الموظفين.
بفضل الشراكة مع IBM، يمكن لفرق الموارد البشرية إعادة تصور تجربة الموارد البشرية مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح الأعمال والبقاء في صدارة المنافسة. يساعد نهجنا الذي يعتمد على العميل في ضمان توافق مبادرات الموارد البشرية مع أهداف العمل وتحقيق تأثير دائم. وهذا يساعد المنظمات على تحقيق أهدافها الفريدة في التوظيف، والتغلب على تحدياتها، ورفع مستويات أداء القوى العاملة وإنتاجيتها.
يجد مديرو الموارد البشرية والموظفون صعوبة في التنقل بين مهام الموارد البشرية المعقدة، مثل مراجعة مستندات سياسة الموارد البشرية الطويلة واستخدام التطبيقات غير المألوفة. استفد من قدرات الذكاء الاصطناعي الحواري والأتمتة القائمة على البيانات لتبسيط العمل وتعزيز أداء الموظفين.
تساهم حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توفير وقت موظفي الموارد البشرية، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتركيز على تطوير الموظفين وإدارة الأداء. يسمح هذا التخفيف في المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً لأقسام الموارد البشرية بالتركيز على المبادرات الإستراتيجية وإستراتيجيات الاحتفاظ بالكوادر.
من خلال أتمتة المهام المرتبطة بعمليات البحث عن المرشحين والتوظيف، يمكن استقطاب المواهب بشكل أسرع، مما يمكّن مسؤولي التوظيف من تركيز طاقتهم على بناء العلاقات. استخدم التحليلات التنبؤية لتحسين إعلانات التوظيف وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية وأهداف الاحتفاظ بالكوادر.
باستخدام عمال رقميين لأتمتة عملية جمع البيانات، تعمل حلول الموارد البشرية من IBM على تمكين فرق إدارة الموارد البشرية من تخصيص المزيد من الوقت للمهام ذات القيمة العالية، مثل تحسين عمليات تأهيل الموظفين وتنسيق مراجعات الأداء.
بفضل الشراكة مع IBM watsonx.ai™، طورت Blue Pearl منصة لتحسين عملية التوظيف للمتعاقدين من خلال تحسين الوصف الوظيفي وعمليات المطابقة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
ساعدت IBM شركة Silver Egg Technology على تعزيز عملية التوظيف وتبسيطها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل استخدام IBM watsonx.ai™ أصبحت قادرة على تقييم السير الذاتية بسرعة ونزاهة.
استكشف كيف تؤثر هذه التحديات الجديدة على CHROs ودورهم كقادة تغيير في المؤسسات ونحن على أعتاب عصر القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي. تؤدي أنظمة وبرامج الموارد البشرية دورًا حيويًا في تسهيل هذا التحول.
لتحقيق هذه القيمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، تحتاج المنظمات إلى نهج إستراتيجي وتوسعي للذكاء الاصطناعي. استكشف خمس قدرات رئيسية للتنسيق يمكن أن تساعد المنظمات على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات الموظفين.
في هذه الحلقة من برنامج أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تعرف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنظمات في تحويل عمليات المواهب والموارد البشرية من خلال تحسين العمليات وتبسيط مهام سير العمل، ويشمل ذلك تعزيز آليات تعليقات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية للموظفين الجدد.
ابدأ في تبسيط عمليات الموارد البشرية، مثل استقطاب المواهب وإعداد الموظفين الجدد، في دقائق معدودة مع watsonx Orchestrate. كما يمكنك تعزيز الكفاءة والحد من أحمال التشغيل اليدوي، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات الموارد البشرية بسلاسة.
انشر وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة لتحرير الموظفين ومتخصصي الموارد البشرية من المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلًا
اضبط النماذج ووجّهها بالاعتماد على بيانات مؤسستك باستخدام أدوات سهلة الاستخدام. قم ببناء موجهات الأداء وحسّنها بفعالية، مع دعم إدارة دورة الحياة ودمج الموظفين الجدد.
إعادة تصور الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها - تقديم قيمة الأعمال وتسريع جدول الأعمال الرقمي وإطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة والتحلي بالمرونة.
جهّز القوى العاملة لديك بمهارات المستقبل. حوّل استراتيجيات وعمليات استقطاب المواهب والمهارات لديك باستخدام التوازن الصحيح بين الأشخاص والبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
تقديم تجارب استثنائية للموظفين من خلال البيانات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين مستوى الرضا، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتعزيز قيمة الأعمال.
تجمع خدماتنا بين الخبرات العميقة في العمليات والتقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج تشغيلية مبتكرة للقوى العاملة تغطي تجربة المرشحين والموظفين.
أعد ابتكار وظيفة الموارد البشرية لديك من خلال تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يركِّز على الموظف، وتقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية من خلال تقديم خدمات الموظفين المدارة التي توفر خدمات الموارد البشرية الحديثة والمتاحة دائمًا للموظفين مثل المستهلك.
مكّن عمليات تحول الأعمال من خلال الاستفادة من الإستراتيجيات الحديثة، وعمليات التدخل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعارف السلوكية لتحفيز النمو الثقافي وتطوير القيادة، ما يؤدي إلى إلهام الموظفين ومشاركهم في المهام.