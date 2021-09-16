OpenShift مقابل Kubernetes: ما الفرق بينهما؟

OpenShift و Kubernetes هما أكثر خيارات برمجيات تنسيق الحاويات استخدامًا على نطاق واسع في عالم التقنية اليوم.. وفيما يلي نظرة على الحلَّين وكيف يتكاملان ويختلفان.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
® OpenShift ® من Red Hat هي منصة حاويات مفتوحة المصدر تعمل على نظام التشغيل Red Hat enterprise Linux وKubernetes. ويُصنَّف هذا المنتج ضمن نموذج "المنصة كخدمة" (PaaS)، لأنه يدمج مجموعة واسعة من الخدمات ضمن منصة مخصصة للمؤسسات. يتضمن ذلك منصة Kubernetes وصور حاوية Docker. كما يتضمن أيضًا ميزات إضافية حصرية لمنصة OpenShift للمؤسسات.
Kubernetes هي أيضًا عبارة عن منصة تنسيق حاويات مفتوحة المصدر. فهي تُمكِّن المطورين من التحكم في أحمال التشغيل وإدارتها وصيانتها بسهولة أكبر من أجل نشر وقابلية توسع أفضل.
لإلقاء نظرة أعمق على Kubernetes، شاهد الفيديو الخاص بنا، "شرح Kubernetes":
الميزة الأساسية التي تميز بين المنصتين هي أن منصة حاويات OpenShift تتضمن منصة Kubernetes وميزاتها (بالإضافة إلى ميزات Docker ). بينما لا تتضمن Kubernetes خدمات OpenShift، إذ تُعد منصة مستقلة بذاتها مزودة بلوحة معلومات فريدة خاصة بها.
علاوة على ذلك، على الرغم من أن كلتا المنصتين مفتوحتا المصدر، فإن OpenShift تُقدَّم كخدمة مدفوعة من Red Hat، في حين أن كود Kubernetes مفتوح المصدر ومتاح مجانًا للتنزيل من GitHub.
قد يختلط الأمر على البعض عند التمييز بين OpenShift وKubernetes، لذلك من المهم توضيح أن هناك مزودي خدمات Kubernetes كخدمة (KaaS) يقدمون خدمات مدفوعة لتوفير خدمات نشر وخدمات مدارة لفئة المؤسسات. يقدم هؤلاء المزودون عادةً خدمات التكامل المُدار مع مزودي الخدمات السحابية مثل IBM أو Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft Azure.
من المفيد أيضًا أن تكون لديك معرفة أساسية بكيفية تطور تقنية تنسيق الحاويات وأين وصلت اليوم.
فبرمجيات الحاويات ليست بجديدة. قد كانت قيد الاستخدام منذ سبعينيات القرن الماضي عندما حلت الأجهزة الافتراضية محل معالجة الكمبيوتر المركزي من خلال مشاركة الموارد المتقدمة متعددة الأنظمة على جهاز واحد (أو "العقدة"). كان بإمكان المطورين تثبيت أنظمة تشغيل افتراضية متعددة على جهاز كمبيوتر واحد. استخدم المطورون تقسيم الأجهزة الافتراضية ، مما مكن مستخدمين متعددين من الوصول إلى الموارد ومشاركتها. كما مكن المطورين من اختبار التطبيقات وتشغيلها في بيئة معزولة. سمح عزل التطبيقات عن العمليات الأخرى بتشغيلها بالتزامن مع تداخل أو انقطاعات أقل للخدمات.
خلال العقدين الأخيرين، ظهرت تقنية مجموعات الحاويات التي تحافظ على المساحة وتوازن الأحمال . لقد أصبح التصميم الرائد لبرمجيات الحاويات من أجل تحقيق التوازن الآمن بين أحمال التطبيقات وسرعاتها والتكافؤ بين البيئات.
في عام 2013، أطلقت Docker برنامجًا مفتوح المصدر قائمًا على واجهة المستخدم الرسومية (GUI) شكّل نقلة نوعية في تطوير تقنيات الحاويات، إذ مكن المستخدمين من تحسين إنشاء وتطوير التطبيقات والتحكم فيه، وقدم تدفقات الصور. بعد فترة وجيزة، أسست Google نظام Kubernetes (المعروف أيضًا باسم "kube" أو "k8") في عام 2014 باستخدام مجموعات النقل بالحاويات، والذي تديره الآن مؤسسة السحابة الأصلية غير الربحية التابعة لمؤسسة Linux (CNCF).
وأخيرًا، تم إطلاق منصة RedHat OpenShift على نظام التشغيل Red Hat Enterprise Linux (RHEL) في عام 2011، وقد ازداد الطلب عليها في السنوات العشر الماضية حيث أنشأت المزيد من الخدمات الموجهة للأعمال.
يقوم برنامج تنسيق الحاويات بأتمتة الحاويات ويسمح للمطورين بتهيئتها. ويعتبر محمولًا من حيث أنه يمكن إنشاؤه ونشره في أي بيئة.
تعمل تقنية الحاويات من خلال تجميع التعليمات البرمجية للتطبيقات — إلى جانب مكتباتها والمعلومات الضرورية الأخرى — في حدث واحد. ويشار إلى ذلك بـ "الوحدة الواحدة" للتطبيق كونها تضم أبسط كائن أو التعليمات البرمجية الموجهة نحو العمليات. يتيح ذلك للتطبيقات العمل بشكل أفضل، سواء محليًّا أو في أي نظام بنائي للمطورين. يعد تنسيق مجموعات الحاويات شكلًا شائع الاستخدام من تقنية برمجيات الحاويات، وهو الأساس الذي بُنيت عليه Kubernetes.
يستخدم النقل بالحاويات مجموعات من العُقد (سواء كانت أجهزة حقيقية أو افتراضية) تعمل معًا كخادم واحد متكامل. يوفر هذا مساحة أكبر وعزل التطبيق وموازنة الأحمال ومعالجة أسرع باستمرار.
تم تصميم مجموعات Kubernetes في حجيرات. تحافظ هذه الحجيرات على نفس عدد الموارد وتعمل في نفس الشبكة. إنها بنية معالجة قوية لأنها يمكن استنساخها بحيث يمكن لأي حاوية داخل الحجيرات أن تعمل مثل حاوية أخرى، مما ينتج عنه تحديثات متزامنة أو موازنة لمسؤوليات معالجة الأحمال.
كيف تخدم هذه التقنية أعمالك وتطبيقاتك البرمجية؟ باختصار، تم تصميم هذه التقنية بحيث يمكن استنساخ الحجيرات لدعم موازنة أحمال تطبيقاتك وضمان عدم تعثرها. إنها وسيلة لتشغيل البرامج بكفاءة وموثوقية أكبر، سواء كنت تشغلها على الحاسوب المكتبي أو الأجهزة المحمولة أو شبكة محلية أو على السحابة. كما تتيح للشركات توسيع نطاق تطبيقاتها بسهولة أكبر.
للاطلاع بشكل أعمق على تنسيق الحاويات، يمكنك مشاهدة الفيديو: "شرح تنسيق الحاويات".
بشكل عام، يوفر كل من Kubernetes وOpenShift عملية تكامل مستمر و تسليم مستمر (CI/CD) عالية الأداء. مع الإشارة إلى أنك ستجد ميزات مسار التسليم المستمر قد تدعم احتياجات عملك بشكل أفضل.
الآن بعد أن أصبح لديك فكرة عن آلية عمل تنسيق حاويات المجموعات، يمكنك فهم ميزات Kubernetes بشكل أفضل وما يقدمه لأعمالك.
يُمكّن نشر Kubernetes وتوزيعه للتطبيقات البرمجية الشركات من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بكفاءة أكبر.
تتضمن الميزات الرئيسية لـ Kubernetes ما يأتي:
يمكنك اعتبار Kubernetes الخيار الأفضل لفرق عمليات التطوير لتكوين قوالب التطبيقات وتخصيصها باستخدام المزيد من عناصر التحكم المباشرة عبر سطر الأوامر. فيما يتعلق بتهيئة والعديد من وحدات التحكم — مثل وحدات التحكم في التكرار ومساحات الأسماء — يمكن اعتبار Kubernetes خيارًا أكثر شمولية.
OpenShift هي منصة تنسيق حاويات قائمة على السحابة تعمل على نظام Linux وتتضمن العديد من الميزات وعناصر التحكم في الوصول، والتي قد تراها بعض الشركات ذات أهمية أكبر.
صُممت المنصة لدعم تقابلية توسع وكفاءة أفضل للتطوير القائم على السحابة عبر خدمات IBM وAmazon وغيرها من الخدمات السحابية للمؤسسات.
فيما يلي الميزات الرئيسية لـ OpenShift:
قد تكون منصة OpenShift خيارًا أكثر جاذبية للشركات التي تبحث عن أتمتة جاهزة للعمل وميزات امتثال أقوى.
في جوهرهما، يمكن لكل من Kubernetes وOpenShift النشر والتشغيل على السحابة العامة والبيئات المحلية لإتاحة تجربة أفضل للمستخدم النهائي. لكن الاختلافات الجوهرية بينهما تُعد عامل الحسم بالنسبة للشركات.
تستدعي تطبيقات حالات الاستخدام لخياري تنسيق الحاويات نظرة أكثر تركيزًا على نوع الصناعة التي يخدمها كل منهما بشكل أفضل.
قد تتجه التطبيقات عالية الاستخدام التي تحتاج إلى تحديثات منتظمة نحو Kubernetes لنظامه الملائم للتحديث. على سبيل المثال، قد تستخدم قطاعات الألعاب والمساحات الاجتماعية Kubernetes على نطاق أوسع.
من ناحية أخرى، قد تتطلب التطبيقات ذات المتطلبات التنظيمية الصارمة — مثل تطبيقات الرعاية الصحية أو التعليم أو التطبيقات الحكومية — بيئة أكثر أمانًا وصرامة. OpenShift مصمم ليكون "أكثر جاهزية للامتثال التنظيمي"، (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) ويلبي لوائح امتثال مثل GDPR وHIPAA على سبيل المثال.
بالنسبة للشركات الناشئة، ولا سيِّما المؤسسات الأصغر، قد يكون OpenShift أكثر جاذبية نظرًا لدعمه المتزايد، بما في ذلك سهولة نشر مجموعات CI/CD.
تقدم شركة IBM كلًا من Kubernetes وOpenShift كخدمات متميزة مع IBM Cloud.
في الواقع، أطلق تقرير "The Forrester Wave: منصات تطوير الحاويات متعددة السحب" على Red Hat OpenShift on IBM Cloud لقب الرائد للربع الثالث من عام 2020 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
بالإضافة إلى ذلك، تُعد IBM مزودًا معتمدًا لحلول Kubernetes من خلال برنامج KCSP وبالتعاون مع CNCF.
بإمكانك إنشاء مجموعات حاويات OpenShift ونشرها في أي بيئة باستخدام IBM Cloud Satellite. يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من أدوات Red Hat OpenShift وواجهات برمجة التطبيقات مع خيارات السحابة. توفر IBM كل أشكال الامتثال (على سبيل المثال، SOC1 و2؛ واللائحة العامة لحماية البيانات؛ والمستوى 4 من FIPS 140-2) وتتيح للشركات الوصول إلى Jenkins كجزء من كتالوج OpenShift بالإضافة إلى دعم الخبير.
ابدأ بسرعة باستخدام IBM Cloud Kubernetes Service وتمكَّن من نشر التطبيقات المعبأة في حاويات على نطاق واسع. يصحبك هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة ويوضح لك الأساسيات، بدءًا من إعداد حسابك وحتى نشر مجموعتك الأولى والتطبيق الخاص بك.
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لعملك من خلال سحابة هجينة مرنة وآمنة وقابلة للتكيف. يمكِّنك نهج السحابة الهجينة المفتوحة من IBM من إنشاء وإدارة أعباء العمل دون التقيُّد بمورِّد واحد، ما يضمن لك المرونة والأداء عبر منظومة تكنولوجيا المعلومات لديك.
والحوسبة دون خادم تمكِّن المطورين من بناء وتشغيل التعليمات البرمجية للتطبيقات دون الحاجة إلى توفير خوادم أو بنية تحتية خلفية أو إدارتها.
تعرَّف على أساسيات YAML وكيفية تبسيط تكوين Kubernetes. يشرح هذا الدليل الهياكل الأساسية والنصائح اللازمة لكتابة ملفات YAML فعَّالة لإدارة عمليات نشر Kubernetes الخاصة بك.
تعرّف على الثورة التي أحدثتها الحاويات في طريقة تطوير الشركات للتطبيقات ونشرها وإدارتها. اكتشف لماذا تُغيّر هذه التقنية قواعد اللعبة من حيث قابلية التوسع والأمان والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم.
ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة Kubernetes بأكملها تلقائيًا لتحسين أداء وتوفّر تطبيقك.
تسريع نمو ومرونة الأعمال—حدِّث تطبيقاتك باستمرار على أي منصة باستخدام خدماتنا السحابية والاستشارات التي نقدِّمها.
حلول الحاويات تقوم بتشغيل وتوسيع نطاق أحمال التشغيل التي تعمل ضمن حاويات بأمان وابتكار مفتوح المصدر ونشر سريع.
يوفر IBM Instana Observability قابلية الملاحظة المؤتمتة لـ Kubernetes وقدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المصممة لمراقبة مجموعة تطبيقات Kubernetes التي تستخدمها بالكامل - بدءًا من العقد والحجيرات وصولاً إلى الحاويات والتطبيقات لجميع توزيعات Kubernetes.