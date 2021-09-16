OpenShift مقابل Kubernetes: ما الفرق بينهما؟

® OpenShift ® من Red Hat هي منصة حاويات مفتوحة المصدر تعمل على نظام التشغيل Red Hat enterprise Linux وKubernetes. ويُصنَّف هذا المنتج ضمن نموذج "المنصة كخدمة" (PaaS)، لأنه يدمج مجموعة واسعة من الخدمات ضمن منصة مخصصة للمؤسسات. يتضمن ذلك منصة Kubernetes وصور حاوية Docker. كما يتضمن أيضًا ميزات إضافية حصرية لمنصة OpenShift للمؤسسات.

Kubernetes هي أيضًا عبارة عن منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر. فهي تُمكِّن المطورين من التحكم في أحمال التشغيل وإدارتها وصيانتها بسهولة أكبر من أجل نشر وقابلية توسع أفضل.

لإلقاء نظرة أعمق على Kubernetes، شاهد الفيديو الخاص بنا، "شرح Kubernetes":

الميزة الأساسية التي تميز بين المنصتين هي أن منصة حاويات OpenShift تتضمن منصة Kubernetes وميزاتها (بالإضافة إلى ميزات Docker ). بينما لا تتضمن Kubernetes خدمات OpenShift، إذ تُعد منصة مستقلة بذاتها مزودة بلوحة معلومات فريدة خاصة بها.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن كلتا المنصتين مفتوحتا المصدر، فإن OpenShift تُقدَّم كخدمة مدفوعة من Red Hat، في حين أن كود Kubernetes مفتوح المصدر ومتاح مجانًا للتنزيل من GitHub.

قد يختلط الأمر على البعض عند التمييز بين OpenShift وKubernetes، لذلك من المهم توضيح أن هناك مزودي خدمات Kubernetes كخدمة (KaaS) يقدمون خدمات مدفوعة لتوفير خدمات نشر وخدمات مدارة لفئة المؤسسات. يقدم هؤلاء المزودون عادةً خدمات التكامل المُدار مع مزودي الخدمات السحابية مثل IBM أو Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft Azure.