MySQL وMongoDB هما من أكثر خدمات قواعد البيانات طلبًا وتنافسية لتطبيقات الويب. فكلاهما من أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) التي تمكّنك من استخراج البيانات وإنشاء التقارير من موقع أو تطبيق ما، ولكنهما مصممان بطرق مختلفة. MySQL هو نظام قديم مُهيكَل على هيئة جداول، بينما أن MongoDB نظام قائم على المستندات.
SQL تعني "لغة الاستعلام المنظمة". تم تطوير قاعدة بيانات MySQL في عام 1995، وقد أصبحت بنية قاعدة بيانات افتراضية وتم تبنيها على نطاق واسع نتيجة لذلك.
لأكثر من عقدين من الزمن، كانت لغة الاستعلام الهيكلية هي نموذج التصميم الأساسي لتطوير أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS)، وذلك للحفاظ على البيانات وتخزينها.
تم إنشاء اللغة بطريقة تتيح إدخال أي نوع بيانات وتصنيفها والبحث عنها واسترجاعها بسهولة. تدعم MySQL الاستعلام عن البيانات وتخزينها وأمنها كتصميم قاعدة بيانات موحد، بدءًا من قواعد البيانات الكبيرة للشركات ووصولاً إلى المواقع الصغيرة مثل موقع ويب لعمل تجاري محلي.
كلمة "My" في "MySQL" ليست ضميرًا، كما قد يخطئ البعض في اعتقاد ذلك. بل هو اسم مختصر لإحدى بنات المطورين. أنشأ مطورون سويديون في الأصل قاعدة البيانات واسعة الانتشار، ويستمرون في ترك أثر في مجال قواعد البيانات. ومع ذلك، فإن شركة Oracle تمتلكها اليوم. وقد كيَّف المنافسون بعد ذلك اللغة العلائقية، كما هو الحال مع خادم قاعدة بيانات SQL database و PostgreSQL.
تأسست شركة MongoDB Inc. في عام 2007 وكانت بمثابة نهج جديد لتصميم قواعد البيانات. أنشأت MongoDB طريقة لتخزين كمية "ضخمة" من البيانات اللازمة لحالات الاستخدام القابلة للتطوير، وكلمة "Mongo" الموجودة ضمن الاسم هي اختصار لكلمة "ضخم". مع نمو كل من الخدمات والمواقع الرقمية، أظهرت كمية البيانات الهائلة المطلوبة لمواكبة هذا النمو حاجة إلى إدارة وقابلية عمل أكثر مرونة لقواعد البيانات. جاء تصميم MongoDB استجابة للحاجة إلى تحقيق أداء مرن وغني بالمعلومات لقاعدة البيانات. فهو يخزن البيانات بصفتها مستندات MongoDB، وهو أساس تصميمه.
فعلى سبيل المثال، تخدم MongoDB مواقع التجارة الإلكترونية ومواقع تقديم المحتوى، وهي مواقع تستفيد من مرونتها وقابلية توسعها. تستخدم الشركات قاعدة بيانات MongoDB كحل عالي الأداء لتحديث البيانات بسرعة أكبر في هيكلها ومعلوماتها.
لفهم الاختلافات الفريدة بينهما، من المفيد فهم أوجه التشابه بينهما، ثم فهم كيفية تباين مخططات قواعد بيانات كل منهما.
هناك الكثير من أوجه التشابه بين هذين النظامين. ففي جوهرهما، كلاهما نظامان لإدارة قواعد البيانات (DBMs)، يعملان بصفتهما شبكة المعلومات الأساسية لأي نوع من المواقع أو المساحات الرقمية. فهما يخزنان البيانات على نظام حاسوبي أو شبكة كجزء من أساس تطبيقات الويب.
مع برنامج التشغيل (أو الواجهات)، يدعم كل من MySQL وMongoDB لغات البرمجة التالية:
تتطلب تطبيقات الويب أساسًا للبيانات على شكل خدمات قاعدة بيانات لكي تعمل بنجاح. فعلى سبيل المثال، يُمكّن كل من MongoDB وMySQL المؤسسات من توزيع تطبيقات السحابة الأصلية أو تعديلها أو نشرها.
وعلاوة على ذلك، قام مطورو كلا النظامين في الأصل بإنشائهما كقواعد بيانات مفتوحة المصدر، حيث تكون التعليمات البرمجية متاحة مجانًا لأي شخص لاستخدامها وتوزيعها.
باختصار، كلاهما خياران أساسيان لإدارة قواعد البيانات مفتوحة المصدر، ولكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. ويكمن الاختلاف الرئيسي في طريقة تصميم كل منهما.
MongoDB هو نظام إدارة قواعد بيانات غير علائقي قائم على المستندات، ويُطلق عليه أيضًا نظام قائم على الكائنات، وقد صُمم ليحل محل بنية MySQL كطريقة أسهل للتعامل مع البيانات.
من ناحية أخرى، فإن MySQL هو نظام قائم على الجداول (أو قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر). التصميم القائم على الجداول هو هيكلية استعلام البيانات للبحث ويُعد SQL database. كما أن البيانات قابلة للبحث والوصول بناءً على علاقتها بنقطة بيانات أو مجموعة بيانات أخرى.
مع نمو احتياجات إدارة البيانات وحجمها، بدأت الشركات تنظر إلى MySQL كبنية أكثر جمودًا لا تتمتع بالمرونة الكافية لإعادة تهيئة هياكل البيانات. ويرجع هذا الشعور إلى حد كبير إلى التصميم القائم على الجداول، والذي يمكّن المواقع والتطبيقات من تطبيق مجموعة محدودة من استعلامات البحث متعددة المتغيرات.
سيكون من الخطأ افتراض أن أحد النظامين يتفوق على الآخر بمراحل في الأداء والاستجابة. كل من MongoDB وMySQL يتمتعان بأداء سريع، وكلاهما نظامان لإدارة قواعد البيانات (DBMs) مصممان بقوة.
صُمم MySQL بلغة SQL وتم تصميمه على هيكل جدول B-tree، ما يعني أن التفاعلات اللوغاريتمية داخل البنية تمكّن محرك الخادم من مسح مجموعات البيانات والبحث فيها بسرعة للعثور على البيانات ذات الصلة.
يحتوي MySQL على عنصرين رئيسيين: نوع من التخزين واللغة المستخدمة للتعامل مع البيانات. إن محرك التخزين هو المكان الذي يتم فيه إنشاء البيانات واسترجاعها وإرسالها وتخزينها. أما اللغة فتعبر عن كيفية الوصول إليها.
في العقد الماضي، عمل MySQL في الغالب بقاعدة تخزين غير معامَلاتية، ما يعني أن البيانات يتم تعريفها وفصلها بمعزل عن البيانات الأخرى، ما يُسهِّل تحديد موقعها لإجراء التحديثات. يستخدم النظام حاليًا محرك تخزين المعاملات، ولكنه يعمل مع العديد من أنواع تنسيقات التخزين الأخرى، مثل CSV (القيم المفصولة بفواصل) أو gzip (تنسيق المحرك القائم على الضغط).
MySQL قائم على العُقد، ما يؤدي إلى تسريع البحث عن البيانات بواسطة بنية الشجرة، وخلق تجربة بحث وفهرسة واستعلام فعالة. يستخدم نظام MySQL هذه البنية لتخزين البيانات في الحقول أو مجموعات البيانات ذات الصلة بالبيانات الأخرى.
على سبيل المثال، قد يوجد دليل الشركة كحقل بيانات للمعلومات الفردية، وقد يتضمن حقل البيانات معلومات القسم. من منظور البيانات، يتم تحديدها أيضًا على أنها أزواج قيم، أو "أزواج المفتاح والقيمة". تُشير مجموعتا البيانات إلى القسم باعتباره السمة الرئيسية، والعناصر الموجودة داخل حقول البيانات تُعرِّف القسم بشكل أعمق، مثل الغرض منه وموظفيه والسمات الأخرى ذات الصلة. وعندما تتم هيكلتها في قاعدة بيانات MySQL، تصيح هذه البيانات علائقية.
علاوة على ذلك، يمكنك تشغيل MySQL على أي نظام تشغيل تقريبًا، مثل Windows وLinux وMacOS - على الرغم من أن المستخدمين قد لاحظوا سابقًا أن Linux هو الأمثل.
تُعرف MongoDB بأنها قاعدة بيانات NoSQL، أو نظام غير علائقي، وهي تعتمد على المستندات بصفتها وحدة بيانات للبحث، ما يجعلها نظامًا قائمًا على الكائنات، وهي مكتوبة بلغة JSON الثنائية وتستخدم تلك اللغة؛ كما أنها تستخدم لغة الاستعلام الخاصة بـ MongoDB، والتي يراها الكثيرون هيكلاً عالميًا أخف أو أكثر مرونة للتعامل معه. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم MongoDB مستندات BSON — وهي مستندات شبيهة بـ JSON يتم ترميزها ثنائيًا لتصبح ملفات أصغر حجمًا، ويجد العديد من المطورين أن التعامل معها أسهل، ما يجعل إدارة البيانات أسرع.
وكما هو الحال مع MySQL، فإن MongoDB يدعم أنواعًا مختلفة من محركات التخزين. لكن البنية هي ما تميزه عن غيره، وما تراه العديد من المؤسسات سببًا لاختيار هذا النوع من أنظمة قواعد البيانات. إنه منظم بتصميم "مخطط" ديناميكي، وهي طريقة يتم بها ترتيب المعلومات بحيث تكون مرنة وسريعة.
يعد MongoDB نظامًا مفيدًا بشكل خاص للبيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة على حد سواء. البيانات المنظمة واضحة ومباشرة — ومن أمثلتها المحتوى المكتوب. أما البيانات غير المنظمة، فيصعب تخزينها وتنظيمها. وتعد الوسائط الغنية أو التعرف على الوجه مجرد أمثلة قليلة لأنواع تسعى MongoDB لإدارتها بشكل أفضل مع ازدياد انتشار هذا النوع في البيانات الكبيرة.
يُعد نظام MySQL قويًا وعلى مستوى مؤسسي عبر المنصات والشبكات. وهو رائد في هذا المجال ويستمر في إنشاء خيارات قاعدة بيانات قابلة للمقارنة وإصدارها، مثل مزيج مُحسَّن من قدرات أنظمة إدارة قواعد البيانات NoSQL. كما أنه معروف بتوافقه مع المزيد من الأنظمة بسبب فترة وجوده في السوق وقابليته للتنقل. لذلك، يُنظر إليه أيضًا باعتباره حلاً قابلاً للتوسع.
ويعد نظام MySQL متاحًا بشكل كبير (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) ويعمل عادةً دون فترة تعطل، وذلك نظرًا للمزيج الذي يتمتع به من واجهة برمجة التطبيقات (API) والخادم والأدوات والخيارات البرمجية والإدارية.
أخيرًا، يتم إنشاؤه باستخدام مصادقة البيانات، مع أمان طبقة المقابس الآمنة (SSL). تزيد طبقة الأمان حماية البيانات الحساسة أثناء الإرسال.
بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بحقول سهلة التغيير، ما يُمكِّن المستخدمين من تجنب الإصلاح الشامل واسع النطاق أو إعادة المعايرة لتلبية الاحتياجات التنظيمية أو احتياجات البيانات المتغيرة.
يوفر نموذج بيانات المستندات للشركات تجربة أكثر تطورًا في تخزين أي نوع من البيانات والوصول إليها وفهرستها ودمجها، وذلك لكل من نماذج البيانات الملائمة للتعليمات البرمجية ونماذج البيانات الأصلية. ومن ثَمَّ، فإن تعيين التحويل ليس ضروريًا لزيادة المتانة وسهولة التوسع.
يعد MySQL مناسبًا لحالات الاستخدام التالية:
يعد MongoDB مثاليًا لحالات الاستخدام التالية:
