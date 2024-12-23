ما القاسم المشترك بين Dolly Parton وMartha Stewart وNicki Minaj؟ وقد استضافت الثلاثة جميعًا أحداثًا تجارية مباشرة خلال موسم العطلات لعام 2024 — على Walmart Live وAmazon Live وTikTok Shop Live، على التوالي.

ساعدت Dolly المتسوّقين في Walmart على العثور على منتجات من تشكيلة أدوات المطبخ والضيافة التي تحمل اسمها، ليستعدّوا لاستضافة تجمعهم الاحتفالي القادم. شاركت Martha أفضل عروض "Black Friday" على Amazon في فئات منتجات المنزل والحمّام والمطبخ. وجذبت Nicki ملايين المشاهدين إلى بث "TikTok Shop Live" لإطلاق شركتها الجديدة "Pink Friday Nails".

بعد ما يقرب من 40 عامًا من نشر شبكة TV network QVC لفكرة التسوق من المنزل بمنتهى الراحة، عاد التسوق المباشر —مع لمسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما هو الحال في أيام المجوهرات البراقة والأحزمة المرنة، لا يزال بإمكان المشاهدين تحديد العنصر الذي يعجبهم وشرائه على الفور. ومع ذلك، بدلاً من الاتصال بخط ساخن من الخط الأرضي لإتمام عملية الشراء، فإن التجارة المباشرة—الدمج بين البث المباشر والتسوق—تتم تقريبًا بالكامل عبر الإنترنت.

برزت التجارة المباشرة عبر الإنترنت في الصين، مع إطلاق Taobao Live من Alibaba في عام 2016. والآن، تستضيف شركات مثل TikTok وAmazon وWalmart ومنصة Poshmark لإعادة بيع الملابس فعاليات التجارة المباشرة، والتي تحظى بدعم إضافي من الذكاء الاصطناعي.

في حدث التسوق الذي يتم بثه مباشرةً، يمكن للمتسوقين التفاعل مع المضيف وشراء المنتجات في الوقت الفعلي. في الخلفية، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك العملاء في أثناء تعليقهم وطرحهم للأسئلة، ثم يرسل للعملاء عروضًا ترويجية مخصصة لهم. حالة العمل واضحة: يمكن للتجارة المباشرة أن تولد معدلات تحويل أعلى بمقدار عشر مرات من التجارة الإلكترونية التقليدية، وفقًا لما ذكرته شركة McKinsey.

وتوضح Jane Cheung، قائدة الأبحاث العالمية لقطاع الصناعات الاستهلاكية في معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، قائلة: "إذا استطعت تحديد ما هو الأكثر أهمية لشريحتك الأساسية من العملاء، فإن البث المباشر يصبح أداة قادرة على مخاطبتهم بأسلوب سهل، موجه، ومُسلٍّ".

وتضرب Cheung مثالًا بأحد الوالدين الذي يبحث عن بيجامات عيد ميلاد متطابقة لكل أفراد الأسرة، قائلة: "يمكن للبث المباشر أن يجيب فورًا عن كل تساؤلاتهم، وأن يقدّم عروضًا ترويجية مخصّصة بدقة بما يتوافق مع تفضيلاتهم".