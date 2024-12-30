الذكاء الاصطناعي والروبوتات: حصاد عام

مع اقتراب عام 2024 من نهايته، ما زالت صناعة الروبوتات بعيدة كل البعد عن الوصول إلى روبوت شامل مثل C-3PO الذي نراه في أحلام الخيال العلمي. لكن بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للروبوت اليوم أن يعلّق قميصًا على شمّاعة ملابس — وهي مهمة تبدو بسيطة، لكنها تكشف إلى أي مدى تقدّم البحث في مجال الروبوتات.

ولا يقتصر الحماس لهذه الطفرات في الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الباحثين فقط، بل يشاركهم المستثمرون الحماس نفسه أيضًا. فالشركات الناشئة في مجال الروبوتات في طريقها لجمع ما يقرب من 7.5 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024. ويمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر وحدها أن تُشكّل سوقًا بحجم 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2050.

تحدّثنا مع Jose Favilla، القائد العالمي لتقنيات Industry 4.0 في IBM، حول أبرز اتجاهات الروبوتات هذا العام وما ينبغي ترقّبه في عام 2025.