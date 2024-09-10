تزايد الاعتماد على التشغيل الآلي في صناعة السيارات

يستثمر قطاع السيارات بقوة في تقنيات التشغيل الآلي. وقد أصبح قطاع السيارات المتبنّي الأول للروبوتات الصناعية، حيث استحوذ على 33% من إجمالي التركيبات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وذلك وفقًا لدراسة صادرة عام 2024 عن الاتحاد الدولي للتشغيل الآلي (International Federation of Robotics). ومن أبرز الأسباب وراء ذلك التحوّل المتسارع نحو السيارات الكهربائية، إلى جانب النقص في الأيدي العاملة.

وتستخدم شركات صناعة السيارات طيفًا واسعًا من الروبوتات، بدءًا من الروبوتات التعاونية (cobots) وصولًا إلى الأذرع الآلية سداسية المحاور. غير أن نجم المشهد اليوم هو الروبوتات الشبيهة بالبشر، التي بدأت تشق طريقها فعليًا إلى أرضية المصانع وخطوط الإنتاج.

مؤخرًا، نشرت شركة الروبوتات Figure، ومقرّها كاليفورنيا والتي جمعت 675 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام، مقطع فيديو يستعرض كيفية عمل روبوتها الشبيه بالبشر Figure 01 داخل أحد مصانع BMW. وفي أغسطس، قدّمت الشركة Figure 02، القادر على إجراء محادثات صوتية طبيعية بفضل تكامله مع تقنيات OpenAI، وهو يخضع حاليًا للاختبار لدى BMW. وفي هذا الصيف، عرضت Tesla الروبوت Optimus Gen 2 في مؤتمر World AI في شنغهاي، وأعلنت عن خطط لاستخدامه قريبًا في مصانعها؛ بل إن Elon Musk ذهب إلى حد القول إن Optimus قد يصبح أصلًا تتجاوز قيمته إجمالي قيمة باقي منتجات Tesla مجتمعة. كما تجري كلٌّ من Mercedes-Benz وNio الصينية تجارب على الروبوتات الشبيهة بالبشر داخل مصانعها.

وكانت Hyundai قد استحوذت في عام 2021 على شركة Boston Dynamics، إلا أنه لم يُعلن بعد عن استخدام الروبوت الشبيه بالبشر Atlas في مصانع Hyundai — وسنعود إلى Boston Dynamics بعد قليل.