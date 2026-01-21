معظم برامج التدريب على الأمن السيبراني لا تجدي نفعا. هل يمكننا تغيير ذلك؟

في هذه الحلقة من Security Intelligence، يتناول كلٌّ من Jake Paulson وStephanie Carruthers وMatt Cerny كيف تُعيد التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي -مثل التصيد الاحتيالي والتزييف العميق والتضليل- تشكيل مشهد التهديدات الإلكترونية.تتبنّى المؤسسات أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة على اكتشاف هذه الهجمات.

لكن حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، يظل الإنسان هو خط الدفاع الأول والأخير. وغالبًا لا نزوِّدهم بما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح. كيف نساعد الأفراد على التكيف مع سرعة وحجم وتأثير تهديدات الذكاء الاصطناعي المتزايدة؟

الإجابة، كما يرى الفريق، ليست في المزيد من التدريب الشكلي أو العروض التقديمية المحسَّنة. بل يتمثل في تدريب واقعي وتفاعلي يعزز الذاكرة العملية، والثقة تحت الضغط، ومهارات اتخاذ القرار عند حدوث ما لا يسير وفق الخطة.

نناقش ما يلي:

  • 00:00 -المقدمة
  • 01:48 - التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وأساليب الهندسة الاجتماعية الحديثة
  • 09:19 - لماذا يظل الإنسان سطح الهجوم الرئيسين وفي الوقت نفسه أقوى وسيلة دفاع.
  • 17:03 - الفرق بين تمارين الطاولة وتدريب النطاق الإلكتروني.
  • 22:00 - كيف تعمل عمليات المحاكاة التفاعلية على إعداد الفِرق للتعامل مع ضغط الاستجابة للحوادث الفعلية.
  • 42:00 - لماذا يُعَد الاستعداد أهم من الوعي في عصر هجمات الذكاء الاصطناعي.

لأن تسارع الهجمات بالذكاء الاصطناعي يجعل التدريب هو العامل الحاسم.

كل ذلك وأكثر - في بودكاست Security Intelligence.

تُعَد الآراء الواردة في هذا البودكاست تعبيرًا حصريًا عن وجهات نظر المشاركين ولا تعكس بالضرورة آراء IBM أو أي جهة أو كيان آخر.
ما الذي يجعل تدريب النطاق الإلكتروني مختلفًا عن التدريب التقليدي على الأجهزة اللوحية؟ استمِع إلى خبراء IBM،‏ Jake Paulson وStephanie Carruthers وMatt Cerny، وهم يوضِّحون كيف تساعد محاكاة الأزمات التفاعلية على بناء الثقة، وسد فجوات الافتراضات، وإحداث تحوُّل في جاهزية الأمن. تابِع بودكاست Security Intelligence لتتعرَّف على أهمية دور العوامل العاطفية في تدريب الأمن الإلكتروني.

