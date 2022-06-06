العلامات
سحابة

LAMP مقابل MEAN: ما الفرق؟

مبرمجو كمبيوتر ذكور يناقشون تعليمات برمجية في المكتب

مؤلف

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education

تعرّف على الفروقات بين مجموعتي LAMP وMEAN، وفوائدهما وميزاتهما في سياق تطوير تطبيقات الويب.

يُعد كل من LAMP وMEAN مجموعتي ويب مشهورتين ومفتوحتا المصدر يُستخدما لتطوير تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة عالية الأداء ومن فئة المؤسسات. على غرار مجموعات الويب الأخرى، تجمع هاتين المجموعتين بين تقنيات (مثل أنظمة التشغيل، وأنظمة البرمجة، واللغات، وقواعد البيانات، والمكتبات، وأطر عمل التطبيقات) التي يستطيع المطورون استخدامها لبناء ونشر وإدارة تطبيقات ويب وظيفية وكفؤة وموثوقة عبر عمليات تطوير المجموعات.

تختلف LAMP وMEAN في أنهما يزودان المطورين بطبقات،- أو مجموعات- مختلفة من التقنيات التي يحتاجها تطبيق الويب ليعمل عبر جميع أنشطة الواجهة الأمامية والواجهة البينية والشبكة والخادم الخلفي. على سبيل المثال، قد يعتمد التطبيق المصرفي المستند إلى الويب على مجموعة LAMP أو مجموعة MEAN لتفسير طلب المستخدم للاطلاع على النشاط المصرفي واسترداد البيانات اللازمة وعرضها في واجهة المستخدم.

 

ما هي مجموعة LAMP؟

LAMP تعني التقنيات المجموعة التالية:

  • L: Linux (نظام تشغيل)
  • أ: Apache (خادم الويب)
  • M: MySQL (نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية، أو RDBMS، الذي يستخدم SQL)
  • P: PHP (لغة البرمجة/البرمجة النصية)

يتيح نظام التشغيل Linux لتطبيق الويب بأكمله العمل بشكل صحيح على قطعة معينة من الأجهزة. يقوم خادم الويب Apache بترجمة طلب المستخدم ثم يسترد المعلومات و"يقدمها" إلى المستخدم عبر بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP). تقوم قاعدة بيانات MySQL (نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية) بتخزين البيانات (على سبيل المثال، أرشيفات كشف الحساب المصرفي والنشاط المالي وملفات الصور وأوراق أنماط CSS) التي يمكن لخادم الويب استردادها وتوفيرها بناء على طلب المستخدم المحدد. تعمل لغة البرمجة PHP مع Apache لاسترداد المحتوى الديناميكي من قاعدة بيانات MySQL وتقديمه مرة أخرى للمستخدم. في حين يمكن لتنسيق HTML عرض محتوى ثابت (على سبيل المثال، عنوان يظل على الواجهة بغض النظر عن البيانات)، فإن المحتوى الديناميكي الذي يتغير بناءً على تفاعل المستخدم يعتمد على PHP. يمكن أيضًا استخدام لغتي البرمجة PERL وPython في مجموعة LAMP. كان الكاتب Michael Kunze أول من استخدم اختصار مجموعة LAMP في مقال لمجلة كمبيوتر ألمانية نُشر في عام 1998.

الشكل 1: كيفية معالجة طلب المستخدم عبر مجموعة LAMP.

 

ما هي MEAN stack؟

MEAN تعني التقنيات المجموعة التالية:

  • M: MongoDB (قاعدة بيانات NoSQL غير تابعة لنظام RDBMS)
  • E: Express.js (إطار عمل الويب للواجهة الخلفية)
  • أ: AngularJS (إطار عمل الواجهة الأمامية الذي يبني واجهات المستخدم)
  • N: Node.js (بيئة وقت تشغيل مفتوحة المصدر للواجهة الخلفية)

يعالج إطار عمل AngularJS طلب وارد من المستخدم. بعد ذلك، يحلل Node.js الطلب ويترجمه إلى إدخال يمكن للتطبيق فهمه. يستخدم Express.js هذه المدخلات المترجمة لتحديد الاستدعاءات المطلوب إجراؤها على MongoDB، وهي قاعدة بيانات غير علائقية من نوع NoSQL. بمجرد أن يوفر MongoDB المعلومات اللازمة، يرسل Express.js البيانات مرة أخرى إلى Node.js، والذي بدوره يرسلها إلى إطار العمل حتى يتمكن من عرض المعلومات المطلوبة في واجهة المستخدم.

في حين أنه يمكن استبدال إطار عمل الواجهة الأمامية AngularJS ببدائل أخرى مثل React.js، فإن بيئة Node.js حاسمة لمجموعة MEAN ولا يمكن استبدالها. ويعود هذا إلى أن Node.js يتيح تطوير الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام JavaScript، وهي ميزة أساسية تجعل تطوير وإدارة التطبيقات باستخدام مجموعة MEAN يتم بكفاءة عالية. عند استبدال إطار العمل AngularJS بـ React.js، يشار إلى المجموعة باسم MERN. يُنسب أول استخدام لمصطلح مجموعة MEAN في عام 2013 إلى المطور Valeri Karpov الذي يعمل في شركة MongoDB.

يوضح الشكل 2 مثالاً عالي المستوى لكيفية استجابة التطبيق عبر مجموعة MEAN لتلبية طلب المستخدم للمعلومات:

الشكل 2: كيفية استجابة التطبيق عبر مجموعة MEAN لتلبية الطلب.

ما مزايا وعيوب تطوير مجموعة LAMP؟

مزايا LAMP

فيما يلي بعض الفوائد من استخدام LAMP لإنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها:

  • الدعم والثقة على نطاق واسع: نظرًا لأن تقنيات LAMP موجودة منذ التسعينيات واستخدمت في أنواع مختلفة من تطوير البرمجيات، فهي تحظى بثقة ودعم مجتمع المصادر المفتوحة عالميًا. على سبيل المثال، يدعم العديد من مزودي الاستضافة PHP و MySQL.
  • التقنية مفتوحة المصدر: تقنيات LAMP مفتوحة المصدر، مما يعني أنها متاحة بسهولة ومجانية للمطورين لاستخدامها. تتميز LAMP أيضاً بمرونة عالية نظراً لتقنياتها مفتوحة المصدر، مما يتيح للمطورين استخدام العناصر الأكثر منطقية لتطبيق ويب بعينه بحرية كاملة. على سبيل المثال، بإمكان PHP استخدام محركات وقت تشغيل متعددة للمترجم، مثل Zend أو Laravel. وبإمكان LAMP أيضاً استخدام أي عدد من قواعد البيانات مفتوحة المصدر، مثل PostgreSQL.
  • Apache: يُعد خادم الويب Apache موثوقًا وسريعًا وآمنًا. كما أنه معياري، مما يجعله قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة.
  • الأمان: تتميز مجموعة LAMP بتشفير وهندسة أمان من فئة المؤسسات.
  • الكفاءة: يمكن أن يؤدي استخدام مجموعة LAMP إلى تقليل وقت تطوير التطبيق نظرًا لسهولة تخصيصها. على سبيل المثال، يمكن للمبرمجين البدء بوحدة Apache النمطية وتغيير الرمز البرمجي حسب الحاجة مقابل تطوير الرمز البرمجي بالكامل من الصفر.
  • قابلية التوسع: تتسم تطبيقات الويب التي يتم بناؤها ونشرها وإدارتها باستخدام مجموعة LAMP بكونها قابلة للتوسع بدرجة عالية وسريعة التطوير بسبب هيكلها غير المعطِّل.
  • صيانة منخفضة: النظام البنائي لمجموعة LAMP مستقر ولا يتطلب سوى القليل من الصيانة.
  • الفهم: نظرًا لسهولة فهم لغتيّ PHP وMySQL نسبيًا، فإن تطوير مجموعة LAMP يعد خيارًا جيدًا للمبتدئين.

عيوب LAMP

من بين عيوب الاعتماد على LAMP لإنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها، ما يلي:

  • لغات متعددة: لا يُنظر إلى LAMP باعتبارها "الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)" لأنها تتطلب لغات متعددة في تطويرها. بينما تُستخدام PHP للبرمجة من جانب الخادم، تتم البرمجة من جانب العميل في JavaScript. هذا يعني أن هناك حاجة إلى مطوِّر واجهات أمامية وخلفية للتطبيقات (Full Stack) أو العديد من المطوِّرين.
  • دعم محدود لنظام التشغيل: يدعم LAMP فقط نظام التشغيل Linux ومتغيراته، مثل Oracle Linux.
  • الهندسة المعمارية المتجانسة: على الرغم من أن LAMP أكثر أمانًا من السحابة، إلا أنها أكثر تجانسًا من الهندسة المعمارية المستندة إلى السحابة (الهندسة المعمارية السحابية أكثر قابل للتوسع وأكثر تكلفة وتعيد البيانات بشكل أسرع عبر واجهات برمجة التطبيقات).

ما مزايا وعيوب تطوير مجموعة MEAN؟

مزايا MEAN

تشمل فوائد استخدام MEAN لإنشاء تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها ما يلي:

  • استخدام لغة واحدة: يُنظر إلى MEAN باعتبارها "الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)" لأنها تستخدم JavaScript كلغة وحيدة. هذا يجعل التبديل بين البرمجة من جانب العميل والبرمجة من جانب الخادم مريحًا وفعالاً. على سبيل المثال، يمكن لمطوِّر JavaScript واحد إنشاء تطبيق ويب كامل بشكل ظاهري.
  • تحديثات وعروض توضيحية في الوقت الحقيقي: تتيح التقنيات في مجموعة MEAN إمكانية الزج بتحديثات في الوقت الفعلي للتطبيقات. كما يمكن للمطورين أيضًا أن يُظهروا بسرعة وظائف تطبيقات الويب قيد التطوير.
  • التوافق مع السحابة: يمكن للتقنيات الموجودة في مجموعة MEAN العمل مع الوظائف المستندة إلى السحابة الموجودة في خدمات الويب الحديثة (مثل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لاسترجاع البيانات).
  • ملفات JSON: تتيح MEAN للمستخدمين إمكانية حفظ المستندات كملفات JSON، وهي مصممة لتبادل البيانات بسرعة الوصول إلى البيانات عبر الشبكات.
  • الكفاءة: يمكن للمطورين استخدام الموارد من المستودعات والمكتبات العامة لتقليل وقت تطوير تطبيقات الويب. هذا يجعل تطوير مجموعة MEAN خيارا فعالا من حيث التكلفة قد تجده الشركات الناشئة جذابا.
  • بيئة وقت تشغيل سريعة وسهولة الصيانة: وقت تشغيل Node.js يتسم بالسرعة في الأداء وسرعة الاستجابة، في حين أن إطار عمل Angular.js سهل الصيانة وقابل للاختبار.
  • دعم متعدد المنصات: MEAN عبارة عن مجموعة متعددة المنصات، مما يعني أن التطبيقات الخاصة بها يمكن أن تعمل على أنظمة تشغيل متعددة.

عيوب MEAN

فيما يلي بعض عيوب استخدام MEAN لإنشاء تطبيقات الويب ونشرها وإدارتها:

  • فقدان البيانات المحتمل: قد تتعرض التطبيقات واسعة النطاق لفقدان البيانات بسبب احتياج MongoDB إلى ذاكرة زائدة لتخزين البيانات. بالإضافة إلى ذلك، لا يدعم MongoDB الوظائف المعاملاتية.
  • أوقات التحميل وعدم التوافق: قد يتم تحميل مواقع الويب أو التطبيقات ببطء على بعض الأجهزة، خاصةً الأجهزة القديمة أو منخفضة الجودة. قد تصبح تطبيقات الويب غير قابلة للتشغيل إذا تم تعطيل JavaScript على الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب تنفيذ MEAN في البنى الحالية نظرا لأنه من غير المرجح أن تستخدم التطبيقات القديمة JavaScript.
  • صيانة عالية: يتم تحديث التقنيات الموجودة في مجموعة MEAN في كثير من الأحيان، مما يعني أن الصيانة المتكررة لتطبيقات الويب مطلوبة.

MEAN مقابل LAMP: أيهما أفضل؟

ليس هناك مجموعة أفضل من الأخرى، في حد ذاتها. ومع ذلك ، قد تكون مجموعة LAMP أو مجموعة MEAN أكثر ملاءمة لحالة استخدام معينة لتطوير الويب.

مجموعة LAMP بشكل عام هي الخيار الأفضل لتطبيقات الويب أو المواقع ذات الخصائص التالية:

  • كبيرة في نطاقها وثابتة (أي لا تحتاج إلى تحديثات في الوقت الحقيقي) وستشهد أعباء عمل كثيفة في ظل أوقات الذروة في حركة المرور.
  • عمر قصير
  • تعمل على جانب الخادم بطبيعتها
  • تستعمل نظام إدارة محتوى، مثل WordPress

على العكس من ذلك، فإن مجموعة MEAN هي الخيار الأفضل للتطبيقات أو المواقع مثل هذه:

  • الاستفادة من تقنيات السحابة الحديثة مثل واجهات برمجة التطبيقات و الخدمات المصغرة
  • تمتع بعمر طويل
  • أصغر نطاقًا في ظل حركة مرور يمكن التنبؤ بها باستمرار (تقليل احتمالية فقدان البيانات)
  • تتطلب الكثير من المنطق من جانب العميل

مجموعة LAMP ومجموعة MEAN وIBM

للعودة إلى الأساسيات، تأخذك مجموعة LAMP أقرب قليلاً نحو الخدمة الفنية لصفحات الويب وكيفية القيام بذلك. لديك قاعدة البيانات الخاصة بك، ولغة البرمجة النصية الخاصة بك، وطريقة لتقديمها للعملاء - هذه هي LAMP.

إذا كنت تريد معرفة مدى سهولة تطوير ونشر التطبيق على السحابة باستخدام مجموعة LAMP أو MEAN، فإن IBM تقدم البرامج التعليمية التالية:

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
دمج التخزين في البنية ثلاثية الطبقات الخاصة بك باستخدام OpenShift

اطّلع على كيفية ربط طبقة البيانات في البنية الخاصة بك مع طبقات التطبيقات التي تعمل ضمن حاويات باستخدام FlashSystem وRed Hat OpenShift — بما يضمن الأداء والمرونة وقابلية التوسع.
تحسين بنية التخزين المؤسسي لتحقيق أقصى قدر من الأداء

احصل على إرشادات متعمقة حول تصميم أنظمة تخزين IBM DS8A00 وتنفيذها وضبطها. تعلّم كيفية تبسيط عمليات الإدخال/الإخراج (I/O)، وضمان التوافر العالي، وتعزيز التعافي من الكوارث في بيئات مهام العمل الحساسة.
بناء طبقة بيانات قابلة للتوسع ومرنة باستخدام IBM Storage Ceph

استكشف البنية والمفاهيم الكامنة وراء IBM Storage Ceph. تعلّم كيفية تصميم طبقة بيانات ضخمة قابلة للتوسع وذاتية الإصلاح تدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتُوَحِّد التخزين، وتُخفض التكاليف عبر التطبيقات متعددة الطبقات.
تسريع طبقة البيانات الخاصة بك باستخدام أنظمة الملفات المتوازية (PFS)

رؤى IDC حول كيفية تعزيز أنظمة الملفات المتوازية الإنتاجية والموثوقية في طبقة البيانات للتطبيقات متعددة الطبقات عالية الطلب.
الاستفادة من التحليلات عبر كل طبقة

تعلّم كيف يمكن للتحليلات في طبقة البيانات أن تُوجّه منطق التطبيقات وتجارب الواجهة الأمامية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
اطّلع على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي عبر المجموعة الكاملة

استكشف أمثلة واقعية عن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التمويل وسلاسل التوريد. تعرف على كيفية دعم هذه الأنظمة من خلال البنية الحديثة متعددة الطبقات.
إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة مع حوكمة شاملة

احصل على نهج منظم لإدارة المخاطر والثقة والامتثال في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعلّم كيف تُطبَّق أطر الحوكمة عبر البنى السحابية متعددة الطبقات.
حلول ذات صلة
Enterprise Application Service for Java

حدّث أحمال تشغيل تطبيقات Java لديك بسهولة مع خدمة IBM المُدارة بالكامل. 

         استكشف خدمة Enterprise Application Service for Java
    حلول تطوير التطبيقات

    أطلق العنان للابتكار ومكّن فرقك من تسريع تحديث التطبيقات الحالية وتقديم خدمات سحابة أصلية جديدة.

             استكشاف حلول تطوير التطبيقات
      الاستشارات في تطوير التطبيقات السحابية

      تطوير التطبيقات السحابية يعني الإنشاء مرة واحدة والتكرار بسرعة والنشر في أي مكان.

             استكشف الخدمات الاستشارية لتطوير التطبيقات السحابية
      اتخِذ الخطوة التالية

      تعزيز التحديث السلس والنشر السريع والمرونة. بدءًا من التطبيقات التقليدية ووصولًا إلى الحلول السحابية الأصلية، تساعدك IBM على بناء منظومة تطبيقات مرنة وعالية الأداء تتكيف مع احتياجات عملك المتغيرة.

                 استكشف خدمة Enterprise Application Service for Java اكتشف حلول تطوير التطبيقات