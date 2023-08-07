تحسين أداء موقع التجارب السريرية: التركيز على ثلاث قدرات للذكاء الاصطناعي

تركِّز هذه المقالة، جزء من سلسلة IBM وPfizer حول تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التجارب السريرية، على التسجيل والتنبؤ في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى استكشاف طرق زيادة حجم المرضى، وتعزيز التنوع في استقطاب المشاركين في التجارب السريرية، وإمكانيات تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمية. تدرك الشركات، أكثر من أي وقت مضى، أن إدارة هذه الرحلات المترابطة بطريقة شاملة ومتكاملة أمر ضروري لنجاحها في تحقيق التغيير.

بالرغم من التقدم في صناعة الأدوية والأبحاث الطبية الحيوية، فإنه لا يزال إيصال الأدوية إلى السوق عملية معقدة، مع وجود فرص هائلة للتحسين. تُعَد التجارب السريرية عملية مستهلكة للوقت ومكلِّفة، وغالبًا غير فعَّالة لأسباب خارجة عن سيطرة الشركات. لا يزال اختيار موقع التجارب السريرية الفعَّال يمثِّل تحديًا بارزًا على مستوى القطاع. أظهرت أبحاث أجراها مركز Tufts لدراسة تطوير الأدوية عام 2020 أن 23% من التجارب تفشل في تحقيق جداول الاستقطاب المخطط لها؛ وبعد أربع سنوات، لا يزال العديد من عملاء IBM يواجهون نفس التحدي. يؤدي عدم القدرة على الالتزام بجداول الاستقطاب المخطط لها وفشل بعض المواقع في تسجيل المشاركين إلى تأثير مالي كبير في شركات الأدوية، قد ينعكس على مقدِّمي الرعاية والمرضى من خلال ارتفاع تكاليف الأدوية والخدمات الصحية. تشكّل تحديات اختيار المواقع والاستقطاب عوامل رئيسية في تكاليف عملاء IBM من شركات الأدوية الحيوية، حيث يتم تقدير هذه التكاليف بين 15 و25 مليون دولار أمريكي سنويًا حسب حجم الشركة وخطوط الإنتاج. ويتماشى هذا مع معايير القطاع الحالية.

عندما يتم إيقاف التجارب السريرية قبل موعدها بسبب ضعف أداء مواقع التجربة، تظل أسئلة البحث دون إجابة، وتبقى نتائج البحث غير منشورة. عدم مشاركة البيانات ونتائج التجارب السريرية العشوائية يعني فقدان فرصة للإسهام في المراجعات المنهجية والتحليلات التلوية، فضلًا عن غياب تبادل الدروس مع مجتمع الأدوية الحيوية.

مع ترسيخ الذكاء الاصطناعي (AI) لمكانته في قطاع الأدوية الحيوية، يمكن أن يسهم دمجه في عملية اختيار مواقع التجارب السريرية وإدارة الأداء المستمرة في تزويد الشركات برؤى قيّمة حول أداء المواقع، ما قد يؤدي إلى تسريع أوقات الاستقطاب، وتقليل عدد المواقع العالمية، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف (انظر الشكل 1). يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تزويد مديري التجارب التنفيذين بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. في هذه المقالة، نوضِّح كيف يمكن لشركات الأدوية الحيوية الاستفادة من نهج قائم على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وزيادة احتمالية نجاح مواقع التجارب السريرية.