ما المقصود بتعدين المهام؟

يستخدم تعدين المهام بيانات تفاعل المستخدم، والمعروفة أيضًا باسم بيانات سطح المكتب، لتقييم كفاءة المهمة ضمن عملية أكبر. يتضمن هذا النوع من البيانات ضغطات المفاتيح ونقرات الماوس وإدخالات البيانات التي تحدث كجزء من إكمال العملية.
تستخدم هذه التقنية التعرُّف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات التعلم الآلي لتفسير وتحليل هذه البيانات، ما يمكِّن المحللين والأطراف المعنيين بدورهم من تحديد عدم الكفاءة التشغيلية.
تُعَد حلول تعدين المهام جزءًا من اكتشاف العمليات، وهو فرع من تعدين العمليات، وبحسب دليل Gartner لسوق تعدين العمليات، فإن سوق هذه التقنية يشهد نموًا سريعًا.
مع استمرار جائحة كوفيد-19 في تعزيز جهود التحول الرقمي، من المتوقع أن يزداد اعتماد تقنية تعدين المهام مع تحقُّق فوائدها بالكامل.
يركِّز تعدين العمليات على تحسين العملية من طرف إلى طرف، مثل عملية المشتريات الشاملة. في المقابل، يركِّز تعدين المهام على المهام الفردية التي تصل إلى تلك العملية الأكبر، مثل الموافقة على الميزانية للحسابات الدائنة. كما أنها تختلف في المقام الأول في أنواع البيانات التي تستخدمها في كل تحليل.
تعتمد عملية التعدين في المقام الأول على المقاييس والموارد وبيانات سجلات الأحداث من أنظمة المعلومات، مثل أدوات تخطيط موارد المؤسسة أو إدارة علاقات العملاء. في المقابل، يمكن أن يستخدم تعدين المهام بيانات تفاعل المستخدم، والتي تتضمن ضغطات المفاتيح أو نقرات الماوس أو إدخالات البيانات على جهاز الكمبيوتر. يمكن أن يتضمن أيضًا تسجيلات المستخدم ولقطات الشاشة في فترات زمنية مختلفة.
تساعد نقاط البيانات هذه المحللين والباحثين على فهم كيفية تفاعل الأفراد مع العملية والعملية الفرعية لإكمال المهمة. يستخدم كلاهما أيضًا تقنيات علم البيانات للتوصل إلى هذه الرؤى لتحسين العمليات؛ ويُتيح تعدين المهام فقط هذه العملية على مستوى أكثر دقة.
في حين يركِّز كلٌّ من تعدين المهام وRPA على الأتمتة، إلا إن التقنيتين مختلفتان ولكنهما تكملان بعضهما بشكل جيد. بينما تساعد تقنية تعدين المهام الشركات على تحديد العوائق في مهام سير عملياتها، تعمل أدوات الأتمتة الآلية على تنفيذ وأداء فرص الأتمتة التي يتم اكتشافها من خلال هذه التحليلات.
تبدأ أدوات تعدين المهام بجمع البيانات من أجهزة المستخدمين، والتي يمكن أن تشمل ضغطات المفاتيح والنقرات وإدخال المستخدم والتسجيلات ولقطات الشاشة وغيرها. من هناك، يمكن أن تضيف القدرات التعرُّف البصري على الأحرف مزيدًا من السياق حول ما يفعله المستخدم.
على سبيل المثال، قد ينظر إلى بيانات الطابع الزمني للمساعدة على تجميع مخطط زمني عام للأنشطة في عملية فرعية. بمجرد تنظيم هذه البيانات بشكل مناسب، يمكن استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتشكيل المجموعة في مهام محددة في العملية الفرعية، مثل "تقديم طلب شراء".
يمكن بعد ذلك دمج البيانات مع بيانات سجل الأحداث للمساعدة على وضع الأداء في سياقه. تساعد هذه الرؤى القائمة على البيانات الشركات على تحديد العوائق واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها.
تم استخدام تقنيات تعدين المهام لتحسين تدفقات العمليات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. يمكن أن تساعد خرائط العمليات الشركات على التركيز بشكل أكبر على مؤشرات الأداء الرئيسية، ما يحفزها على إعادة النظر في أوجه القصور التشغيلية من خلال تعدين المهام وتعدين العمليات.
تتضمن بعض حالات استخدام تعدين المهام ما يلي:
بينما يمكن لتعدين المهام أن يحقق العديد من الفوائد، فإن أبرز الفوائد التي يتم تحقيقها غالبًا تشمل ما يلي:
ومع ذلك، فإن تعدين المهام لا يخلو من التحديات. تتضمن بعض الصعوبات الرئيسية ما يلي:
