العمالة الرقمية مقارنةً بروبوتات المحادثة مقارنةً بالروبوتات: ما الفرق؟

العامل الرقمي، الذي يُعرَّف أحيانًا كفئة من الروبوتات البرمجية، هو عضو فريق غير بشري مدرَّب على استخدام تقنيات الأتمتة الذكية لأتمتة مجموعة من المهام في تسلسل محدد وتلبية احتياجات أعمال كاملة من البداية إلى النهاية. على سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك معالجة الفواتير عبر نظام المؤسسة، من نقلها من قسم المبيعات إلى قسم المالية ثم إلى قسم المشتريات للتنفيذ والتسليم.

يُعرَف العامل الرقمي أيضًا باسم الموظف الافتراضي أو الرقمي، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأداء عملية أعمال روتينية ومتكررة واحدة أو أكثر - وليس مجرد مهمة واحدة كما يفعل الروبوت، بل عملية كاملة. العامل الرقمي ذكي بما يكفي ليطرح أسئلة عند حاجته إلى المزيد من المعلومات، كما يمكنه تحسين تجربة الموظف من خلال التخلص من الأعمال المملة. كما يمكن تدريبه على التعامل مع الحالات الاستثنائية وتعلُّم الأمور من خلال الممارسة. تملك برامج العمال الرقميين الأكثر تطورًا القدرة على تذكُّر التفاعلات السابقة، بحيث عند إيقاف تشغيلها، لا تنسى المستخدم أو ما تم العمل عليه سابقًا.

تَصِف Forrester نوعًا من أتمتة العمال الرقميين بأنه يجمع بين الذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي الحواري وأتمتة العمليات الآلية، للعمل جنبًا إلى جنب مع الموظفين و"فهم نية الإنسان والرد على الأسئلة واتخاذ الإجراءات نيابةً عن الإنسان، مع ترك السيطرة والسلطة وتجربة محسَّنة للموظف".

في الفيديو التالي، تتناول Leslie Chau موضوع العمال الرقميين بمزيد من التفصيل: