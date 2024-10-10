يشمل الذكاء الاصطناعي في البيع بالتجزئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جوانب مختلفة من صناعة البيع بالتجزئة، بما في ذلك تجربة العملاء، والعمليات، وصناعة القرار. وتتميز الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في البيع بالتجزئة بتحليل البيانات، وأتمتة العمليات، وتمكين تجارب أكثر تخصيصًا وكفاءة لكلٍّ من العملاء وتجار التجزئة.

تُطبق تقنيات البيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المتاجر الإلكترونية والفعلية، ما يؤثر على كل شيء من توصيات المنتجات والتسعير إلى إدارة المخزون وخدمة العملاء. وفي السنوات الأخيرة، غيّر التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قطاع البيع بالتجزئة بشكل مستمر، ما وفر فرصًا جديدة لتوليد المحتوى ومشاركة العملاء في الوقت الفعلي باللغة الطبيعية.

بالنسبة للعلامات التجارية للبيع بالتجزئة الكبيرة والصغيرة، يمكن أن يكون لأدوات الذكاء الاصطناعي تأثير كبير في الأعمال، رغم أن المؤسسات لا تزال تواجه أحيانًا صعوبة في نشر التقنية على نطاق واسع وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة. ووفقًا لبعض التقديرات، من المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده قيمة اقتصادية تتراوح بين 240 مليار دولار و390 مليار دولار لتجار التجزئة.1 لكن العديد من المديرين التنفيذيين، وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية McKinsey، لا يزالون يواجهون صعوبة في تنفيذ التقنية بنجاح عبر مؤسساتهم.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه التقنيات ذات قيمة كبيرة للعملاء: وفقًا لتقرير من معهد IBM Institute for Business Value، يرغب حوالي أربعة من كل خمسة مستهلكين لم يجربوا الذكاء الاصطناعي للتسوّق في استخدامه. العملاء مهتمون باستخدامه للبحث عن المنتجات، والبحث عن العروض، وحل المشكلات. وقد لعب الذكاء الاصطناعي بالفعل دورًا رئيسيًا في التكامل السلس بين التسوّق عبر الإنترنت وخارجه، حيث أصبح الدفع الآلي والتخصيص الفوري متعدد القنوات معيارًا في شركات التجزئة.