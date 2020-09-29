السحابة الموزعة مقابل السحابة الهجينة مقابل السحابة المتعددة مقابل حوسبة الحافة (الجزء الأول)

السحابة المتعددة تيح لك نشر التطبيقات الخاصة بك على العديد من البيئات السحابية واستخدام أكثر من مورّد واحد. إليك السبب الذي يجعل السحابة المتعددة قادرة على مساعدتك.

لنفترض أنك مدير تنفيذي في شركة توصيل تحتاج إلى توسيع النطاق لزيادة الطلبات. تريد تحقيق هذا الهدف في أثناء تنفيذ المهام التالية أيضًا:

استخدام السحابة الهجينة للتشغيل محليًا

التعامل مع حمولتهم الإضافية من البيانات باستخدام السحابة

تجنب الاعتماد على مورد معين لتطوير التطبيق

الحفاظ على المرونة ومواكبة النظام البنائي المتغير

بفضل السحابة المتعددة، يمكنك الوصول إلى سحابات متعددة ومراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم لإنجاز كل هذه الأنشطة. وبهذا تكتسب التوافر ويمكنك معالجة المزيد من أحمال التشغيل أكثر مما في السحابة الهجينة.

يمكنك النظر إلى السحابة المتعددة على أنها مجموعة فرعية من السحابة الهجينة. في الوقت نفسه، يمكنك استخدام سحابة هجينة كواحدة من بيئات السحابة المتعددة.

تواجه السحابة المتعددة أيضًا تقنية المعلومات الظلية، حيث يفضل بعض الموظفين العمل في سحابة مختلفة عن السحابة التي تستخدمها المؤسسة. تؤدي تقنية المعلومات الظلية إلى اعتماد الشركة على سحابات متعددة من دون توجيه شامل من المستوى الأعلى للقيادة. تمنحك السحابة المتعددة رؤية وحوكمة على تقنية المعلومات الظلية أفضل من السحابة الهجينة.