لسنوات، كانت بيانات الاعتماد المسروقة هي الملك - وهي وسيلة الاختراق المفضلة لدى المخترقين، حتى الآن. يكشف تقرير IBM X-Force Threat Intelligence Index لعام 2026 عن زيادة كبيرة في استغلال التطبيقات المواجهة للجمهور، متجاوزًا الهجمات القائمة على الهويات كأهم وسيلة للوصول الأوَّلي. لماذا يغير المهاجمون أساليبهم بشكل كبير - وما الذي يعنيه ذلك للمدافعين؟



في هذه الحلقة من Security Intelligence، يشرح المحللون Claire Nuñez، وChris Caridi، وJoe Xatruch أبرز النتائج من أحدث تقارير Threat Intelligence Index، بالإضافة إلى ما يلي:

برمجيات سرقة المعلومات التي تخطف "جوهر" وكلاء الذكاء الاصطناعي

حِزم مخترقة تعمل على إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي كبرمجيات ضارة

عيوب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي يصعب إصلاحها

لماذا تكون استعلامات التهديدات معزولة إلى حد كبير - وما الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟

كل ذلك وأكثر - في بودكاست Security Intelligence.

00:00 - المقدمة

1:17 - Threat Intelligence Index لعام 2026

16:22 - سرقة جوهر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي

28:03 - عيوب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

36:36 - استعلامات التهديدات بطابع بشري

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.