ما المقصود بالأتمتة المؤسسية؟

يمكن للأتمتة المؤسسية تحويل الأعمال بشكل كبير. حيث يمكن استخدام الأتمتة لتبسيط سير العمل وتوحيد العمليات وتقليل الأخطاء، وكل ذلك يساعد المؤسسات على بناء عمليات متسقة وموثوق بها تعزِّز المرونة التنظيمية والقدرة على التكيف.

ومن خلال أتمتة المهام المتكررة والتي تستغرق وقتًا طويلًا، يمكن للمؤسسات تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين استخدام الموارد. يساعد ذلك الموظفين والأنظمة على العمل بكفاءة أكبر، ما يزيد من إنتاجية المؤسسة وربحيتها. يمكن أن يكون للأتمتة أيضًا تأثير إيجابي في ديناميكيات الفريق من خلال تحرير الموظفين من المهام العادية وتمكينهم من المشاركة في مبادرات استراتيجية ذات قيمة أعلى.

أظهر استطلاع أجرته Salesforce (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن أتمتة مكان العمل أدت إلى تحسين رضا الموظفين بشكل عام. فمن بين 773 مستخدمًا للأتمتة مشمولًا بالاستطلاع في الولايات المتحدة، أفاد 89% بزيادة الرضا الوظيفي، بينما أعرب 84% عن رضاهم الأكبر عن شركتهم، ونسبوا هذه المشاعر الإيجابية إلى تكامل الأتمتة في أماكن عملهم.

في حين أن العديد من المؤسسات تتعامل حاليًا مع الأتمتة بطريقة منعزلة، حيث تستفيد كل وحدة أعمال من الأتمتة لتحسين عملياتها الداخلية، سيتطلب التركيز المتزايد على تحقيق القيمة في الأتمتة، ومتطلبات العملاء المتطورة، وتقنيات الأتمتة المحسنة اتباع نهج أكثر شمولية. وهو إدخال الأتمتة المؤسسية.

تستند الأتمتة المؤسسية إلى استراتيجية أتمتة شاملة يقودها التنفيذيون، حيث تتكامل جهود الأتمتة في وحدات الأعمال المنفصلة حول أهداف تنظيمية مشتركة. والمؤسسات التي تنجح في التكيف مع هذا التحول ستكتسب ميزة تنافسية من ازدياد قابلية التوسع، والتحليلات المتكاملة، والتحكم المركزي، وفي النهاية، قيمة الأعمال، التي يوفرها نهج الأتمتة المؤسسية.