اعتمادًا على حجم المؤسسة والقطاع وأولويات التعافي من الكوارث، هناك العديد من الخطط المختلفة التي يمكن أخذها في الاعتبار. بعد إجراء تحليل تأثير الأعمال (BIA) وتحليل المخاطر (RA)، قد تقرر المؤسسة أنها بحاجة إلى خطط مختلفة للتعافي من الكوارث لأصول مختلفة، مثل المستودعات أو مراكز البيانات أو المعدات المهمة أو غير ذلك.

بغض النظر عن ما تحتاج إلى حمايته، يجب أن يكون الهدف العام لخطة التعافي من الكوارث (DRP) هو استعادة عمليات الأعمال المعتادة بأقصى سرعة وأمان. فيما يلي خمس حالات استخدام للتعافي من الكوارث في الأعمال للمساعدة على فهم أهمية اختيار الحل المناسب وإنشاء خطة فعالة بشكل أفضل.

الكوارث الطبيعية (الفيضانات والزلازل والحرائق وغيرها)

يمكن للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل أن تهدد حياة البشر والمباني والمعدات والبرامج القيّمة. تخيل أن تصل إلى العمل لتكتشف أن إعصارًا في جزء آخر من العالم قد دمر مستودعًا تحتفظ فيه بأكثر معداتك قيمة. وفقًا لمجلة فوربس، فإن 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تتمكّن من العودة إلى العمل مجددًا بعد وقوع كارثة طبيعية. والخطط الفعالة للتعافي من الكوارث تساعد الشركات على مواجهة مجموعة متنوعة من الكوارث الطبيعية وضمان الحفاظ على أمان بنيتها التحتية بالغة الأهمية، بما في ذلك موظفوها.

تزداد شعبية "التكرار الجغرافي" كأحد الأساليب المستخدمة في خطط التعافي من الكوارث الطبيعية. وهذه الطريقة، التي تتضمن نقل الأصول المهمة للشركة إلى مواقع خارجية وتوزيعها عبر مواقع متعددة، تساعد على تقليل احتمالية تأثير الحادث غير المخطط له نفسه على عدة مواقع.

الهجمات الإلكترونية

نظرًا لطبيعتها البارزة والمكلفة، تُعَد الهجمات الإلكترونية واحدة من أكثر أنواع الانقطاعات تدميرًا وتكلفة التي يمكن أن تواجهها الشركات. وللتعافي من هجوم إلكتروني، تلجأ الشركات غالبًا إلى مزودي خدمات التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS) . في الأساس، تقوم الشركات التي تعتمد على نموذج "التعافي من الكوارث كخدمة" في إنشاء خطة التعافي من الكوارث بتعهيد هذه الخطة إلى أحد مزودي الخدمات. يستضيف مزود خدمات DRaaS البنية التحتية اللازمة للتعافي ويديرها، ثم ينشئ خطط الاستجابة ويديرها ويضمن الاستئناف السريع للعمليات بالغة الأهمية للأعمال بعد الهجوم.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن Global Market Insights ‏(GMI) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، بلغ حجم سوق التعافي من الكوارث كخدمة 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 22% في عام 2023. يمكن لمقدمي خدمات التعافي من الكوارث مساعدة الشركات التي تعاني من مجموعة واسعة من المشكلات الناجمة عن الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك استعادة إمكانية الوصول إلى الأنظمة المتأثرة، وتقليل فترات التعطل، واستعادة ثقة المستثمرين، وضمان الامتثال في القطاعات شديدة التنظيم.

تعطل الخوادم السحابية أو المحلية

يستخدم العديد من الشركات تقنيات تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي للتقليل من الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمة من مزود الخوادم السحابية أو المحلية. وفي حال حدوث انقطاع في الخدمة في الخوادم السحابية والسحابية المتعددة أو المحلية، فإن النظام الذي يستخدم تقنية تجاوز الفشل/العودة إلى النظام الرئيسي كجزء من خطة التعافي من الكوارث سينتقل على الفور إلى بيئة احتياطية. في هذه البيئة، يمكن أن تستمر عمليات الأعمال في تشغيل الخدمات السحابية إلى أجل غير مسمى. في بعض الحالات، لن يدرك المستخدمون حتى أنهم لا يستخدمون بيئة الحوسبة السحابية النموذجية الخاصة بهم. وبعد عودة الخادم الأساسي إلى العمل، يتم تحويل العمليات مرّة أخرى إليه ويتم إيقاف تشغيل الخادم الثانوي. يساعد هذا النقل السلس على منع فقدان البيانات ويحافظ على تشغيل الخدمات المهمة خلال فترة الانقطاع.

حالات فشل الاتصال بالشبكة

إلى جانب الهجمات الإلكترونية، قد يتسبب انقطاع الشبكة في حدوث خسائر مالية تصل إلى ملايين الدولارات بسبب توقف العمل، كما يمكن أن يؤدي إلى دورات أخبار سلبية تضر بسمعة الشركات. ووضع خطط فعالة لاستعادة الشبكة يساعد الشركات على التعافي من مجموعة متنوعة من الانقطاعات الحرجة، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت، والاتصالات الخلوية، والشبكات المحلية (LAN)، والشبكات الواسعة (WAN).

مع اعتماد العديد من الشركات على الخدمات الشبكية في عملياتها الأساسية، يجب أن تتضمن خطط وحلول استعادة الشبكة توثيقًا واضحًا للإجراءات والمسؤوليات اللازمة لاستعادة الخدمة. وكما هو الحال في خطط التعافي من الكوارث الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، يتم بشكل متزايد تعهيد خطط التعافي من فشل الشبكة إلى مزودي خدمات التعافي من الكوارث كخدمة الذين يمتلكون موارد وخبرات متخصصة.

تعطل مركز البيانات

يمكن أن يؤدي تعطل مركز البيانات إلى حدوث جميع أنواع المشكلات للمؤسسة. تشمل بعض التهديدات الشائعة لتخزين البيانات انقطاع التيار الكهربائي، والضغط على الموظفين ما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء بشرية، وصعوبة الامتثال لمتطلبات المعايير. تركِّز خطط التعافي من الكوارث في مراكز البيانات على تأمين المنشأة وتعزيز قدرة الموظفين على استئناف العمل بعد وقوع حادث غير مخطط له.

تعمل خطط التعافي من الكوارث في مراكز البيانات على تقييم المخاطر وتحليل العناصر الأساسية، مثل البيئة المادية، والاتصال، ومصادر الطاقة، والأمان. ونظرًا لأن مراكز البيانات تواجه مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة ، تكون خطط التعافي من الكوارث الخاصة بها أوسع نطاقًا من غيرها.