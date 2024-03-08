مع نمو سوق التجارة الإلكترونية بشكل كبير، من المتوقع أن تؤثر ستة اتجاهات بشكل كبير على السوق العالمية (الرابط موجود خارج ibm.com) هي الذكاء الاصطناعي (AI)، والواقع المعزز، والتجارة الرائجة، والتجارة الإلكترونية من الإنترنت إلى المتجر الفعلي، والتجارة الاجتماعية والمساعدون الصوتيون.

يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصًا أكبر للتخصيص الذي يقدم القيمة والتسعير الديناميكي وروبوتات المحادثة سهلة الاستخدام والمساعدين الصوتيين والمساعدين الافتراضيين وتحسين عملية البحث عن العملاء.

من المتوقع أن تشهد التجارة الاجتماعية، وهي شكل من أشكال التجارة الإلكترونية التي تكون فيها منصة التواصل الاجتماعي بمثابة قناة تسويقية ووجهة تسوق في آن واحد، نموًا بنسبة تزيد عن 50% (الرابط موجود خارج ibm.com) بين عامي 2021 و2025.

لقد شهد سوق التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا خلال العقد الماضي. أصبح النظام البيئي أكثر تعقيدًا مع تقدم نماذج الأعمال وظهور اتجاهات جديدة للتجارة الإلكترونية. وخلال جائحة كوفيد-19، تضاعف معدل الاعتماد الرقمي في جميع أنحاء العالم (الرابط موجود خارج موقع ibm.com). تشير بعض التوقعات (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) إلى أن تجارة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قد تكون مسؤولة عن نصف إجمالي إيرادات التجزئة بحلول العام المقبل.

ولكن، كما اكتشفت العديد من الشركات، فإن توسيع البصمة الرقمية للشركة أو التركيز بشكل أكبر على متجرها على الإنترنت لم يضمن لها الربح. في ما تشير إليه McKinsey باسم "معضلة التجارة الإلكترونية catch-22"، (الرابط موجود خارج ibm.com) شهد العديد من تجار التجزئة الذين حققوا نموًا كبيرًا في مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عامي 2020 و 2021 انخفاضًا في هوامش أرباحهم.

يرجع ذلك جزئيًا إلى التزاحم العالي في السوق: حيث يتنافس تجار الإلكترونيات أو السلع المنزلية الآن على مستوى عالمي، ليس فقط مع منافسيهم المباشرين، بل أيضًا مع المتاجر الصغيرة عبر الإنترنت وعمالقة التجارة الإلكترونية مثل Amazon. يمكن أن يجبر ذلك الشركات على خفض الأسعار للتنافس.

يمكن أن تتعقد عمليات الشحن والخدمات اللوجستية في الأسواق الجديدة وتتعرض لانقطاعات في سلسلة التوريد العالمية. يتوقع المستهلكون اليوم تجربة تسوق رقمية سلسة وموحدة بعد أن اعتادوا على أساسيات التجارة الإلكترونية مثل التسليم في اليوم نفسه والمنتجات المخصصة. كما يتوقعون أيضًا إمكانية استخدام خيار الدفع الذي يفضلونه. ويرغب هؤلاء العملاء بشكل متزايد في الحصول على مزايا مثل الشحن المجاني أو برامج الولاء المخصصة. وللنجاح في التسويق للخصائص الديموغرافية الرقمية مثل الجيل Z، يجب على الشركات أن تُظهر التزامها بالاستدامة.

في منظومة التجارة الإلكترونية التي تشهد التوسع السريع والتغير باستمرار، يجب على الشركات أن تفكر بشكل إبداعي في استراتيجياتها الرقمية وأفضل السبل لإنشاء تجارب تسوق ديناميكية وتفاعلية تعمل على تحسين علاقات العملاء. في خضم التحول الهائل في كيفية شراء المستهلكين للسلع والخدمات، إليك بعض اتجاهات التجارة الإلكترونية التي من المتوقع أن تؤثر على السوق العالمية التي تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار أمريكي (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) وتعزز التجربة الرقمية للعميل:

الذكاء الاصطناعي (AI)

الواقع المعزز

التجارة عبر البث المباشر

التجارة الإلكترونية من الإنترنت إلى المتجر الفعلي

التجارة الاجتماعية