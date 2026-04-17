تقترب أجهزة الكمبيوتر الكَمّية بسرعة من مرحلة التأثير الفعلي في التشفير: وقد حان وقت الاستعداد الآن.

تنضج الأجهزة الكَمّية والخوارزميات باطراد، مما يقلّص القدرة الحاسوبية الكَمّية المتوقعة اللازمة لكسر التشفير القياسي المستخدم اليوم، ويضع الأنظمة التشفيرية التي تحمي البيانات الحساسة حاليًا ضمن إطار زمني محدود.

ويقدم عمل IBM، إلى جانب أبحاث جديدة أخرى على مستوى القطاع، أدلة على أن أجهزة الكمبيوتر الكَمّية المقاومة للأعطال قد تبدأ في الاقتراب من مرحلة التأثير الفعلي في التشفير بحلول نهاية هذا العقد. وفي الوقت نفسه، فإن هجمات "اجمع البيانات الآن، وفكّ تشفيرها لاحقًا" تعرض البيانات التي تُعد آمنة إلى حد كبير اليوم للخطر. ويدفع هذا الواقع نحو صدور لوائح دولية وإرشادات تحث المؤسسات على بدء الانتقال إلى التشفير ما بعد الكمّي.

والرسالة واضحة: يجب على المؤسسات أن تبدأ رحلتها نحو الأمان الكمّي الآن.