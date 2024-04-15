لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في الأعمال والقوى العاملة، بل كيف سيحدث ذلك. كشفت دراسة أجراها IBM® Institute for Business Value أن ما يقرب من 60% من CEOs المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الميزة التنافسية ستعتمد على من يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا.
مع تطلع العديد من القادة الآن إلى تبني التقنية من أجل تحويل الأعمال، يتساءل البعض عن القائد في الإدارة العليا الذي سيكون في موقع القيادة لتنسيق هذا التغيير وتسريعه.
يحتل رؤساء الموارد البشرية (CHROs) موقعًا مثاليًا لقيادة القوى العاملة في المستقبل من خلال دعم ثقافة النمو والتعلم، مع تولي زمام المبادرة في كل من مهارات الأفراد ومهارات الذكاء الاصطناعي. إليك كيف يمكن لـ CHROs اغتنام الفرصة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يعتمد تنفيذ التقنية بنجاح على امتلاك نموذج التشغيل المناسب والموهبة لإدارتها. ويجب على الموظفين أن يفهموا كيفية استخدام التقنية وأن يلتزموا بتبنيها. فهي في الأساس رحلة قيادة وتغيير، وليست رحلة تقنية.
ستسعى المجموعات إلى زيادة الفطنة التقنية الإجمالية للقوى العاملة لديها والتأكد من أن لديهم فهمًا أساسيًا للذكاء الاصطناعي حتى يكونوا مفكرين نقديين ومستخدمين للتقنية. وهنا، يمكن لـ CHROs الاعتماد على خبراتهم وتأدية دور حساس في المضي قدمًا—لرفع مستوى مهارات الأفراد، وإنشاء ثقافات عقلية النمو والتعلم وقيادة التغيير التنظيمي المستدام.
ولكي يحصل الموظفون على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، يحتاجون إلى فهم كيفية توجيهه، وتقييم مخرجاته ثم تنقيحها وتعديلها. على سبيل المثال، عندما تتفاعل مع مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ستحصل على إجابات مختلفة تمامًا إذا طلبت منه "وصف الأمر لمدير تنفيذي" مقابل "وصفه لطالب في الصف الخامس الابتدائي". يحتاج الموظفون أيضًا إلى التثقيف وتمكينهم من طرح الأسئلة الصحيحة حول مخرجات الذكاء الاصطناعي ومصدر البيانات وتحليلها للتأكد من دقتها وتحيزها وغير ذلك.
لم تعد العديد من الشركات اليوم تركز فقط على إيجاد المواهب البشرية التي تحتاجها لتنفيذ الإستراتيجية. يجب أن يفكروا بشكل أوسع حول كيفية بناء المهارات المطلوبة للحاضر والمستقبل أو شرائها أو استعارتها أو "أتمتتها بالروبوتات".
التحدي الرئيسي الذي يواجه CHRO هو تنسيق القوى العاملة الجديدة البشرية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. ويمكن لأفضل CHRO العمل على مواجهة هذا التحدي، باستخدام فهمهم الشامل للقوى العاملة وكيفية تصميم الأدوار والمهارات داخل نموذج التشغيل للاستفادة على أفضل وجه من نقاط القوة لدى كل من البشر والذكاء الاصطناعي.
في الماضي، كان ذلك يتضمن تحليل الأدوار التي تحتاجها الشركة لتنفيذ إستراتيجيتها، وتقسيم هذه الأدوار إلى مهاراتها ومهامها الأساسية ووضع إستراتيجية للمهارات والتوظيف لمعالجة أي فجوات. في المستقبل، يعني ذلك تقييم وصف الوظيفة وتحديد المهام التي تناسب التقنية والمهام التي تناسب الناس وإعادة تصميم الأدوار والعمل نفسه.
بينما يتعاون كبار CHRO مع زملائهم من الإدارة العليا لإعادة تحديد الأدوار وتكييف تنفيذ المهام من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، فمن المحتمل أن يفكروا في خارطة الطريق التقنية للمهارات. ومع وضع خارطة طريق واضحة للمهارات، يمكنهم أن يؤدوا دورًا رئيسيًا في بناء حلول مدعمة بالذكاء الاصطناعي تناسب احتياجات العمل.
يتمتع قادة الموارد البشرية بالخبرة العميقة في أفضل ممارسات التدريب التي يمكن أن تفيد ليس فقط في كيفية تدريب الأشخاص على المهارات، ولكن في كيفية تدريب حلول الذكاء الاصطناعي نفسها.
لتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعلم إدارة المشروعات، على سبيل المثال، تحتاج إلى مجموعة قوية من البيانات غير المنظمة حول العمل والمهام المطلوبة. وعادةً ما يكون قادة الموارد البشرية على دراية بالخطوات التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بتحديد مصادر المحتوى للتدريب وتقييمه، والتعاون مع الخبراء لهذا المجال..
هذه ليست سوى البداية. وللمضي قدمًا، يجب على قادة الأعمال أيضًا النظر في كيفية التحقق من صحة هذه المهارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واختبارها واعتمادها.
تخيل حل الذكاء الاصطناعي المدرب لدعم المحاسبين في المهام المحاسبية الرئيسية. كيف يمكن للشركات اختبار قدرات حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ومراقبتها والتأكد من دقة مخرجاتها بما فيه الكفاية؟ يتمتع قادة الموارد البشرية بالتجربة والمعرفة بالممارسات الرائدة في مجال التدريب وغير ذلك مما تحتاجه الشركات لتطبيق التقنية الجديدة.
على الرغم من أننا ما زلنا في المراحل الأولى من عصر الذكاء الاصطناعي، إلا أن CHROs لديهم نبض حول التأثير المتوقع لهذه التقنيات القوية. أولئك الذين يستطيعون اغتنام الفرصة لبناء إستراتيجية القوى العاملة والمهارات التي تحقق الاستفادة القصوى من الموظفين بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول سيكونون على استعداد لتحقيق النجاح.
استمع إلى الخبراء وهم يشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بطريقة أخلاقية لجعل إدارة الموارد البشرية أكثر كفاءة وإنسانية.
اكتشف 10 طرق يمكن للموارد البشرية من خلالها أن تصبح مستشارًا إستراتيجيًا لتطوير نموذج يركز على الأفراد ويضع المؤسسة في أفضل مكانة للمستقبل.
اعرف كيف يبني قادة الموارد البشرية ثقافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تبني التجربة وتمكين الأشخاص.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
تسريع عمليات الموارد البشرية باستخدام IBM watsonx Orchestrate وأتمتة المهام الشاقة.
تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية صنع القرار ودفع نتائج الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل، واكتشاف إمكانات الموظفين والعمل.