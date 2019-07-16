ما هي منصة التكامل الهجينة (HIP)؟

يبحث قادة الأعمال باستمرار عن طرق جديدة لتحويل مؤسساتهم من خلال استخدام التكنولوجيا والبيانات لدفع الابتكار ونتائج الأعمال. ولكن قبل أن تتمكن من التفكير في استخلاص الرؤى أو بناء تجربة العملاء، تحتاج أولاً إلى ربط جميع البيانات وتوحيدها عبر مشهدي التطبيق بالكامل.

من الأنظمة المحلية القائمة إلى تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) المعتمدة حديثًا، يُعد التكامل خطوة حساسة نحو تحول الأعمال.