لطالما كان إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لإدارة سلسلة التوريد هدفًا للشركات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة والمرونة والاستدامة. في عصر التحول الرقمي، يفتح دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي عصرًا جديدًا من الابتكار والتحسين. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمين على التعامل مع الاستفسارات وحل التنبيهات باستخدام بيانات سلسلة التوريد، كما تمكِّن معالجة اللغة الطبيعية المحللين من الوصول إلى بيانات المخزون والطلبات والشحن لاتخاذ القرارات.

توضِّح دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute of Business Value، بعنوان “The CEO’s guide to generative AI: Supply chain“، كيف سيحوِّل الجمع القوي بين البيانات والذكاء الاصطناعي الشركات من الاستجابة التفاعلية إلى النهج الاستباقي. إن الذكاء الاصطناعي التوليدي، بفضل قدرته على إيجاد حلول للمشكلات المعقدة تلقائيًا، سيُحدث تغييرًا جذريًا في كل جانب من جوانب سلاسل التوريد. بدءًا من التنبؤ بالطلب إلى تحسين المسار وإدارة المخزون وتخفيف المخاطر، تُعَد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا حدود لها.

فيما يلي بعض الطرق التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحويل إدارة سلسلة التوريد: