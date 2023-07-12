الكفاءة العامة للمعدات (OEE) في مقابل الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP): ما الفرق؟

قد تؤدي الأعطال وفشل المعدات وحالات توقف وانقطاع العمل داخل أرضية المصنع وغيرها من الاضطرابات إلى خسائر كبيرة للمؤسسة. ويقع على عاتق مديري الإنتاج مهمة التأكد من أن المصانع وسائر خطوط الإنتاج تحقق أقصى قيمة من المعدات والأنظمة.
تعتبر الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مؤشرين رئيسيين للأداء مرتبطين، ويتم استخدامهما في بيئات التصنيع والإنتاج لمنع الخسائر من خلال قياس وتحسين أداء المعدات وخطوط الإنتاج.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يعد مؤشر الكفاءة العامة للمعدات (OEE) مقياسًا يُستخدم لقياس مدى كفاءة عمليات التصنيع وأي قطعة فردية من المعدات، وقياس جودة الأداء. حيث توفر رؤًى حول مدى جودة استخدام المعدات ومدى كفاءة عملها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
تقيس الكفاءة العامة للمعدات مدى كفاءة المعدات وفاعليتها بناءً على ثلاثة عوامل. حساب الكفاءة العامة للمعدات الأمر بسيط: التوفر × الأداء × الجودة.
يعد مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مقياسًا يُستخدم في بيئات التصنيع والإنتاج لقياس الكفاءة والفاعلية الشاملة للمعدات أو لخط الإنتاج. ويشمل جميع أوقات الإنتاج المحتملة، بما فيها فترات التعطل المخطط لها وغير المخطط لها.
يتم حساب مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات عن طريق ضرب أربعة عوامل: التوفر × الأداء × الجودة × الاستخدام.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذين المقياسين في أنه بينما نجد الكفاءة العامة للمعدات تقيس النسبة المئوية لوقت الإنتاج المخطط له الإنتاجي، فإن الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات تقيس النسبة المئوية لكافة الأوقات التي تُعدُّ أوقاتًا مُنتجة.
من المهم عند حساب هذه العمليات الحسابية الزمنية استخدام المصطلحات الصحيحة. فيما يلي بعض الطرق الشائعة لقياس الوقت في سياق الإنتاج:
تركز الكفاءة العامة للمعدات في المقام الأول على الاستفادة من الوقت المتاح ويحدد الخسائر الناجمة عن مشكلات التوافر والأداء والجودة. وهذا يساعد على تحديد مجالات التحسين الممكنة علاوةً على تحسين الكفاءة.
من ناحية أخرى، يوفر مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) منظورًا أوسع من خلال النظر في جميع أوقات الإنتاج المحتملة، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها وذلك لترتيب الصيانة الوقائية اللازمة أو عمليات تغيير خطوط الإنتاج من إنتاج منتج معين إلى آخر. فهو يهدف إلى قياس الإمكانات القصوى للمعدات أو لخط الإنتاج.
يتم استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات عادةً لقياس أداء قطعة معينة من المعدات أو الآلة. إذ يساعدك على فهم مدى فاعلية استخدام المعدات خلال وقت الإنتاج الفعلي. ويشيع استخدام مؤشر الكفاءة العامة للمعدات كأداة قياس لتتبع أداء المعدات وتحسينها مع مرور الزمن. إذ يساعد على تحديد العوائق (الاختناقات) ومناطق التحسين ومبادرات التطوير.
يتم استخدام مؤشر الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) لقياس الأداء الكلي لخط إنتاج كامل أو قطع متعددة من المعدات التي تعمل معًا. حيث يوفر رؤية شاملة لكفاءة وفاعلية النظام بأكمله. فإذا ما كنت مهتمًا بفهم أقصى أداء لخط الإنتاج لديك، بما في ذلك فترات التعطل المخطط لها لترتيب أوقات الصيانة أو تغييرات الخطوط أو غيرها من الأحداث المجدولة، فإن مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) هو المقياس الذي ينبغي استخدامه. وسيكون مقياس الإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP) مفيدًا في تخطيط القدرة الإنتاجية وتحديد قدرات معداتك أو خط الإنتاج.
من خلال الجمع بين الكفاءة العامة للمعدات (OEE) والإنتاجية الكلية الفعالة للمعدات (TEEP)، يمكنك إجراء تحليل شامل لأداء المعدات الحالي على مستوى الآلات الفردية وعلى مستوى خط الإنتاج. وهذا نهج متكامل يوفر فهمًا أعمق لعوامل الأداء، ويساعد على تحديد أولويات جهود التحسين، ويزيد من الفاعلية والكفاءة الإجمالية للعمليات، ما يسمح لمديري الإنتاج بتحقيق أعلى إنتاجية وأقصى مدة تشغيل.
IBM Maximo هو برنامج لإدارة أصول المؤسسات يوفر حلًا تنبئيًا لتحقيق أقصى قدر من فاعلية المعدات. حيث يعتبر Maximo منصة واحدة متكاملة قائمة على السحابة، يستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات لتحسين الأداء وإطالة دورة حياة الأصول وتقليل تكاليف انقطاع الخدمة.
خذ جولة لترى كيف يمكن لمنصة Maximo تحقيق تحسين الكفاءة العامة للمعدات (OEE) في الوقت الذي يتم فيه تقليل تكاليف العمليات من العمل الإضافي ومخلفات المواد وقطع الغيار والصيانة الطارئة.
استخدم العمليات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية المصنع وتقليل المخزون وتبسيط إدارة الأصول.
بفضل الدعم المقدم من الذكاء الاصطناعي وبيانات إنترنت الأشياء (IOT)، يمكن للأصول المتصلة والذكية تحسين الأداء والتكيّف مع الظروف المتغيرة والمساعدة في ضمان الاستمرارية.
تحسين الجداول والموارد وأداء الأصول باستخدام IBM Maximo Application Suite.
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. يمكنك إدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبئية لتحسين موثوقية الأصول.