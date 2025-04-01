خدمات رعاية صحية أفضل مع روبوت المحادثة المحورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تدعم الرعاية الصحية روبوتات المحادثة المحادثة المحوسبة المهنيين الطبيين وتثري تجربة الخدمة الذاتية الذكية الأتمتة

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مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية روبوت المحفوظ لدعم المرضى

تتنافس مجموعة الرعاية الصحية بشراسة لرفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم مساعدة طبية موثوقة وشخصية. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوتية للرعاية الصحية على الارتقاء بتجربة المريض من خلال الدعم الذاتي للخدمة في الوقت الفعلي وبدون احتكاك، بينما يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية تركيز طاقتهم حيث تكون تكنولوجيا المعلومات في أمس الحاجة إليها، في مهام الرعاية المعقدة.

  • منشئ المحادثات بدون كود وقوالب ما قبل البناء للرعاية الصحية
  • مساعدة متواصلة للمرضى مع إجابات دقيقة ومحدّثة ومطابقة للسياق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • التكامل السلس للأنظمة الخلفية لأتمتة المهام مثل جدولة المواعيد والمدفوعات والوصول إلى سجلات المرضى وغيرها
 تعرف على المبلغ الذي يمكن أن يوفره لك مساعد watsonx Assistant
النتائج مقدّم مقدّم الرعاية الصحية الحقائق المصدر: IBM دراسة معهد قيمة الأعمال التجارية، "نتائج أفضل في مجال السلامة مع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساعد افتراضي" 20% المشاركة عبر الهاتف المحمول

يمكن أن يقلل حلّ مدعوم بالذكاء الاصطناعي من متوسط وقت المعالجة بنسبة 20%، مما يؤدي إلى تكلفة فوائد بمئات الآلاف من الدولارات.

 60% توقعات القنوات الشاملة

60% من مستهلكي الرعاية الصحية طلبوا من مقدمي الرعاية الصحية التكاليف من أموالهم الخاصة قبل الحصول على الرعاية، ولكن بالكاد تمكن نصفهم من الحصول على المعلومات.

 82% تغيير التوقعات


قال 82% من مستهلكي الرعاية الصحية الذين سعوا للحصول على معلومات التسعينات أن التكاليف أثرت على عملية اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالرعاية الصحية.
فوائد روبوت المحجر للرعاية الصحية
تعزيز استخدام أكثر كفاءة للموارد السريرية

في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الرعاية الصحية نقصًا في القوى العاملة السريرية، وارتفاع الطلب على الخدمات، وتراكم الأعمال المتراكمة والضغوط المالية, تساهم خوارزميات الأتمتة وخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة (NLP) التقنية في الرعاية الصحية روبوت المحادثة المبنية باستخدام watsonx Assistant في تحقيق نتائج أفضل في مجال السلامة للمرضى، وتوفير الوقت للأطباء السريريين.

تعزيز رحلة تجربة المريض

تصبح المهام البسيطة، مثل حجز المواعيد والتحقق من نتائج الاختبارات، معاناة للمرضى عندما يحتاجون إلى التنقل بين الواجهات المربكة وتذكر كلمات مرور متعددة. يوفر روبوت محادثة الرعاية الصحية طريقة أكثر سهولة للتفاعل مع أنظمة الرعاية الصحية المعقدة، وجمع المعلومات الطبية من مختلف المنصات وإزالة الإحباط غير الضروري.
ما الذي يتضمنه
الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام نماذج لغة watsonx الكبيرة المصممة خصيصًا بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الشائعة، يمكن لروبوت المحادثة الطبية معالجة الاستفسارات غير المتوقعة من خلال التنقل بين ثروة من معلومات السلامة وبيانات المرضى والتاريخ الطبي الذي يمتلكه موقع مقدّم الرعاية الصحية. من خلال استرجاع المعلومات ذات الصلة، يمكن لهذه الروبوتات المحفزة بالذكاء الاصطناعي توليد إجابات دقيقة لمجموعة كبيرة من الاستفسارات بسرعة وتحسين تجربة المستخدم. اقرأ المزيد عن وظائف مدعوم بالذكاء الاصطناعي
الخدمة الذاتية الرقمية والصوتية، 24/7 watsonx Assistant يوفر التكامل المدمج مع القنوات الرقمية الرئيسية التي تستخدمها مجموعة الرعاية الصحية - المواقع الإلكترونية والبوابات الإلكترونية، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، أو منصات المراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأقل رسمية مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر. كما يمكن أن تكون روبوتات الرعاية الصحية المحادثة المحادثة عبر الهاتف، وتقديم تجربة صوتية سلسة من خلال الاستفادة من watsonx نماذج الكلام الكبيرة والأصوات العصبية التعبيرية لتحسين مشاركة المرضى. اقرأ المزيد عن watsonx Assistant الروبوتات الصوتية
التسليم الذكي للمهنيين الطبيين تعلمنا من خلال الجائحة أن الموارد الطبية محدودة. من خلال أتمتة المهام المتكررة، تعمل مقدّم الرعاية الصحية على تحسين تجربة العملاء، مما يتيح للطاقم الطبي التركيز على مشاكل السلامة المعقدة وتعليم المرضى. watsonx Assistant يتكامل مع منصات مراكز الاتصال، ويضمن توجيه المرضى إلى الأخصائي الطبي المناسب مع جميع المعلومات الضرورية عن المريض، مما يقلل من الإحباط وأوقات الانتظار الطويلة.
أنا متحمس لمواصلة استكشاف الإمكانيات اللانهائية للذكاء الاصطناعي. سارة هاينز مدير تجربة الموفرين والاتصال هيومانا اقرأ القصة كاملة
دراسات الحالة
هيومانا

تم تقليل المكالمات المكلفة قبل الخدمة وتحسين تجربة الذكاء الاصطناعي الحواري لتحديد التغطية التأمينية للمريض بسرعة. يتلقى الحل أكثر من 7,000 مكالمة صوتية من 120 مزود خدمة في يوم العمل الواحد.
كاردينال السلامة الكاردينال

يحصل العملاء الآن على معلومات مهمة ومُحدَّثة عن طلباتهم. نجح فريق الكاردينال في اختبار الحالة وتشغيلها في خمسة أيام.
جلاكسو سميث كلاين

أطلقت شركة جلاكسو سميث كلاين 16 مساعد افتراضي داخلياً وخارجياً في 10 أشهر مع watsonx Assistant لتحسين رضا العملاء وإنتاجية الموظفين.
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