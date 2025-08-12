هل يجعل الذكاء الاصطناعي البرمجة أسرع حقاً؟

أما النصف الآخر من نتائج الدراسة فهو مثير للاهتمام بالقدر نفسه: فقد توقع المطورون من الذكاء الاصطناعي تسريع عملهم بنسبة 24% قبل أن يبدأوا. ومع ذلك، حتى بعد أن تباطأت سرعتهم بنسبة 19%، لا زالوا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد سرّع أداءهم بنسبة 20%.

إذن ما الذي يقف وراء هذه الفجوة في التصور؟ راجعنا مع Nate Rush من شركة METR، وهو أحد كاتبي الدراسة. قال Rush لـ IBM Think “هذا سؤال رائع، ولا يتناول عملنا بشكل كامل”. “من الناحية المثالية، سوف يستكشف العمل المستقبلي بشكل أكبر كيفية تأثير توقعات المطورين بشأن فائدة الذكاء الاصطناعي على كيفية استخدامهم للأدوات [و] سبب وجود هذه الفجوة في الإدراك”.

بعيداً عن مسألة الإدراك، تثير الدراسة تساؤلات مهمة: هل يعتبر توفير الوقت هو المعيار الوحيد لقياس إنتاجية المطورين؟ كيف تتلاءم مقاييس مثل جودة الكود وتأثيره على الفريق مع الصورة الكاملة؟

قال Rush: “تتحدث دراستنا عن توفير الوقت فقط، والذي يعد مقياسًا لجانب واحد فقط من جوانب الإنتاجية”. “لا يوجد ‘مقياس واحد صحيح’، بل من المحتمل أن تكون مجموعة من المقاييس التي تفيد بتأثير أدوات الذكاء الاصطناعي”. أضاف أنه رغم تركيز هذه الدراسة على الوقت، وجد فريقه أن إطار عمل SPACE لإنتاجية المطورين (SPACE اختصار للشعور والأداء والنشاط والتواصل والكفاءة) مفيد للتخطيط للاتجاهات المستقبلية.

سؤال آخر: هل يمكن أن تكون إصدارات الطراز - في هذه الحالة، Claude 3.5 و3.7 Sonnet - قد أثرت على وقت الأداء؟ قال Hay: “ها هي الحقيقة”. “أنا أعتقد أن الإصدارات مهمة. Claude 4 Sonnet أفضل بكثير. Claude 4 Opus أفضل بكثير. نحن لا نتحدث عن قليل من الأفضلية، بل عن كونهما أفضل بدرجة كبيرة جدًا”.

وفقًا لما ذكره Quentin Anthony، وهو أحد المشاركين الستة عشر في الدراسة، فإن العنصر البشري هو اعتبار مهم آخر. وكتب على موقع X: “نحب أن نقول إن أدوات النماذج اللغوية الكبيرة هي أدوات، ولكن تعامل معها على أنها رصاصة سحرية”. وكتب على X: “إن النماذج اللغوية الكبيرة هي زر اختصار لإفراز الدوبامين ربما يحل مشكلتك بمحاولة واحدة”. هل تستمر في الضغط على الزر الذي لديه فرصة 1% لإصلاح كل شيء؟ إنه أكثر إمتاعًا من البديل الشاق، على الأقل بالنسبة لي”. (وأضاف Anthony أن تشتت الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي هي طريقة سهلة أخرى للتسبب في التأخير).

إذًا، مع تطور وتحسن مساعدي البرمجة المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، أين سيحدثون أكبر تأثير مستدام وطويل الأجل على تطوير البرمجيات؟ قال Hagerty: “قبمجرد أن يصبحوا مستقرين وموثوقين ومفيدين، أعتقد أن مساعدي البرمجة سيكونوا الأفضل في طبقة ضمان الجودة، من ناحية الاختبار وضمان الجودة وإمكانية الوصول”. “أفضل استخدام لهذه الأدوات هو في الأشياء المحدودة والمبنية على قواعد محددة.”

ويرجع ذلك إلى أن كتابة التعليمات البرمجية تختلف اختلافًا جوهريًا عن التحقق منها. “إن البرمجة بحد ذاتها نشاط إبداعي. إنها تبني شيئًا من لا شيء ضمن نظام بنائي فريد. ومساعدو الذكاء الاصطناعي يفتقدون هذا الفارق الدقيق، ولكن يمكنهم إجراء اختبار حقيقي باستخدام نظام يضم قواعد أكثر عمومية وشمولية.