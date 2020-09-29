السحابة الموزعة مقابل السحابة الهجينة مقابل السحابة المتعددة مقابل حوسبة الحافة (الجزء الأول)

هل أنت جديد في مجال السحابة الموزعة؟ شاهد الحدث الافتراضي حسب الطلب والذي يضم قادة الصناعة وضيفًا مميزًا.
بصفتي مديرًا للعروض التقنية في شركة IBM Cloud، أجد أنه من المفيد تقريب وجهات النظر مع العملاء من خلال معرفة تقدمهم في رحلتهم في استخدام خدمات السحابة. في هذا المنشور، دعنا نراجع بنيات الحوسبة السحابية الأكثر شيوعًا:
من وجهة نظري، السحابة الهجينة هي خيارك الأمثل إذا كنت تريد الانتقال إلى بنية سحابة أصلية قائمة على السحابة من دون التخلي عن التطبيقات الحالية. بشكل أساسي، سيمكنك الحفاظ على التطبيقات القديمة المحلية مع الاستفادة من السحابة لتجربة التطبيقات الجديدة. إحدى حالات الاستخدام البسيطة للسحابة الهجينة هي عرض الأصول ذات القيمة العالية التي تعمل محليًا على السحابة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API).
تتضمن الفوائد الأساسية لاستخدام السحابة الهجينة الميزات التالية:
السحابة المتعددة تيح لك نشر التطبيقات الخاصة بك على العديد من البيئات السحابية واستخدام أكثر من مورّد واحد. إليك السبب الذي يجعل السحابة المتعددة قادرة على مساعدتك.
لنفترض أنك مدير تنفيذي في شركة توصيل تحتاج إلى توسيع النطاق لزيادة الطلبات. تريد تحقيق هذا الهدف في أثناء تنفيذ المهام التالية أيضًا:
بفضل السحابة المتعددة، يمكنك الوصول إلى سحابات متعددة ومراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم لإنجاز كل هذه الأنشطة. وبهذا تكتسب التوافر ويمكنك معالجة المزيد من أحمال التشغيل أكثر مما في السحابة الهجينة.
يمكنك النظر إلى السحابة المتعددة على أنها مجموعة فرعية من السحابة الهجينة. في الوقت نفسه، يمكنك استخدام سحابة هجينة كواحدة من بيئات السحابة المتعددة.
تواجه السحابة المتعددة أيضًا تقنية المعلومات الظلية، حيث يفضل بعض الموظفين العمل في سحابة مختلفة عن السحابة التي تستخدمها المؤسسة. تؤدي تقنية المعلومات الظلية إلى اعتماد الشركة على سحابات متعددة من دون توجيه شامل من المستوى الأعلى للقيادة. تمنحك السحابة المتعددة رؤية وحوكمة على تقنية المعلومات الظلية أفضل من السحابة الهجينة.
نشرت Gartner مؤخرًا ورقة بحثية قالت إن السحابة الموزعة تصلح ما أفسدته السحابة الهجينة. وأرى أن السحابة الموزعة تعمل أيضًا على إصلاح ما تفسده السحابة المتعددة.
لنأخذ Kubernetes كمثال. يدعم جميع مزودي السحابة الرئيسيين خدمة Kubernetes المُدارة الخاصة بهم، ولكن التقنية الأساسية هي في الأساس نفس المشروع مفتوح المصدر. ولكن إذا كنت تريد إنشاء مجموعة Kubernetes مع أكثر من مورّد، فقد تواجه اختلافات في المجالات التالية:
إذا كنت تستخدم أحدث الإصدارات على IBM Cloud — وهو ما لا يدعمه بعض مزودي السحابة الآخرين — فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تناقضات سيواجه فريق العمليات لديك صعوبة في التعامل معها.
تدعي بعض حلول إدارة السحابة المتعددة أن لديها لوحة تحكم واحدة لمواجهة هذا التحدي. والحقيقة هي أن هذه المنصات تسمح لك بالتحكم في عمليات مجموعات Kubernetes الخاصة بك، ولكنها لا تدير العمليات الخاصة بمزود السحابة الذي تعمل فيه مجموعتك بصورة كاملة. بالنسبة إلى المهام مثل تغيير أدوار الوصول أو قيود الأمان، سيتعين عليك الانتقال إلى لوحات المعلومات الفردية لمزودي السحابة المختلفين.
في المقابل، باستخدام السحابة الموزعة، يمكنك الاستمرار في استخدام بيئات السحابة المتعددة والوصول إلى الموارد بغض النظر عن مكان وجودها — كل ذلك ضمن مستوى تحكم واحد على السحابة.
يمكنك استخدام السحابة الموزعة لمهام متعددة، بما في ذلك الأنشطة التالية:
تتحقق المزايا الرئيسية التالية من خلال استخدام السحابة الموزعة:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام السحابة الموزعة لخدمات أخرى خارج Kubernetes، بما في ذلك Red Hat OpenShift والمنصات بدون خادم.
تعرف على المزيد حول السحابة الموزعة من خلال قراءة "فهم بنية السحابة الموزعة: الأساسيات ".
في الجزء الثاني من هذه المدونة، سأناقش كيفية عمل السحابة الموزعة مع حوسبة الحافة.
